Бережем желудок и печень: как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе

Как правильно запивать таблетки

Есть одно общее правило: таблетку лучше запивать достаточным количеством воды, чтобы она попала в желудок. В некоторых случаях врач может уточнить этот момент и обговорить его с вами отдельно. Перед приемом изучите инструкцию, там обычно указываются основные моменты: как часто принимать таблетки, пить их до или после еды, нужно ли запивать сразу или необходимо рассасывать.

Большинство препаратов нежелательно запивать соком или молоком, поскольку эти продукты могут влиять на степень всасывания лекарства в желудочно-кишечном тракте.

Осторожно, бережем желудок и печень!

Некоторые лекарства могут нанести вред слизистой желудка или печени. Да, к сожалению, могут наблюдаться такие побочные действия.

Самая распространенная группа таких препаратов — нестероидные противовоспалительные средства. Они включают в себя большинство обезболивающих, жаропонижающих препаратов, в том числе старый добрый аспирин, диклофенак, кеторолак, ибупрофен, мелоксикам, нимесулид, целекоксиб, эторикоксиб и другие. Среди них есть препараты, более сильно влияющие на слизистую оболочку желудка, и те, которые при однократном приеме оказывают меньшее воздействие (так называемые селективные НПВС, т.е. нестероидные противовоспалительные препараты). Однако при длительном применении и те и другие могут навредить вашему желудку, поэтому для его защиты врач назначает дополнительный препарат.