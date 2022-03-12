Беременность после 35 лет: какие анализы сдать и к чему готовиться — рассказывает врач
Наталья Морозова,
врач акушер-гинеколог сети женских клиник «Медок»
Когда можно говорить о бесплодии
После 35 лет беременность действительно имеет ряд особенностей. И тогда будущие мамы приходят к гинекологам, чтобы проверить себя на бесплодие. Бесплодием считается отсутствие беременности в течение года при регулярных половых контактах. Если не соблюдены все условия и прошло только два месяца, были прерванные половые акты или их регулярность была раз в неделю, то паниковать рано. Однако если пара действительно пыталась зачать ребенка в течение года и ничего не вышло, то это повод обратиться к врачу.
Дело в том, что уже в 27–29 лет вероятность зачатия падает. Считается, что в 35–39 лет фертильность снижается в два раза. Это связано с постепенным уменьшением овариального резерва яичников. В отличие от мужчин, у которых постоянно обновляются сперматозоиды, женщины уже рождаются с определенным запасом яйцеклеток. В среднем за три года до начала нарушений менструального цикла и за семь лет до менопаузы вероятность зачатия естественным путем стремится к нулю.
Фото: Pexels.com
Обследования в старшем возрасте
Женщинам, которые собираются отложить материнство на возраст после 35 лет, рекомендовано пройти обследования:
• анализ на антимюллеров гормон, который позволит узнать запас яйцеклеток;
• анализ на фолликулостимулирующий гормон, который тоже предназначен для диагностики бесплодия;
• УЗИ органов малого таза, чтобы оценить состояние яичников и подсчитать количество антральных фолликулов.
Если анализы покажут, что запас фолликулов небольшой, то откладывать беременность нежелательно. Есть вариант заморозить яйцеклетки. Женщинам, которые все же планируют беременность, тоже рекомендуется пройти ряд обследований, чтобы проверить состояние своего здоровья, убедиться в отсутствии серьезных патологий. Таким образом, стоит сделать:
• анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ), чтобы проверить работу щитовидной железы;
• флюорографию;
• анализ на антитела к кори и краснухе и прививку при их отсутствии;
• анализы на венерические заболевания: ВИЧ, сифилис, гепатиты, хламидиоз, гонорею, трихомониаз и микоплазмы гениталиум, ВПЧ, герпес, цитомегаловирус;
• ПАП-тест методом жидкостной цитологии;
• общий анализ крови, уровень ферритина в крови (при железодефиците);
• посетить стоматолога и других узких специалистов при наличии хронических заболеваний.
Фото: Pexels.com
Риски поздней беременности
С возрастом повышается процент эмбрионов с аномальным набором хромосом. Обычно такие эмбрионы не прикрепляются к матке или же происходят выкидыши на ранних сроках беременности. Это всегда большая трагедия для женщин, но важно не переставать делать новые попытки зачатия.
Кроме того, к 35 годам у женщин (не у всех, конечно) формируется «букет» хронических заболеваний. Гастриты, пиелонефриты, колиты, циститы и другие недуги превращают вынашивание ребенка в настоящее испытание. Большинство подобных патологических состояний во время беременности обостряются и угнетают иммунитет. Гинекологические заболевания могут стать причиной невынашивания ребенка или повышают риск осложнений. Именно поэтому важно пройти обследование и получить лечение перед зачатием, особенно женщинам в старшем возрасте.
Возможные осложнения
Женщинам, успешно забеременевшим после 35 лет, кроме стандартного обследования при постановке на учет, назначаются:
• обязательное генетическое обследование;
• инвазивные и неинвазивные пренатальные тесты, чтобы исключить риск хромосомных аномалий.
Фото: Pexels.com
Среди осложнений, которые могут возникнуть во время беременности, можно назвать: недоношенная или переношенная беременность, плацентарная недостаточность, гестоз, гестационный диабет, обострения хронических заболеваний, слабость родовой деятельности, разрывы родовых путей, гипоксия плода. Они встречаются часто, можно сказать, всегда. Все зависит от состояния здоровья женщины. Чем старше возраст, тем, как правило, хуже здоровье, тем больше рисков осложнений.
К примеру, гипоксия плода, которая часто требует кесарева сечения, встречается у возрастных первородящих пациенток в семь раз чаще, чем у молодых. Да и вообще шансы на естественные роды с возрастом стремительно тают, так как к 40 годам ткани организма становятся менее эластичными. Однако не стоит отчаиваться. Если подойти к вопросу беременности со всей серьезностью и ответственностью, то и после 35 лет абсолютно реально родить здорового ребенка.
Фото: Pexels.com