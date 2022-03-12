Беременность после 35 лет: какие анализы сдать и к чему готовиться — рассказывает врач

Когда можно говорить о бесплодии

После 35 лет беременность действительно имеет ряд особенностей. И тогда будущие мамы приходят к гинекологам, чтобы проверить себя на бесплодие. Бесплодием считается отсутствие беременности в течение года при регулярных половых контактах. Если не соблюдены все условия и прошло только два месяца, были прерванные половые акты или их регулярность была раз в неделю, то паниковать рано. Однако если пара действительно пыталась зачать ребенка в течение года и ничего не вышло, то это повод обратиться к врачу.

Дело в том, что уже в 27–29 лет вероятность зачатия падает. Считается, что в 35–39 лет фертильность снижается в два раза. Это связано с постепенным уменьшением овариального резерва яичников. В отличие от мужчин, у которых постоянно обновляются сперматозоиды, женщины уже рождаются с определенным запасом яйцеклеток. В среднем за три года до начала нарушений менструального цикла и за семь лет до менопаузы вероятность зачатия естественным путем стремится к нулю.