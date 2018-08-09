logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременность как метод лечения в гинекологии: правда или вымысел

Если вам хотя бы за 25, то наверняка не раз приходилось оправдываться перед гинекологом. «Беременности были? Нет? А почему?». Если же у вас обнаруживается гормонзависимое заболевание, то иногда врач может даже «прописать беременность». При каких диагнозах можно получить такую рекомендацию и как именно беременность может помочь здоровью в этих случаях, объяснила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент НГМУ Анна Усова.
Анна Усова
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент НГМУ

Жертвы эмансипации

Рожать сегодня можно практически в любом возрасте, благодаря развитию репродуктивных технологий. Однако эмансипация привела сегодняшних женщин в репродуктивный тупик: возраст вступления в первую беременность сместился от физиологических норм.

На первом месте у молодых женщин сегодня карьера, поэтому к моменту планирования беременности у женщины имеется два-три заболевания. Самые частые заболевания связаны с регулярными менструациями.

С момента менархе (первой менструации) до зачатия в среднем у женщины возможны 270 менструальных циклов, что неестественно.

Доказательство того, что природой задумано иначе — это как раз те гормонзависимые заболевания, которые чаще всего возникают у женщин, которые откладывают беременность.

Однако нельзя категорически связать возникновение этих заболеваний с отсутствием беременности, поскольку патогенез эндометриоза и миомы, например, до сих пор неизвестен. Можно лишь сказать, что откладывание беременности объективно создает дополнительные риски для развития таких гормонзависимых заболеваний как эндометриоз, миома, мастопатия, функциональные образования яичников.

«Выключаем» опасные колебания

Рассмотрим на примере эндометриоза, как беременность или ее отсутствие могут повлиять на течение заболевания.

Да, медицине известны случаи этого заболевания у девочек (до наступления первой менструации) и зрелых женщин (после климакса и прекращения менструаций), но в большинстве случаев эндометриоз — болезнь женщин репродуктивного возраста.

Ответить на вопрос, почему возникает эндометриоз, невозможно. Механизмы его развития на сегодняшний день остаются во многом неясными. Это может быть гормональный или иммунный дисбаланс, стресс, экология, наследственная предрасположенность.

Эндометриоидные гетеротопии (образования с атипичной локализацией) хотя и весьма «живучи», тем не менее могут регрессировать (уменьшаться в размерах).

У женщин во время беременности и после родов симптомы эндометриоза могут даже полностью исчезнуть.

Более 35 лет назад американскими клиницистами было обнаружено, что аменорея (отсутствие менструации в течение нескольких менструальных циклов) уменьшает пролиферативную активность (разрастание ткани) очагов заболевания.

Как это работает, стало понятно после открытия важнейшей особенности гетеротопий: оказалось, что они также регулярно «менструируют», как и нормальный эндометрий. Ежемесячные кровянистые выделения вне физиологического расположения способствую распространению эндометриоза. Поэтому в нем находят схожие черты с опухолевым процессом.

Если «выключить» ежемесячные гормональные колебания, клетки эндометрия (и здорового, и атипично расположенного) прекращают разрастаться — и клиника угасает.

1 из 2

Предыдущая«Лечебный» гормональный фон
Arrows-right
«Лечебный» гормональный фон
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии