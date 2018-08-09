Беременность как метод лечения в гинекологии: правда или вымысел

Жертвы эмансипации
Рожать сегодня можно практически в любом возрасте, благодаря развитию репродуктивных технологий. Однако эмансипация привела сегодняшних женщин в репродуктивный тупик: возраст вступления в первую беременность сместился от физиологических норм.
На первом месте у молодых женщин сегодня карьера, поэтому к моменту планирования беременности у женщины имеется два-три заболевания. Самые частые заболевания связаны с регулярными менструациями.
С момента менархе (первой менструации) до зачатия в среднем у женщины возможны 270 менструальных циклов, что неестественно.
Доказательство того, что природой задумано иначе — это как раз те гормонзависимые заболевания, которые чаще всего возникают у женщин, которые откладывают беременность.
Однако нельзя категорически связать возникновение этих заболеваний с отсутствием беременности, поскольку патогенез эндометриоза и миомы, например, до сих пор неизвестен. Можно лишь сказать, что откладывание беременности объективно создает дополнительные риски для развития таких гормонзависимых заболеваний как эндометриоз, миома, мастопатия, функциональные образования яичников.
«Выключаем» опасные колебания
Рассмотрим на примере эндометриоза, как беременность или ее отсутствие могут повлиять на течение заболевания.
Да, медицине известны случаи этого заболевания у девочек (до наступления первой менструации) и зрелых женщин (после климакса и прекращения менструаций), но в большинстве случаев эндометриоз — болезнь женщин репродуктивного возраста.
Ответить на вопрос, почему возникает эндометриоз, невозможно. Механизмы его развития на сегодняшний день остаются во многом неясными. Это может быть гормональный или иммунный дисбаланс, стресс, экология, наследственная предрасположенность.
Эндометриоидные гетеротопии (образования с атипичной локализацией) хотя и весьма «живучи», тем не менее могут регрессировать (уменьшаться в размерах).
У женщин во время беременности и после родов симптомы эндометриоза могут даже полностью исчезнуть.
Более 35 лет назад американскими клиницистами было обнаружено, что аменорея (отсутствие менструации в течение нескольких менструальных циклов) уменьшает пролиферативную активность (разрастание ткани) очагов заболевания.
Как это работает, стало понятно после открытия важнейшей особенности гетеротопий: оказалось, что они также регулярно «менструируют», как и нормальный эндометрий. Ежемесячные кровянистые выделения вне физиологического расположения способствую распространению эндометриоза. Поэтому в нем находят схожие черты с опухолевым процессом.
Если «выключить» ежемесячные гормональные колебания, клетки эндометрия (и здорового, и атипично расположенного) прекращают разрастаться — и клиника угасает.