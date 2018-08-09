Беременность как метод лечения в гинекологии: правда или вымысел

«Выключаем» опасные колебания

Рассмотрим на примере эндометриоза, как беременность или ее отсутствие могут повлиять на течение заболевания.

Да, медицине известны случаи этого заболевания у девочек (до наступления первой менструации) и зрелых женщин (после климакса и прекращения менструаций), но в большинстве случаев эндометриоз — болезнь женщин репродуктивного возраста.

Ответить на вопрос, почему возникает эндометриоз, невозможно. Механизмы его развития на сегодняшний день остаются во многом неясными. Это может быть гормональный или иммунный дисбаланс, стресс, экология, наследственная предрасположенность.

Эндометриоидные гетеротопии (образования с атипичной локализацией) хотя и весьма «живучи», тем не менее могут регрессировать (уменьшаться в размерах).