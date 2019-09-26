Бактериотерапия: что из себя представляет данный метод и кому он подходит

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) , фекальная трансплантация, фекалотерапия, фекальная бактериотерапия и, наконец, пересадка кала - все это разные названия одного очень странного, но весьма эффективного метода восстановления естественной микрофлоры кишечника человека, признанного официальной медициной.
Фекальная трансплантация заключается в использования природных возможностей неопасных для человека бактерий для вытеснения патогенных микроорганизмов путем переноса стула здорового донора в желудочно-кишечный тракт реципиента.
Нормальная флора кишечника
В желудочно-кишечном тракте здорового человека обитают сотни видов различных бактерий, которые находятся в состоянии равновесия между собой. Эти бактерии, составляющие нормальную флору кишечника, необходимы для эффективного пищеварения и играют активную роль в предотвращении аллергических реакций и поддержании иммунной функции организма.
Все они работают на сохранение баланса и с помощью саморегуляции предотвращают доминирование одних бактерий над другими. Если это равновесие нарушается, как, например, часто бывает после использования антибиотиков, результат может оказаться губительным для для желудочно-кишечного тракта.
В большинстве случаев пищеварительная система здорового организма способна самостоятельно восстанавливать равновесие кишечной флоры. Однако, для некоторых людей единственным возможным способом поправить здоровье кишечника является фекальная бактериотерапия.
Когда антибиотики убивают слишком много "хороших" бактерий в желудочно-кишечном тракте, фекальные трансплантаты могут помочь восполнить бактериальный баланс.
Фото: vostock-photo
Показания к пересадке фекалий
Показанием к бактериотерапии является псевдомембранозный колит. Это серьезное инфекционное заболевание, возбудителем которого является устойчивая к антибиотикам бактерия Clostridium difficile.
Несмотря на то, что Clostridium difficile может обнаруживаться в стуле здоровых людей, эта бактерия не способна к длительному существованию в нормальной микрофлоре кишечника. Clostridium difficile запускает свое патогенное действие при нарушении баланса нормальной микробиоты, вызванное , как правило, приемом ряда антибиотиков и приводящее к ее избыточному росту. На фоне гибели нормальной микрофлоры кишечника в результате приема антибактериальных препаратов у пациента развивается псевдомембранозный колит.
У 30 процентов пациентов, после прохождения курса антибиотиков, инфекция возвращается вновь течение нескольких дней или недель. Как правило, для лечения рецидива назначается повторный курс антибиотикотерапии, который нарушает равновесие микробиоты и вызывает такие тяжелые побочные эффекты , как хроническая диарея, болезненные спазмы желудка и в ряде случаев температура - все это, в свою очередь, помимо доставляемого дискомфорта, может увеличивать риск более тяжелых инфекционных заболеваний. В этом случае разорвать замкнутый круг и стать надежной альтернативой антибиотикам может стать фекальная бактериотерапия.
Результаты исследования, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, показали, что трансплантация фекалий более эффективна в предотвращении рецидивов псевдомембранозного колита, нежели прием оральных антибиотиков. При этом показатель эффективности фекальной бактериотерапии достигает 91 %. Она не только помогает бороться с инфекцией, но и восстанавливает в кишечнике естественный баланс микроорганизмов.
Брезгливость, пожалуй, основная причина, по которой люди до сих пор продолжают отказываются от этого эффективного способа лечения. Однако из-за тяжести симптомов и часто -рецидивирующих желудочно-кишечных заболеваний, концепция трансплантации донорских фекалий становится более приемлемой для многих пациентов.
Фото: vostock-photo
Выбираем донора
Решившись на трансплантацию, вам нужно будет определить потенциального донора фекалий.
Как правило, идеальным кандидатом для донорства считается здоровый партнер или родственник, однако родство не является обязательным критерием отбора. Любой желающий может добровольно внести свой вклад во благо вашего кишечника.
Однако, перед забором кала, добровольцу придется пройти медицинское обследование, включая анализ крови на гепатит А, В, С , а также ВИЧ и сифилис. Помимо анализа крови, на исследование будет необходимо отправить и кал. Его протестируют на яйца глистов, паразитов, Clostridium difficile, антиген лямблий, а также посев и чувствительность.
Также кандидатам в доноры придется пройти специальный скрининг, ответив “да” или “нет” на нижеприведенные утверждения. Положительный ответ хотя бы на одно утверждение будет являться поводом для дисквалификации потенциального донора.
- Прием антибиотиков в последние 6 месяцев
- Иммунная недостаточность.
- Татуировки или пирсинг сделанные в последние 6 месяцев
- Прием наркотических средств
- Пребывание в местах лишения свободы
- Недавние поездки в эпидемиологически опасные страны
- Хронические инфекции желудочно-кишечного тракта
Техника трансплантации
Существует 3 способа пересадки фекалий: колоноскопия, клизма и питательный зонд. Однако самым распространенным из них является колоноскопия, которой обычно предшествует несложная подготовка.
За 2 дня до процедуры следует прекратить прием всех антибиотиков. За день до колоноскопии необходимо придерживаться жидкой диеты. А вечером сделать клизму и принять слабительное средство.
Фекальный образец получают от донора за шесть часов до процедуры трансплантации. Его исследуют и проверяют на наличие кишечных паразитов и прочих инфекций, которые могут дисквалифицировать донора. Если образец подходит, его готовят для трансплантации путем смешивания со стерильной водой и многократной фильтрации через кофейный фильтр.
Непосредственно во время процедуры, которая проходит под внутривенной седацией, в прямую кишку вставляется гибкий эндоскоп, который затем проводится вверх по всей толстой кишке. Донорский стул доставляется в кишечник по мере извлечения эндоскопа.
Несмотря на всю эффективность метода, врачи предупреждают: на сегодняшний день псевдомембранозный колит является единственным показанием к пересадке фекалий. Бактериотерапию, проводимую по каким-либо еще клиническим показаниям, следует рассматривать как экспериментальную и проводить лишь в рамках клинического исследования. .
Текст: Елизавета Петрова
Фото: Vostock-photo
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