Бактериотерапия: что из себя представляет данный метод и кому он подходит

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) , фекальная трансплантация, фекалотерапия, фекальная бактериотерапия и, наконец, пересадка кала - все это разные названия одного очень странного, но весьма эффективного метода восстановления естественной микрофлоры кишечника человека, признанного официальной медициной.

Фекальная трансплантация заключается в использования природных возможностей неопасных для человека бактерий для вытеснения патогенных микроорганизмов путем переноса стула здорового донора в желудочно-кишечный тракт реципиента.

Нормальная флора кишечника

В желудочно-кишечном тракте здорового человека обитают сотни видов различных бактерий, которые находятся в состоянии равновесия между собой. Эти бактерии, составляющие нормальную флору кишечника, необходимы для эффективного пищеварения и играют активную роль в предотвращении аллергических реакций и поддержании иммунной функции организма.

Все они работают на сохранение баланса и с помощью саморегуляции предотвращают доминирование одних бактерий над другими. Если это равновесие нарушается, как, например, часто бывает после использования антибиотиков, результат может оказаться губительным для для желудочно-кишечного тракта.

В большинстве случаев пищеварительная система здорового организма способна самостоятельно восстанавливать равновесие кишечной флоры. Однако, для некоторых людей единственным возможным способом поправить здоровье кишечника является фекальная бактериотерапия.

Когда антибиотики убивают слишком много "хороших" бактерий в желудочно-кишечном тракте, фекальные трансплантаты могут помочь восполнить бактериальный баланс.