Асмус, Темникова и другие звезды, сражающиеся за кожу без прыщей

«На лице был полный трэш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем, чем только можно», — делилась с фолловерами Асмус. С тех пор актриса, по ее словам, практически не пользуется в жизни декоративной косметикой, не ходит к косметологам. Зато всегда возит на площадку собственные кисти и пользуется хлоргексидином дважды в день (буквально средством поливает лицо). И по-прежнему боится возвращения демодекса, ведь для актера лицо — его рабочий инструмент, а подкожный клещ — заболевание, которое почти невозможно убрать полностью, только добиться ремиссии.

Елена Темникова: аутоиммунное заболевание

Не так давно Елена Темникова откровенно поведала о своих мучениях с кожей. Оказалось, речь не о банальном акне, знакомом множеству подростков (следы которого порой остаются и спустя годы), а об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, побочным эффектом которого стали проблемы с кожей. Темникова называла себя в тот момент «человеком-воспалением». Певица долго пыталась выяснить причину довольно жутких подкожных прыщей, больше похожих на шишки. Для начала убрала из рациона сладкое, глютен, молочные продукты — эффекта ноль. Пропила курс мощных антибиотиков — тоже мимо. Убрать воспалительные элементы на фото довольно легко — фильтры в помощь, но чтобы хорошо выглядеть перед фотографами на мероприятиях, приходилось накладывать буквально маску из тонального крема и консилеров.

После постановки правильного диагноза (Елена обращалась к множеству авторитетных врачей) Темниковой предложили в Швейцарии операцию: «Мне порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы ушли чуть-чуть».