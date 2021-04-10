Асмус, Темникова и другие звезды, сражающиеся за кожу без прыщей
Кристина Асмус: подкожный клещ
Фото Кристины Асмус в соцсетях и с красных ковровых дорожек безупречны. Кажется, у актрисы идеальная кожа, которую она нередко подчеркивает с помощью красной помады. Однако год назад девушка рассказала, что кожа — ее больная тема и ей потребовались годы, чтобы привести ее в порядок. Оказалось, на одной из съемочных площадок художник по гриму с помощью грязных, как уверяет Кристина, кистей занесла ей под кожу клеща. Заболевание называется демодекс — оно обостряется при воспалительных процессах в организме, ослабленном иммунитете. Видимо, это как раз был тот случай, когда все сошлось. На тот момент актриса снималась в «Интернах» — сериале, который сделал ее популярной.
Фото: GlobalLookPress
«На лице был полный трэш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем, чем только можно», — делилась с фолловерами Асмус. С тех пор актриса, по ее словам, практически не пользуется в жизни декоративной косметикой, не ходит к косметологам. Зато всегда возит на площадку собственные кисти и пользуется хлоргексидином дважды в день (буквально средством поливает лицо). И по-прежнему боится возвращения демодекса, ведь для актера лицо — его рабочий инструмент, а подкожный клещ — заболевание, которое почти невозможно убрать полностью, только добиться ремиссии.
Елена Темникова: аутоиммунное заболевание
Не так давно Елена Темникова откровенно поведала о своих мучениях с кожей. Оказалось, речь не о банальном акне, знакомом множеству подростков (следы которого порой остаются и спустя годы), а об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, побочным эффектом которого стали проблемы с кожей. Темникова называла себя в тот момент «человеком-воспалением». Певица долго пыталась выяснить причину довольно жутких подкожных прыщей, больше похожих на шишки. Для начала убрала из рациона сладкое, глютен, молочные продукты — эффекта ноль. Пропила курс мощных антибиотиков — тоже мимо. Убрать воспалительные элементы на фото довольно легко — фильтры в помощь, но чтобы хорошо выглядеть перед фотографами на мероприятиях, приходилось накладывать буквально маску из тонального крема и консилеров.
После постановки правильного диагноза (Елена обращалась к множеству авторитетных врачей) Темниковой предложили в Швейцарии операцию: «Мне порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки. Мне это сделали. Шрамы ушли чуть-чуть».
Фото: Instagram @natalymedvedeva
Наталия Медведева: атопический дерматит
Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева показала однажды, как выглядит без грима и фильтров. Стало ясно, что у артистки атопический дерматит. Наталия рассказала подписчикам, что кожа постоянно сохнет и чешется, покрываясь корочками. Медведева не побоялась опубликовать честные фотографии, рассказав, что давно проходит курс лечения, без которого никуда. Актриса отметила, что атопический дерматит — хроническая история, которая активизировалась спустя годы. И все из-за увлечения БАДами и витаминами без согласования с врачом. Свою лепту добавил и стресс.
Еще одна звезда Comedy Woman Мария Кравченко столкнулась с уже озвученным здесь диагнозом — демодексом (подкожным клещом). Актриса не публиковала фото в качестве подтверждения, но рассказала, что подкожный клещ активизировался на фоне гормональной перестройки организма — во время беременности. Несколько лет с разным успехом Мария пыталась вылечиться, то есть добиться ремиссии. У нее получилось.
Фото: GlobalLookPress
Елизавета Боярская: гормональный фон
Глядя на Елизавету Боярскую, сложно поверить, что у нее были проблемы с кожей — актриса не раз рекламировала средства по уходу за лицом. Уверяет при этом, что высыпания ей были хорошо знакомы — только после рождения старшего сына гормональный фон нормализовался и кожа стала заметно лучше.
Артистка уверена, что с кожей действует правило: чем меньше, тем лучше. Боярская пользуется кремом одной марки уже много лет, применять многоступенчатые системы не в ее стиле. Лишь однажды актриса решилась на пилинг — так называемый коралловый. Впечатления не самые приятные: кожа будто слезала заживо, после чего Елизавета зареклась когда-либо делать пилинг. И с тремя своими шрамами на лице, сопровождающими ее с детства, предпочитает ничего не делать. Дочь Михаила Боярского обеими руками за естественность.
Фото: Globallook, Instagram
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