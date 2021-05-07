Асмус, Ходченкова и другие звезды, получавшие на съемках серьезные травмы

Елена Подкаминская: сниматься беременной — тот еще квест

Назвать беременность травмой язык не повернется. Но актрисы, снимавшиеся в положении, знают, как это нелегко. Причем не только для них, но и для всей съемочной группы — снимать нужно так, чтобы никто не догадался о скором пополнении в семье артистки. Костюмеры изворачиваются, чтобы маскировать растущий живот беременной.

Елена Подкаминская, вспоминая об этом опыте, прямо говорит: «Это был тот еще квест!». Артистка стала мамой в третий раз после съемок одного из сезонов сериала «ИП Пирогова». Говорит, костюмеры буквально каждый день перешивали платья на ней, а режиссер-постановщик придумывал, какой еще реквизит поместить в кадр рядом с исполнительницей главной роли, чтобы отвести внимание от ее растущей вширь талии.

Беременная Юлия Пересильд не побоялась бороться за роль в военной драме «Битва за Севастополь», роль в которой она сама считает знаковой. На пробы к режиссеру Юлия пришла будучи на седьмом месяце беременности. В течение часа ни разу не выпустила из рук винтовку — в кадре она с ней тоже не расставалась. К съемкам актриса приступила буквально через месяц после рождения младшей дочери. Говорит, к трудностям ей не привыкать, к тому же необходимость сниматься заставила быстро вернуться в форму.

Наталия Лесниковская: танцевала, очнулась — гипс

Наконец, выйти из строя артист может не только во время работы. Так, актриса Наталия Лесниковская до сих пор со смехом вспоминает, как сломала ногу на танцполе «Кинотавра». Завсегдатаи фестиваля знают, что после вечерних кинопросмотров танцуют там до утра — свернуть лодыжку плевое дело... Впрочем, Лесниковской травма не помешала пройтись по красной дорожке кинофестиваля — ясное дело, в гипсе. А вот от съемок потом на несколько месяцев пришлось отказаться.