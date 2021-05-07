Асмус, Ходченкова и другие звезды, получавшие на съемках серьезные травмы
Полина Гагарина: старая травма плеча дала о себе знать
Недавно Полина Гагарина травмировала плечо на концерте в Челябинске. Почувствовав резкую боль в плече, певица буквально сложилась пополам и не смогла самостоятельно покинуть сцену — на помощь поспешил сотрудник команды. Выяснилось, что во время исполнения номера дала о себе знать старая травма — вылетел сустав. Прийти в себе помогли за кулисами — плечо заморозили, тем самым обезболив. Вскоре Гагарина вернулась на сцену и исполнила все заявленные в программе композиции. Зал провожал исполнительницу бурными аплодисментами. Позже певица поделилась с подписчиками: она давно живет с этой травмой, но приняла решение не делать операцию, так как нет стопроцентной гарантии. Сустав Полина умеет поставить на место самостоятельно, но не на сцене, конечно.
Кристина Асмус: повреждение мениска и операция
Не понаслышке знает о травмах Кристина Асмус. Актриса в юности занималась спортивной гимнастикой — профессиональный спорт подразумевает почти постоянное преодоление боли. Во время участия в «Ледниковом периоде», где звезды оттачивали мастерство прокатов на льду, девушка однажды сильно растянула косую мышцу живота — номер, впрочем, она мужественно откатала. А вот во время участия в шоу «Без страховки» бывшая супруга Гарика Харламова неудачно приземлилась во время акробатического трюка, за что поплатилась повреждением мениска. Пришлось делать операцию! В итоге артистка покинула шоу и временно не выходила на сцену Театра Ермоловой, где служит по сей день.
Фото: GlobalLookPress
Ольга Бузова: ушиб ребра
Что и говорить, мало кто из участников «Ледникового периода» обошелся без травм. Если говорить о последнем сезоне, то там от боли ревела Ольга Бузова. Девушка показывала впечатляющие синяки на коленках. Певица за время проекта повредила связки голеностопного сустава и заработала трещину ребра — последняя отзывается болью во время каждого вдоха.
Светлана Ходченкова: черепно-мозговая травма
Мало кто помнит, что одна из самых высокооплачиваемых актрис российского кино тоже участвовала в ледовом шоу — то был проект «Танцы на льду». Во время репетиции она сильно ударилась головой о лед, заработав черепно-мозговую травму. После этого Ходченкова решила не рисковать и покинула проект — вместо нее взяли Лику Кремер.
Лариса Вербицкая: остаться в живых
Экс-ведущая «Первого канала» тоже многое может рассказать о том, как преодолевать боль на съемках. Хрупкая теледива довольно сильно повредила колено на одном из сезонов того же ледового шоу. А еще она проявила себя как настоящий боец на съемках реалити-шоу «Последний герой». Ставок на телеведущую никто не делал — нежная, интеллигентная, не спортивная. Однако она продержалась на острове 37 дней, сломав за это время палец на ноге и получив ожоги рук. Вспоминала позже, что вернулась домой другим человеком.
Фото: Instagram @podkaminskaya_offi
Елена Подкаминская: сниматься беременной — тот еще квест
Назвать беременность травмой язык не повернется. Но актрисы, снимавшиеся в положении, знают, как это нелегко. Причем не только для них, но и для всей съемочной группы — снимать нужно так, чтобы никто не догадался о скором пополнении в семье артистки. Костюмеры изворачиваются, чтобы маскировать растущий живот беременной.
Елена Подкаминская, вспоминая об этом опыте, прямо говорит: «Это был тот еще квест!». Артистка стала мамой в третий раз после съемок одного из сезонов сериала «ИП Пирогова». Говорит, костюмеры буквально каждый день перешивали платья на ней, а режиссер-постановщик придумывал, какой еще реквизит поместить в кадр рядом с исполнительницей главной роли, чтобы отвести внимание от ее растущей вширь талии.
Беременная Юлия Пересильд не побоялась бороться за роль в военной драме «Битва за Севастополь», роль в которой она сама считает знаковой. На пробы к режиссеру Юлия пришла будучи на седьмом месяце беременности. В течение часа ни разу не выпустила из рук винтовку — в кадре она с ней тоже не расставалась. К съемкам актриса приступила буквально через месяц после рождения младшей дочери. Говорит, к трудностям ей не привыкать, к тому же необходимость сниматься заставила быстро вернуться в форму.
Наталия Лесниковская: танцевала, очнулась — гипс
Наконец, выйти из строя артист может не только во время работы. Так, актриса Наталия Лесниковская до сих пор со смехом вспоминает, как сломала ногу на танцполе «Кинотавра». Завсегдатаи фестиваля знают, что после вечерних кинопросмотров танцуют там до утра — свернуть лодыжку плевое дело... Впрочем, Лесниковской травма не помешала пройтись по красной дорожке кинофестиваля — ясное дело, в гипсе. А вот от съемок потом на несколько месяцев пришлось отказаться.
Фото: globallookpress, instagram_
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!