Артрит: причины опасного заболевания суставов, симптомы и главные отличия от артроза

Причины возникновения артрита, типы заболевания

Патология может быть связана с воздействием внешних и внутренних факторов. Например, причиной возникновения артрита способна стать не пролеченная вовремя ангина. Какая связь? Когда организм вырабатывает защитные белки (антитела), чтобы убить стрептококки, он параллельно начинает «грызть» суставы. Так возникает ревматический артрит. Таким образом, важно подчеркнуть, что ангину нужно лечить антибиотиками, а не спреями и отварами, как легкомысленно делают некоторые.

Диагноз могут поставить и после бруциллеза. Заболевание представляет собой инфекцию, передающуюся от больного животного к человеку, например, через парное молоко, сырое мясо. Содержащиеся там микробы проникают в организм и способны поразить суставы. Симптоматика не проявляет себя сразу: может пройти несколько месяцев, а то и лет, человек жалуется на боли в суставах и, конечно, не связывает это с любовью к парному молоку или работой с рогатым скотом.

Итак, возникновение артрита может быть вызвано заражением вредными микроорганизмами, нарушением обменных процессов, травмами, аллергиями, неинфекционными патологиями, злокачественными образованиями, генетической предрасположенностью. В зависимости от этого выделяют разные виды заболевания:

– инфекционный,