Артрит: причины опасного заболевания суставов, симптомы и главные отличия от артроза
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Симптоматика артрита
Артрит поражает различные суставы: зачастую страдают кисти рук или пальцы, тазобедренный сустав, а также плечевой, коленный, голеностопный, стопы. Омоложению болезни способствует масса факторов: специфические физические нагрузки, избыточный вес, гормональные изменения. Таким образом диагноз ставят порой и в 20 лет.
Первыми симптомами артрита могут быть:
ярко выраженный болевой синдром;
зональная отечность;
нарушение двигательной активности и как следствие качества жизни;
высыпания на коже;
раздражительность, бессонница, потеря аппетита, повышение температуры;
сезонность проявлений (например, смена погоды и обуви традиционно вызывает обострение)
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Причины возникновения артрита, типы заболевания
Патология может быть связана с воздействием внешних и внутренних факторов. Например, причиной возникновения артрита способна стать не пролеченная вовремя ангина. Какая связь? Когда организм вырабатывает защитные белки (антитела), чтобы убить стрептококки, он параллельно начинает «грызть» суставы. Так возникает ревматический артрит. Таким образом, важно подчеркнуть, что ангину нужно лечить антибиотиками, а не спреями и отварами, как легкомысленно делают некоторые.
Диагноз могут поставить и после бруциллеза. Заболевание представляет собой инфекцию, передающуюся от больного животного к человеку, например, через парное молоко, сырое мясо. Содержащиеся там микробы проникают в организм и способны поразить суставы. Симптоматика не проявляет себя сразу: может пройти несколько месяцев, а то и лет, человек жалуется на боли в суставах и, конечно, не связывает это с любовью к парному молоку или работой с рогатым скотом.
Итак, возникновение артрита может быть вызвано заражением вредными микроорганизмами, нарушением обменных процессов, травмами, аллергиями, неинфекционными патологиями, злокачественными образованиями, генетической предрасположенностью. В зависимости от этого выделяют разные виды заболевания:
– инфекционный,
паразитарный,
посттравматический.
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Диагностика артрита
Чтобы не запустить воспалительный процесс в суставах, нужно как можно раньше обратиться к врачу, который проведет лабораторные исследования и инструментальные процедуры. К ним относятся:
общий анализ крови на содержание лейкоцитов. Показатель выше нормы может указывать на воспаление в тканях;
рентгенография. Позволяет оценить уровень деформации суставов;
в ряде случаев последует пункция из воспаленной области.
Также могут понадобиться отдельные исследования, позволяющие оценить работу внутренних органов. Уже по их результатам врач подбирает лечение.
Методы лечения
Что быстро можно сделать дома, чтобы облегчить болевой синдром? Применять гели с замораживающим эффектом – они отвечают за обезболивание. Подобные средства еще часто используют профессиональные спортсмены.
В целом же специалисты используют комплекс средств, к которым относятся:
антибактериальные препараты;
нестероидные противовоспалительные вещества;
средства для устранения отека;
антигистаминные вещества;
уколы, позволяющие увеличить количество смазки в суставах.
Не лишней будет и физиотерапия, например:
- электрофорез;
- ультрафиолетовое облучение;
- магнитное воздействие;
- лазеротерапия
Конечно, любой пациент хирургическому вмешательству предпочтет консервативное лечение. Однако если оно не помогает, может последовать операция по извлечению гноя из суставной полости. Порой единственным вариантом становится замена сустава. Как говорят врачи, происходит это в тот момент, когда боль становится постоянным спутником пациента не только во время двигательной активности днем, но и ночью.
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Отличия артроза от артрита
Некоторые путают два диагноза. Следует помнить, что артрит всегда носит воспалительный характер. Источником патологии, как говорилось выше, могут быть самые разные исходные нарушения, заражения. Артритом страдают, по разным оценкам, 1-2% населения в мире, артроз куда более распространен. Этот диагноз представляет собой дегенеративный характер, также поражающий суставы, ну куда медленней и без наличия воспаления. Происходит это неизбежно с возрастом, когда ткани суставов недополучают питания, снижается физическая активность или, наоборот, нагрузка становится чрезмерной.
Пациенты с артритом отмечают болевой синдром даже ночью, в состоянии покоя. Те, у кого артроз, жалуются на боли именно при нагрузках. Часто артроз поражает именно коленные, тазобедренные, голеностопные суставы. Говоря об артрите первым делом вспоминают поражения рук кистей, пальцев.
Несмотря на на менее угрожающий характер заболевания, следует помнить, что артроз может перерасти в артрит, когда при занесении инфекции последует воспалительный процесс. Чтобы не допустить этого, следует заботиться о суставах, не игнорируя затяжной болевой синдром.
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