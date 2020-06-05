Аптечка на дачу: какие средства иметь при себе на случай приступа, травм, отравления и не только
При себе иметь
Содержимое аптечки будет разниться: зависит от наличия детей и пожилых людей в доме, а также обладателей хронических заболеваний, аллергиков. Последние, как правило, уже знают, какие средства должны быть у них под рукой при любом раскладе. С остальными сложнее: в аптеку бежим, когда лекарство нужно срочно.
Первое, что стоит сделать — выясните телефоны ближайшей к вам больницы, чтобы знать куда звонить в экстренном случае. В остальном необходимо иметь под рукой универсальный набор средств на все случаи жизни. В него должны войти:
- лекарства для сердечников;
- средства на случай кишечного отравления;
- болей в суставах;
- порезов и ссадин;
- укусов насекомых;
- болеутоляющие;
- жаропонижающие средства.
Для сердечников и не только
К сердечным лекарствам экстренной помощи относятся валокордин, валосердин, корвалол, нитроглицерин. Обязательно включите их в свой список, они понадобятся и для профилактики и на тот случай, пока к вам будет спешить скорая помощь. То же касается средств для гипертоников: нормализовать резкий скачок давления может каптоприл – препарат для снижения артериального давления при гипертоническом кризе. У людей, страдающих от повышенного давления, должны быть средства, которые они принимают ежедневно по предписанию врача. Если речь о пожилых родственниках, проверьте, чтобы они не забыли их взять с собой. Также на даче должен быть тонометр для измерения давления: практика показывает, что понадобиться он может не только старшим членам семьи.
На случай отравления
Дачные посиделки невозможны без шашлыков, а значит не стоит исключать вероятность отравления. Причиной расстройства, конечно, может стать не только мясо, но и немытые ягоды и в принципе смена привычного питания (особенно в случае с детьми). На этот случай имейте в аптечке препараты для желудочно-кишечного тракта:
– активированный уголь и энтеросгель;
– антациды, то есть средства для борьбы с изжогой;
– домперидон (мотилиум) против тошноты;
– лоперамид (имодиум) – средство против поноса
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Препараты от боли в спине и суставах
На даче не обойдется без физической нагрузки: вскопать участок, собрать урожай, разобрать чердак или кладовку, посадка, прополка - в зависимости от календаря. А значит высока вероятность сорвать спину или как минимум заработать растяжение, вывих, боли в пояснице или шее. На этот случай нужны нестероидные противовоспалительные средства. К ним относятся диклофенак, индометацин, ибупрофен - они снимут воспаление и уменьшат боль. Если же обострился радикулит - соблюдайте полный покой в течение пары дней.
На случай головной и зубной боли возьмите анальгин, кеторол, найз.
Жаропонижающие
От простуды, повышения температуры никто не застрахован. В аптечку стоит положить парацетамол и аспирин - они помогут сбить температуру и снять воспаление. Напомним, что понижать температуру не рекомендуется, если она не превышает 38,5 градусов. У детей этот показатель ниже - 38 градусов. И, разумеется, в аптечке должен быть градусник.
Возьмите лекарства от кашля и насморка, от боли в горле и ушах. Например, микстуру от кашля с отхаркивающим действием (амброксол, лазолван, бронхолитин, бронхикум), капли в нос, ушные капли. И где как не за городом использовать бабушкины рецепты: пить чай с малиной и мятой, полоскать горло настоями ромашки, шалфея, эвкалипта. Они обладают противовоспалительным эффектом.
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Средства от травм
Порезы, ссадины, вывихи, мозоли... На этот случай захватите бинты, пластырь, йод и зелёнку, хлоргексидин и перекись водорода. Если при падении (например, с велосипеда) вы заработали рваную рану, не стоит поливать ее йодом или зеленкой - больно и можете обжечь ткани. Необходимо обработать именно края ранки (после остановки крови) - например, перекисью водорода. А затем положить на рану мазь Левомеколь.
Если кровь не останавливается, или рана глубже полутора сантиметров или же она плохо заживает - появилась припухлость и вы чувствуете, что начался воспалительный процесс, нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Фото: Pexels.com
Лекарства от аллергии
Пусть в аптечке будут популярные антигистамины — это лоратадин, кларитин, эриус, супрастин и тавегил. Речь не только об аллергии на пыльцу, например, при реакции на укус насекомого (комаров, ос, муравьев) спасет фенистил-гель. И не забудьте приложить к месту укуса лед, завернутый в ткань (полотенце). Аллергики со стажем должны иметь при себе адреналин в ампулах, небулайзер (аппарат для аэрозольной терапии у астматиков), антигистаминные препараты в ампулах 1-го поколения.
Фото: Pexels.com
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