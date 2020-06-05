Аптечка на дачу: какие средства иметь при себе на случай приступа, травм, отравления и не только

При себе иметь

Содержимое аптечки будет разниться: зависит от наличия детей и пожилых людей в доме, а также обладателей хронических заболеваний, аллергиков. Последние, как правило, уже знают, какие средства должны быть у них под рукой при любом раскладе. С остальными сложнее: в аптеку бежим, когда лекарство нужно срочно.

Первое, что стоит сделать — выясните телефоны ближайшей к вам больницы, чтобы знать куда звонить в экстренном случае. В остальном необходимо иметь под рукой универсальный набор средств на все случаи жизни. В него должны войти:

лекарства для сердечников;

средства на случай кишечного отравления;

болей в суставах;

порезов и ссадин;

укусов насекомых;

болеутоляющие;

жаропонижающие средства.

Для сердечников и не только

К сердечным лекарствам экстренной помощи относятся валокордин, валосердин, корвалол, нитроглицерин. Обязательно включите их в свой список, они понадобятся и для профилактики и на тот случай, пока к вам будет спешить скорая помощь. То же касается средств для гипертоников: нормализовать резкий скачок давления может каптоприл – препарат для снижения артериального давления при гипертоническом кризе. У людей, страдающих от повышенного давления, должны быть средства, которые они принимают ежедневно по предписанию врача. Если речь о пожилых родственниках, проверьте, чтобы они не забыли их взять с собой. Также на даче должен быть тонометр для измерения давления: практика показывает, что понадобиться он может не только старшим членам семьи.

На случай отравления

Дачные посиделки невозможны без шашлыков, а значит не стоит исключать вероятность отравления. Причиной расстройства, конечно, может стать не только мясо, но и немытые ягоды и в принципе смена привычного питания (особенно в случае с детьми). На этот случай имейте в аптечке препараты для желудочно-кишечного тракта:

– активированный уголь и энтеросгель;

– антациды, то есть средства для борьбы с изжогой;

– домперидон (мотилиум) против тошноты;

– лоперамид (имодиум) – средство против поноса