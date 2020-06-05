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Аптечка на дачу: какие средства иметь при себе на случай приступа, травм, отравления и не только

Этим летом, в условиях самоизоляции, мы особенно завидуем обладателям дач: свежий воздух и прогулки не по расписанию, а когда хочется! Что не забыть с собой, собираясь за город? Съестные припасы, теплые вещи, садовый инвентарь и аптечку, в которой средства на все случаи жизни. Практика показывает: чаще всего дачники сталкиваются с травмами и отравлениями.

При себе иметь

Содержимое аптечки будет разниться: зависит от наличия детей и пожилых людей в доме, а также обладателей хронических заболеваний, аллергиков. Последние, как правило, уже знают, какие средства должны быть у них под рукой при любом раскладе. С остальными сложнее: в аптеку бежим, когда лекарство нужно срочно.

Первое, что стоит сделать — выясните телефоны ближайшей к вам больницы, чтобы знать куда звонить в экстренном случае. В остальном необходимо иметь под рукой универсальный набор средств на все случаи жизни. В него должны войти:

  • лекарства для сердечников;
  • средства на случай кишечного отравления;
  • болей в суставах;
  • порезов и ссадин;
  • укусов насекомых;
  • болеутоляющие;
  • жаропонижающие средства.

Для сердечников и не только

К сердечным лекарствам экстренной помощи относятся валокордин, валосердин, корвалол, нитроглицерин. Обязательно включите их в свой список, они понадобятся и для профилактики и на тот случай, пока к вам будет спешить скорая помощь. То же касается средств для гипертоников: нормализовать резкий скачок давления может каптоприл – препарат для снижения артериального давления при гипертоническом кризе. У людей, страдающих от повышенного давления, должны быть средства, которые они принимают ежедневно по предписанию врача. Если речь о пожилых родственниках, проверьте, чтобы они не забыли их взять с собой. Также на даче должен быть тонометр для измерения давления: практика показывает, что понадобиться он может не только старшим членам семьи.

На случай отравления

Дачные посиделки невозможны без шашлыков, а значит не стоит исключать вероятность отравления. Причиной расстройства, конечно, может стать не только мясо, но и немытые ягоды и в принципе смена привычного питания (особенно в случае с детьми). На этот случай имейте в аптечке препараты для желудочно-кишечного тракта:

– активированный уголь и энтеросгель;

– антациды, то есть средства для борьбы с изжогой;

– домперидон (мотилиум) против тошноты;

– лоперамид (имодиум) – средство против поноса

Фото: Pexels.com

Препараты от боли в спине и суставах

На даче не обойдется без физической нагрузки: вскопать участок, собрать урожай, разобрать чердак или кладовку, посадка, прополка - в зависимости от календаря. А значит высока вероятность сорвать спину или как минимум заработать растяжение, вывих, боли в пояснице или шее. На этот случай нужны нестероидные противовоспалительные средства. К ним относятся диклофенак, индометацин, ибупрофен - они снимут воспаление и уменьшат боль. Если же обострился радикулит - соблюдайте полный покой в течение пары дней.

На случай головной и зубной боли возьмите анальгин, кеторол, найз.

Жаропонижающие

От простуды, повышения температуры никто не застрахован. В аптечку стоит положить парацетамол и аспирин - они помогут сбить температуру и снять воспаление. Напомним, что понижать температуру не рекомендуется, если она не превышает 38,5 градусов. У детей этот показатель ниже - 38 градусов. И, разумеется, в аптечке должен быть градусник.

Возьмите лекарства от кашля и насморка, от боли в горле и ушах. Например, микстуру от кашля с отхаркивающим действием (амброксол, лазолван, бронхолитин, бронхикум), капли в нос, ушные капли. И где как не за городом использовать бабушкины рецепты: пить чай с малиной и мятой, полоскать горло настоями ромашки, шалфея, эвкалипта. Они обладают противовоспалительным эффектом.

Фото: Pexels.com

Средства от травм

Порезы, ссадины, вывихи, мозоли... На этот случай захватите бинты, пластырь, йод и зелёнку, хлоргексидин и перекись водорода. Если при падении (например, с велосипеда) вы заработали рваную рану, не стоит поливать ее йодом или зеленкой - больно и можете обжечь ткани. Необходимо обработать именно края ранки (после остановки крови) - например, перекисью водорода. А затем положить на рану мазь Левомеколь.

Если кровь не останавливается, или рана глубже полутора сантиметров или же она плохо заживает - появилась припухлость и вы чувствуете, что начался воспалительный процесс, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Фото: Pexels.com

Лекарства от аллергии

Пусть в аптечке будут популярные антигистамины — это лоратадин, кларитин, эриус, супрастин и тавегил. Речь не только об аллергии на пыльцу, например, при реакции на укус насекомого (комаров, ос, муравьев) спасет фенистил-гель. И не забудьте приложить к месту укуса лед, завернутый в ткань (полотенце). Аллергики со стажем должны иметь при себе адреналин в ампулах, небулайзер (аппарат для аэрозольной терапии у астматиков), антигистаминные препараты в ампулах 1-го поколения.

Фото: Pexels.com

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