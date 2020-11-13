Антибиотики: принцип работы, побочные эффекты и популярные мифы

Что спросить у врача, получая рецепт

Получая рецепт от врача, стоит задать ему ряд вопросов. Например, с какими продуктами не стоит сочетать лекарства. В частности, тетрациклин нельзя сочетать с молочными продуктами — нарушается всасывание препарата. Также все слышали, что при приеме антибиотиков крайне нежелательно употреблять алкогольные напитки. Почему? Организм получает токсическое воздействие, ферментные системы блокируются — возможна ярко-выраженная аллергическая реакция, симптомами которой станут тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, сыпь. Так бывает не всегда, а при смешивании некоторых антибиотиков с алкоголем (например, цефалоспоринов, метронидазола, бисептола). Врач должен спросить, принимаете ли вы в данный момент другие лекарства.

Стоит знать, как антибиотики сочетаются с комбинированными оральными контрацептивами. Чтобы не получилось, что, принимая противозачаточные таблетки, «вдруг» забеременели.

Многие антибиотики стимулируют работу ферментов печени, поэтому они начинают усиленно разрушать гормоны. В результате концентрация их в крови снижается, а вместе с ней — и контрацептивная эффективность. Наверняка врач посоветует при приеме лекарств (не всех) пользоваться дополнительными средствами.

Некоторые принимавшие антибиотики отмечали у себя диарею. Причиной может оказаться активизировавшаяся бактерия толстого кишечника, которая в определенных условиях начинает активно размножаться и может стать патогенным микробом. Тогда нужно будет пропить антимикробные препараты, которые сдержат рост бактерии. К врачу в случае подобной проблемы стоит поспешить, если диарея не пройдет через два-три дня после приема препаратов. В ряде случаев принимать антибиотики приходится длительное время (например, при туберкулезе), а значит нужно позаботиться о том, чтобы не оказать вреда печени и усугубить хронические заболевания. Необходим так называемый чек-ап. В частности, делать биохимический анализ крови.