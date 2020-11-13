Антибиотики: принцип работы, побочные эффекты и популярные мифы
Когда антибиотики не работают
Антибиотики подавляют рост бактерий в организме человека и тем самым останавливают опасный воспалительный процесс. Впервые антибиотик вывел Александр Флеминг из гриба пеницилла в 1928 году. Его открытие по-настоящему изменило жизнь человечества, за что ученый получил Нобелевскую премию. Благодаря лекарству стало возможным лечить пневмонию, сифилис, туберкулез, менингит и ряд других смертельно опасных инфекций. Спасенными оказались, без преувеличения, миллионы жизней.
По сей день антибиотики используют для профилактики и лечения бактериальных инфекционных заболеваний. Однако все больше инфекционных патологий становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Бактерии становятся менее восприимчивыми к лекарствам. И во многом благодаря нашим действиям, пациентов. Стоит также сказать, что вокруг этих медикаментов сложился ряд стереотипов. Так, одни считают, что любые таблетки — это в принципе «химия» и «организм сам должен побороться!» Другие же считают возможным использовать антибиотики без согласования с врачом или бросать прописанный курс на полпути, как только миновали симптомы заболевания. Или пить антибиотики при вирусных заболеваниях, например, ОРВИ, гриппе. Оба подхода неверны.
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Когда принимать, возможные побочные эффекты
Разберем, когда уже в домашних условиях становится ясной необходимость принимать антибиотики:
держится высокая температура с ознобом;
простуда не проходит неделю (при длительной простуде вирусы убивают ворсинки слизистой дыхательных путей, потому становятся открытыми пути попадания микробов в организм);
зеленые густые сопли (могут появляться из-за бактериальной инфекции);
при болях и резях при мочеиспускании (может свидетельствует о цистите, который возник из-за проникновения кишечной палочки в мочевой пузырь);
при белом налете на миндалинах, который свидетельствует об ангине.
Назначить антибиотики должен лечащий врач, который выяснит, нет ли у вас аллергии, хронических заболеваний, чувствительности к тому или иному компоненту, определит фазу заболевания. Побочными эффектами приема антибиотиков могут быть головокружение, тошнота, рвота, диарея. Если дозировка будет недостаточной, то бактерии станут более устойчивыми к препарату, передозировка грозит отравлением, повышенной нагрузкой на печень. Наконец, некорректно подобранный препарат не окажет влияния на возбудителя заболевания. Если бросить пить антибиотики раньше времени, как только организм начнет выздоравливать, бактерии не погибнут полностью, но мутируют и приспособятся к препарату — в следующий раз он не подействует или не окажет должного влияния. А новые антибиотики появляются не так часто.
Добавим, что с осторожностью стоит применять антибиотики беременным — крайне нежелательно в первом триместре, когда происходит закладывание органов будущего ребенка. Женщинам в положении допустимо пить наименее токсичные антибиотики, например, пенициллины.
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Что спросить у врача, получая рецепт
Получая рецепт от врача, стоит задать ему ряд вопросов. Например, с какими продуктами не стоит сочетать лекарства. В частности, тетрациклин нельзя сочетать с молочными продуктами — нарушается всасывание препарата. Также все слышали, что при приеме антибиотиков крайне нежелательно употреблять алкогольные напитки. Почему? Организм получает токсическое воздействие, ферментные системы блокируются — возможна ярко-выраженная аллергическая реакция, симптомами которой станут тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, сыпь. Так бывает не всегда, а при смешивании некоторых антибиотиков с алкоголем (например, цефалоспоринов, метронидазола, бисептола). Врач должен спросить, принимаете ли вы в данный момент другие лекарства.
Стоит знать, как антибиотики сочетаются с комбинированными оральными контрацептивами. Чтобы не получилось, что, принимая противозачаточные таблетки, «вдруг» забеременели.
Многие антибиотики стимулируют работу ферментов печени, поэтому они начинают усиленно разрушать гормоны. В результате концентрация их в крови снижается, а вместе с ней — и контрацептивная эффективность. Наверняка врач посоветует при приеме лекарств (не всех) пользоваться дополнительными средствами.
Некоторые принимавшие антибиотики отмечали у себя диарею. Причиной может оказаться активизировавшаяся бактерия толстого кишечника, которая в определенных условиях начинает активно размножаться и может стать патогенным микробом. Тогда нужно будет пропить антимикробные препараты, которые сдержат рост бактерии. К врачу в случае подобной проблемы стоит поспешить, если диарея не пройдет через два-три дня после приема препаратов. В ряде случаев принимать антибиотики приходится длительное время (например, при туберкулезе), а значит нужно позаботиться о том, чтобы не оказать вреда печени и усугубить хронические заболевания. Необходим так называемый чек-ап. В частности, делать биохимический анализ крови.
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Есть ли разница между таблетками и инъекциями
Почему одни антибиотики назначают в виде таблеток, капсул (в большинстве случаев), а другие — в форме инъекций? Важно знать, что эффективность тех и других одинакова. Внутривенно антибиотики вводят, когда нужно быстро достичь высокой концентрации препарата в крови. Часто в критических ситуациях. Также если по какой-то причине пациент не может глотать, используется инъекционная форма лекарства.
Наконец, чиновники ВОЗ в рамках Всемирной недели правильного приема антибактериальных препаратов, подчеркивают роль самих медиков в защите пациентов от инфекций, которые могут приобретаться последними в больницах, поликлиниках. Немало случаев, когда больные приобретают инфекции во время пребывания в стационаре. А это значит, что особое внимание должно уделяться гигиене рук медиков, обработке полов и поверхностей. Безусловно, это часть жизнедеятельности любого учреждения здравоохранения. Тем не менее у вас на глазах медик должен продезинфицировать руки перед контактом с пациентом, перед подготовкой инъекций (уколом), после контакта с биологическими жидкостями организма; после контакта с пациентом. Тем более в условиях пандемии.
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