Анализ крови: как его расшифровать, что влияет на показатели и когда стоит насторожиться

Какие анализы терапевт назначает чаще всего и зачем

Среднестатистический человек в возрасте от 16 до 50 лет чаще всего сдает общий анализ крови (он может быть расширенным, а также с лейкоцитарной формулой или без нее) и биохимический. Общий анализ крови — это развернутое исследование, позволяющее оценить содержание гемоглобина, количество эритроцитов и скорость их оседания (СОЭ), уровень лейкоцитов и другие важные показатели. По биохимическому анализу можно определить особенности углеродного, белкового и липидного обменов, оценить функцию печени, почек, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. Маркерами работы печени служат билирубин и 4 печеночных фермента (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза и ГГТ). О работе почек можно судить по показателям креатинина в крови и мочевины. С-реактивный белок может указывать на присутствие в организме системного воспаления.

Этой информации достаточно для того, чтобы оценить общее состояние пациента. Дальнейшие исследования врач назначает, исходя из жалоб, сопутствующих заболеваний, физиологических и возрастных особенностей. Например, людям старше 50 лет необходимо проверять уровень электролитов в крови: калия, натрия, кальция, магния, железа. Если есть подозрения на сбои в работе поджелудочной железы, помимо крови необходимо также исследовать мочу и кал.