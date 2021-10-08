Анализ крови: как его расшифровать, что влияет на показатели и когда стоит насторожиться
Дарья Овчинникова
Врач-терапевт, гастроэнтеролог клиники инновационных технологий в Куркино
Какие анализы терапевт назначает чаще всего и зачем
Среднестатистический человек в возрасте от 16 до 50 лет чаще всего сдает общий анализ крови (он может быть расширенным, а также с лейкоцитарной формулой или без нее) и биохимический. Общий анализ крови — это развернутое исследование, позволяющее оценить содержание гемоглобина, количество эритроцитов и скорость их оседания (СОЭ), уровень лейкоцитов и другие важные показатели. По биохимическому анализу можно определить особенности углеродного, белкового и липидного обменов, оценить функцию печени, почек, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. Маркерами работы печени служат билирубин и 4 печеночных фермента (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза и ГГТ). О работе почек можно судить по показателям креатинина в крови и мочевины. С-реактивный белок может указывать на присутствие в организме системного воспаления.
Этой информации достаточно для того, чтобы оценить общее состояние пациента. Дальнейшие исследования врач назначает, исходя из жалоб, сопутствующих заболеваний, физиологических и возрастных особенностей. Например, людям старше 50 лет необходимо проверять уровень электролитов в крови: калия, натрия, кальция, магния, железа. Если есть подозрения на сбои в работе поджелудочной железы, помимо крови необходимо также исследовать мочу и кал.
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Типичный разбор общего анализа крови
Гемоглобин — основной железосодержащий белок нашего организма, один из компонентов эритроцитов. Он снабжает кислородом органы и ткани и доставляет к легким отработанный углекислый газ. Снижение уровня гемоглобина происходит в результате железодефицитной анемии, опухолевых процессов, кровопотерь, аутоиммунных заболеваний, патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Повышенный уровень гемоглобина указывает на нарушение обмена веществ и обезвоживание.
Эритроциты — это красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. Причинами увеличения их количества могут быть гипоксия, ишемическая болезнь, а также некоторые почечные заболевания. Снижение количества эритроцитов является одним из признаков анемии, которая может быть вызвана стрессом и экстремальной физической нагрузкой. Средний объем эритроцитов — при отклонении от нормы этого показателя также можно заподозрить у пациента разновидности анемии. Снижение среднего объема эритроцитов может быть признаком дефицита железа, фолиевой кислоты и витамина В12.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — еще один важный критерий, позволяющий выявить патологические процессы в организме. Увеличение СОЭ связано, как правило, с острой или хронической инфекцией, инфарктами внутренних органов, онкологическими заболеваниями. Уменьшение СОЭ возможно при изменении формы эритроцитов, эритроцитозах, лейкоцитозе, гепатитах.
Тромбоциты — клетки крови, которые участвуют в ее свертываемости. Их повышенное содержание сигнализирует о риске возникновения тромбозов, а сниженное указывает на вероятность развития спонтанных кровотечений, которые в некоторых случаях могут стать угрозой для жизни.
Лейкоциты — белые кровяные клетки, защищающие организм от чужеродных агентов. Различают несколько видов лейкоцитов: моноциты, лимфоциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы. При аллергиях и паразитозах повышается количество эозинофилов, при бактериальной инфекции растут моноциты и нейтрофилы, при вирусной нагрузке увеличивается содержание лимфоцитов. Определить количество каждого вида лейкоцитов позволяет лейкоцитарная формула.
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Влияют ли наши пищевые привычки на анализ крови?
Особенности меню и режима питания оказывают непосредственное влияние на состав крови. Именно поэтому большинство анализов рекомендуется проводить утром и строго натощак. При соблюдении этих условий можно получить максимально точные результаты и исключить ошибку в постановке диагноза. Однако те пищевые предпочтения, которые прочно вошли в жизнь человека, существенным образом влияют на его обмен веществ и отражаются на качестве крови.
Так, длительная бессолевая диета может привести к недостатку натрия в крови, а систематическое голодание — увеличить концентрацию билирубина. Употребление жирной пищи способствует увеличению калия, триглицеридов и щелочной фосфатазы, пристрастие к кофеиносодержащим продуктам может повысить концентрацию катехоламинов. Употребление спиртного увеличивает в крови содержание мочевой кислоты и триглицеридов. Для людей, страдающих хроническим алкоголизмом, характерно повышенное содержание общего холестерина, мочевой кислоты, увеличение среднего объема эритроцитов, а также фермента ГГТ, который присутствует в печени.
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Как определяется группа крови и может ли она меняться в течение жизни
Группа крови и резус-фактор — это генетически наследуемые признаки, которые остаются неизменными в течение всей жизни. Случаи, когда человеку при рождении ставят одну группу крови, а во взрослом возрасте выявляется другая, связаны с лабораторными ошибками. Группа крови определяется по сочетанию в эритроцитах различных антител (агглютининов) и антигенов (агглютиногенов). За счет их различных комбинаций выделяются 4 группы крови: ● 0 (I) — характеризуется отсутствием на поверхности эритроцитов антигенов А и В и присутствием в плазме антител альфа и бета; ● A (II) — обладает антигеном А, в плазме выделяются антитела бета; ● B (III) — содержит антиген В на поверхности эритроцитов, в плазме — антитела альфа; ● AB (IV) — на поверхности эритроцитов присутствуют оба антигена А и В, в плазме отсутствуют антитела.
Резус-фактор (Rh) определяется наличием или отсутствием на поверхности эритроцитов антигена D. Если в результате исследования выявлен данный антиген, кровь считается резус-положительной (Rh+), если не выявлен — резус-отрицательной (Rh-). Большинство людей на планете, около 85%, имеют положительную резус-принадлежность. Группа крови и резус-фактор определяются в лабораторных условиях с помощью специальных сывороток или реагентов, позволяющих выявить тот или иной антиген.
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