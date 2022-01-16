Акклиматизация во время отпуска: кто в зоне риска, симптомы и рекомендации врача

11 января стало известно о смерти 46-летнего телеведущего Михаила Зеленского во время отдыха в Доминикане. В комментариях немало пользователей связали внезапную смерть от инсульта внешне здорового мужчины в том числе с резкой сменой климата. А друг покойного Сергей Галанин в беседе с журналистами рассказал, что телеведущий несколько лет назад перенес микроинсульт. По мнению музыканта, долгий перелет и смена климата могли спровоцировать проблемы со здоровьем, которые привели к инсульту. Мы не будем гадать, так ли это, но большинство специалистов обращают внимание, что люди с гипертонией, стенокардией сложнее переносят резкую смену климата и должны готовить организм к подобным поездкам.

Это значит, что сразу после прилета не стоит много времени проводить на солнце, активно заниматься водными видами спорта, идти в горный поход, увлекаться напитками со льдом и включать кондиционер в номере на полную мощность. Для организма резкая смена обстановки, температуры может обернуться стрессом со всеми вышеперечисленными симптомами.