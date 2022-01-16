Акклиматизация во время отпуска: кто в зоне риска, симптомы и рекомендации врача
Что такое акклиматизация: неприятные симптомы
Акклиматизацию еще называют отпускной болезнью. По сути, это адаптация организма к резкой смене климата, когда из зимы вы оказываетесь посреди лета, и наоборот. Нашему организму нужно время, чтобы привыкнуть к новому климатическому и часовому поясам. Как патология может себя проявлять? Вы можете ощущать слабость, повышение температуры, учащенное сердцебиение, расстройство ЖКТ, проблемы со сном, повышенную слезоточивость, насморк, сухость кожи. Акклиматизация может занимать от пары дней до недели и более. Многое зависит от состояния иммунитета, возраста, наличия лишнего веса и хронических заболеваний.
11 января стало известно о смерти 46-летнего телеведущего Михаила Зеленского во время отдыха в Доминикане. В комментариях немало пользователей связали внезапную смерть от инсульта внешне здорового мужчины в том числе с резкой сменой климата. А друг покойного Сергей Галанин в беседе с журналистами рассказал, что телеведущий несколько лет назад перенес микроинсульт. По мнению музыканта, долгий перелет и смена климата могли спровоцировать проблемы со здоровьем, которые привели к инсульту. Мы не будем гадать, так ли это, но большинство специалистов обращают внимание, что люди с гипертонией, стенокардией сложнее переносят резкую смену климата и должны готовить организм к подобным поездкам.
Это значит, что сразу после прилета не стоит много времени проводить на солнце, активно заниматься водными видами спорта, идти в горный поход, увлекаться напитками со льдом и включать кондиционер в номере на полную мощность. Для организма резкая смена обстановки, температуры может обернуться стрессом со всеми вышеперечисленными симптомами.
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Галина Суворова
врач-терапевт сети медицинских клиник «Поликлиника.ру»
Как помочь себе при резкой смене климата
Большинство людей по возвращении из жарких стран в суровую русскую зиму испытывают неприятные ощущения, связанные с акклиматизацией. Это сонливость или, наоборот, бессонница, снижение работоспособности, учащение сердцебиения, изменения артериального давления, головная боль, иногда тошнота, диарея или запор, обостряются хронические заболевания, а также снижается общая устойчивость организма к инфекции. Важно отметить, что все эти изменения носят временный характер и симптомы акклиматизации весьма индивидуальны. Как правило, длится этот процесс не более 10 дней. Но, если вы летите в отпуск как раз на десять дней или даже на две недели, большая часть отдыха может быть омрачена плохим самочувствием.
Особенно чувствительны к смене климатических условий пожилые люди, дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.
К сожалению, лекарства, способного справиться с проявлениями акклиматизации, не существует, но есть рекомендации, которые помогут облегчить это состояние:
Постарайтесь вернуться заранее до выхода на работу, чтобы у вас было несколько дней для того, чтобы прийти в себя. Организму потребуется время, чтобы вернуться в режим нашего часового пояса.
Подготовьте одежду по сезону в ручной клади, чтобы избежать переохлаждения.
Особенно тщательно соблюдайте меры профилактики возникновения коронавирусной инфекции, не забывайте о снижении общей устойчивости организма к инфекциям.
В первые несколько дней стоит ограничить употребление алкоголя, так как он может усугубить состояние.
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Памятка для беременных и мам с детьми
Будущим мамам нужно быть особенно осторожными, ведь под проявлениями акклиматизации могут маскироваться возможные осложнения течения беременности. При возникновении подозрения на возможные проблемы стоит посетить сразу после возвращения своего врача — акушера-гинеколога. При возникновении частых головных болей или непрекращающихся симптомов простуды, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта стоит поспешить к терапевту. Врач поможет подобрать терапию, совместимую с беременностью, и исключить возможные риски осложнений.
Хотела бы еще отметить, что дети, в том числе старше года, находящиеся на грудном вскармливании, легче переносят авиаперелеты. Просто предлагайте крохе грудь при малейшем беспокойстве, особенно при наборе высоты и снижении. Кроме того, это поможет маме сохранить моральное спокойствие, не нужно думать над созданием необходимой температуры воды при разведении смеси, брать с собой бутылочки, термос, а также не надо беспокоиться о рисках возникновения кишечной инфекции у малыша при замешивании смеси в не самых стерильных условиях. Если ребенок на ИВ, то особенно тщательно следите за тем, какой водой вы разводите молочную смесь, и тем, чтобы посуда была стерилизована. Впрочем, так стоит делать всегда, когда вы кормите ребенка вне дома.
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