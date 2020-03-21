«А клизма точно нужна?» и еще 6 неудобных вопросов акушеру-гинекологу о родах и не только

Делают ли роженицам клизму сейчас?

Многие слышали, что еще не так давно женщинам перед родами в обязательном порядке ставили клизму. Во время потуг возможно выделение кала из прямой кишки. Все это, ясное дело, способно доставить психологический дискомфорт женщине. Клизма - процедура тоже малоприятная, но необходимая, считают многие. Однако времена меняются. И наш эксперт заверила, что клизму сейчас делают по желанию и если успевают (в момент полного раскрытия шейки матки точно нет).

«Если женщина поступает в родильный дом в родах, клизму делают исключительно по ее желанию, то есть ориентируются на пациентку».

В каких случаях выполняют не планировавшееся изначально КС? Некоторые уверены, что кесарево можно буквально заказать по желанию, чтобы избежать боли в родах.

«Существуют определенные показания для экстренной операции во время родов, они строго оговорены. В основном экстренное кесарево проводится либо, когда есть угроза для жизни женщины в родах, либо – для плода. Насчет продолжительности родов: все очень индивидуально, у первородящих и повторнородящих различная средняя продолжительность родов. Роды «затягиваются» вследствие слабости родовой деятельности, что можно скорректировать медикаментозно, определенными препаратами. Если медикаментозная коррекция в течение нескольких часов неэффективна, только тогда проводится кесарево сечение, - опять же в интересах матери и плода, а не по желанию».

Правда ли, что в случае разрывов, швы накладывают затем «наживую»? Ряд родивших заверяет, что никакой анестезии им после эпизиотомии не делали.

«Нет, осмотр родовых путей и ушивание разрывов проводится строго под анестезией: либо под местной (обкалывание тканей раствором анестетика), либо под эпидуральной. Проблем с анестезиологическим пособием в родах в настоящее время нет».

Неужели после родов в обязательном порядке происходит опущение внутренних органов? Многие пугают будущих мам этим.

«Вовсе необязательно, все зависит от нескольких факторов: течение родов, крупные размеры плода и разрывы мягких тканей родовых путей во время родов, особенности течения послеродового периода, когда как раз происходит заживление тканей, а также дефицит коллагена в соединительной ткани, что запрограммировано генетически. В любом случае, даже если такие осложнения возникают, в настоящее время существуют современные методики (как консервативные, так и хирургические) для устранения этих проблем».