7 главных мифов об аутизме, которые давно пора развенчать

Миф 1: Все дети с аутизмом гениальны
На самом деле это не так. По данным мировых исследований, детей с синдромом Саванта (аутистов, которые имеют «остров гениальности») – не более 10 % от всех детей с расстройствами аутистического спектра. Однако британские ученые, которые провели опрос родителей детей с аутизмом, считают, что таких детей насчитывается более 30 %. Основные гениальные способности у людей с савантизмом относятся к арифметике и музыке.
Миф 2: Если у ребенка аутизм, он уже не станет «нормальным», все бессмысленно
Это не так. Основным направлением помощи детям с аутизмом во всем мире является ранняя его диагностика и немедленное включение в программу ранней помощи. Чем раньше специалист определит аутизм и начнет оказывать ребенку помощь, тем лучше прогноз. Если получается определить аутизм в возрасте 1,5 – 2 лет, то при наличии комплексной коррекции к школьному возрасту могут остаться лишь некоторые его черты (например, замкнутость). Есть много примеров людей с аутизмом, которые достигли высот в своем деле, например, профессор Стивен Шор или профессор Темпл Грандин.
Миф 3: Дети с аутизмом более болезненные
Скорее у детей с аутизмом есть особенности физического здоровья. Например, у таких детишек чаще встречаются аллергии, нарушения сна и проблемы с кишечником. Но простудными заболеваниями они болеют с той же частотой, что и остальные дети.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Миф 4: Дети с аутизмом боятся всех — и даже собственную мать
У детей с аутизмом довольно широкий спектр страхов и фобий. Есть такая теория, что дети с аутизмом рождаются в гиперсенсорной среде. То есть, за счет поражения определенных зон головного мозга, они не могут отличить основные звуки от побочных (так называемый эффект «коктейльной вечеринки»), основные зрительные образы от неосновных. Поэтому испугать ребенка с аутизмом могут те факторы, которые мы даже не улавливаем, например негромкий шум или мерцание лампы дневного света. Причем аура страха распространяется не только на саму причину испуга, но и на окружающую ребенка в этот момент обстановку. Люди, их одежда, предметы интерьера или место на улице, звуки, сопровождающие момент страха, и прочие факторы также становятся объектами, вызывающими испуг. Фиксация на ощущении страха настолько выражена, что может сохраняться годами после психотравмирующей ситуации. С учетом того, что аутичный ребенок из-за нарушения коммуникации не может донести до родителей причину своего страха, для мам и пап эти переживания кажутся беспочвенными, но это не так.
Миф 5: Дети-аутисты чаще всего кричат на людях и устраивают истерики
Истерики, как и агрессия у детей с аутизмом всегда носят защитный характер. Возникает она при попытке включить их в эмоциональное взаимодействие, нарушения границ личного пространства или нарушения ритуальности поведения, то есть всего того, что для ребенка с аутизмом не ясно, не понятно или не нужно. Для завершения истерики достаточно освободить личное пространство ребенка и не мешать осуществлению его ритуального поведения.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Миф 6: У аутистов не могут родиться здоровые дети
В настоящее время ген, отвечающий за развитие аутизма, не выявлен. Однако во многих исследованиях генетической природе расстройств аутистического спектра уделяется огромное внимание. Так если в паре близнецов один ребенок страдает аутизмом, то вероятность того, что он будет у второго, составляет 70%. Если в семье есть старший ребенок с диагностированным аутизмом, то вероятность его возникновения у младшего зависит от пола детей. Например, если диагноз поставлен старшей сестре, то вероятность возникновения аутизма у младшего брата 16,7%, если наоборот (старший мальчик с аутизмом, а младшая девочка), то риск составляет 4,2%.
Миф 7: Раньше аутистов не было, это все из-за гормонов в продуктах/прививок/интернета/ЭКО и так далее
В 2018 году отказ от вакцинации вошел в 10 главных угроз здоровью человечества, по мнению ВОЗ. Вакцинация в настоящий момент относится к не подтвердившимся с точки зрения доказательной медицины факторам риска развития аутизма, то есть несмотря на множество исследований, взаимосвязи выявить не удалось.
Как и не удалось выявить в исследованиях взаимосвязи между ЭКО и факторами риска развития аутизма. Однако если процедура ЭКО дополнена ИКСИ (искусственное введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку, осложненная схема ЭКО — прим. ред.), то это возможный фактор риска развития аутизма.
Также еще одним фактором развития аутизма, который исследуется в настоящее время, является экологическая обстановка. В 2014 году американскими учеными было опубликовано исследование, целью которого являлось изучение влияние факторов окружающей среды на риск развития детского аутизма. Основным направлением этого исследования являлось изучения соответствия возможности возникновения пороков мочеполовой системы у детей с частотой возникновения аутизма. По мнению исследователей, часть этих врожденных пороков связана с плохой экологией, а точнее с наличием пестицидов, свинца, пластификаторов и других синтетических молекул в окружающей среде. В результате исследования было выявлено, что на каждый процент увеличения врожденных пороков развития репродуктивной системы у мальчиков в изучаемом регионе частота заболеваемости аутизмом увеличивалась на 283%! Было выявлено, что частота этих пороков развития напрямую связана с трудовой деятельностью мамы во время беременности. Например, если мама работала дворником, горничной или ландшафтным дизайнером, то есть более тесно контактировала с неблагоприятными факторами окружающей среды, то частота врожденных пороков репродуктивной системы, а следовательно и аутизма, у ее ребенка выше, нежели если бы она работала учителем.
Текст: Максим Пискунов
Фото: Vostock Photo
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