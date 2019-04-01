7 главных мифов об аутизме, которые давно пора развенчать

Миф 6: У аутистов не могут родиться здоровые дети

В настоящее время ген, отвечающий за развитие аутизма, не выявлен. Однако во многих исследованиях генетической природе расстройств аутистического спектра уделяется огромное внимание. Так если в паре близнецов один ребенок страдает аутизмом, то вероятность того, что он будет у второго, составляет 70%. Если в семье есть старший ребенок с диагностированным аутизмом, то вероятность его возникновения у младшего зависит от пола детей. Например, если диагноз поставлен старшей сестре, то вероятность возникновения аутизма у младшего брата 16,7%, если наоборот (старший мальчик с аутизмом, а младшая девочка), то риск составляет 4,2%.

Миф 7: Раньше аутистов не было, это все из-за гормонов в продуктах/прививок/интернета/ЭКО и так далее

В 2018 году отказ от вакцинации вошел в 10 главных угроз здоровью человечества, по мнению ВОЗ. Вакцинация в настоящий момент относится к не подтвердившимся с точки зрения доказательной медицины факторам риска развития аутизма, то есть несмотря на множество исследований, взаимосвязи выявить не удалось.

Как и не удалось выявить в исследованиях взаимосвязи между ЭКО и факторами риска развития аутизма. Однако если процедура ЭКО дополнена ИКСИ (искусственное введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку, осложненная схема ЭКО — прим. ред.), то это возможный фактор риска развития аутизма.

Также еще одним фактором развития аутизма, который исследуется в настоящее время, является экологическая обстановка. В 2014 году американскими учеными было опубликовано исследование, целью которого являлось изучение влияние факторов окружающей среды на риск развития детского аутизма. Основным направлением этого исследования являлось изучения соответствия возможности возникновения пороков мочеполовой системы у детей с частотой возникновения аутизма. По мнению исследователей, часть этих врожденных пороков связана с плохой экологией, а точнее с наличием пестицидов, свинца, пластификаторов и других синтетических молекул в окружающей среде. В результате исследования было выявлено, что на каждый процент увеличения врожденных пороков развития репродуктивной системы у мальчиков в изучаемом регионе частота заболеваемости аутизмом увеличивалась на 283%! Было выявлено, что частота этих пороков развития напрямую связана с трудовой деятельностью мамы во время беременности. Например, если мама работала дворником, горничной или ландшафтным дизайнером, то есть более тесно контактировала с неблагоприятными факторами окружающей среды, то частота врожденных пороков репродуктивной системы, а следовательно и аутизма, у ее ребенка выше, нежели если бы она работала учителем.

Текст: Максим Пискунов

Фото: Vostock Photo

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