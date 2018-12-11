7 ценных советов, как повысить работоспособность перед новогодними праздниками

1. Витамины и правильное питание

Когда мы находимся в состоянии стресса, важно адекватно питаться, чтобы восполнить повышенный расход витаминов, минеральных веществ и запасов жизненно необходимых питательных веществ. Если вы будете полноценно питаться во время стрессовых ситуаций, то будете лучше действовать и мыслить, что поможет легче решать проблемы.

Для начала достаточно включить в свой рацион нужные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Их источником являются сезонные овощи и фрукты. Например, квашеная капуста — это кладезь витамина С, клетчатки, а также фолиевой кислоты, отвечающей за укрепление кровеносной системы и наш благоприятный эмоциональный фон. Дайкон — низкокалорийный продукт, 100 граммов японской редьки содержат всего 21 килокалорию и почти наполовину обеспечивают ежедневные потребности организма в витамине C. Зелень – например, сельдерей и шпинат богаты витаминами А, В, С и D.

Морковь, свекла, репа, редька, мандарины, хурма, бананы, сухофрукты, орехи — можно бесконечно перечислять натуральные источники витаминов, из которых можно приготовить полезные и вкусные блюда. Я рекомендую употреблять продукты, богатые триптофаном — это молоко, сыр, творог, орехи, которые требуются для выработки серотонина, снижающего утомляемость.

Не забывайте про режим питания. Главная заповедь диетологов – часто, но маленькими порциями. Старайтесь, чтобы каждый день был завтрак, обед и ужин. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна и не очень плотным. В течение дня между основными приемами пищи должны быть перекусы, и тогда вам не захочется съесть что-то запретное, тем самым навредив себе. Дополнительно врачом могут быть рекомендованы таблетированные витаминно –минеральные комплексы.

2. Выбирайте полезные напитки