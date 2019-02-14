6 причин, почему путешествия с младенцами могут быть опасными

Современная молодежь активно путешествует по миру. Когда молодые люди становятся родителями, они продолжают познавать мир, но уже всей семьей. В конце так называемого сезона отпусков мы выслушиваем от пациентов рассказы из серии «как я провел лето». Не всегда рассказы со счастливым концом. Нечасто родители, прежде чем предпринять далекое или не очень далекое путешествие с малышом, спрашивают совета у врача. А мы могли бы предостеречь от нежелательных последствий таких поездок.

Так что же надо помнить, прежде чем отправиться в поездку с малышом? Когда мы говорим о малышах, мы имеем в виду детей раннего возраста. Раньше считалось, что ездить на отдых с детьми можно с трех лет, а лучше с пяти. Но мир не стоит на месте, и в наш век скоростей возрастные рамки для путешествий давно и сильно снижены.

В настоящее время в социальных сетях можно увидеть яркие фотографии из путешествий с почти новорожденными детьми. Большой вопрос, хорошо ли при этом детям.