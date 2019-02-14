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6 причин, почему путешествия с младенцами могут быть опасными

Путешествия сейчас — новая религия. А поездки с младенцем — модный тренд. Стильные мамы из Instagram пытаются перещеголять друг друга впечатляющими фото своих грудничков в самых труднодоступных местах — ради заветных лайков. Большинство им завидует. И лишь немногие задумываются о том, как сказываются на здоровье и развитии ребенка частые перелеты, многочасовые поездки в автокресле и посещение шумных туристических мест. Как мода на путешествия с младенцами негативно влияет на здоровье детей — в материале Passion.ru и педиатра Наталии Корсаковой.
Наталия Корсакова,
врач-педиатр высшей категории Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке

Современная молодежь активно путешествует по миру. Когда молодые люди становятся родителями, они продолжают познавать мир, но уже всей семьей. В конце так называемого сезона отпусков мы выслушиваем от пациентов рассказы из серии «как я провел лето». Не всегда рассказы со счастливым концом. Нечасто родители, прежде чем предпринять далекое или не очень далекое путешествие с малышом, спрашивают совета у врача. А мы могли бы предостеречь от нежелательных последствий таких поездок.

Так что же надо помнить, прежде чем отправиться в поездку с малышом? Когда мы говорим о малышах, мы имеем в виду детей раннего возраста. Раньше считалось, что ездить на отдых с детьми можно с трех лет, а лучше с пяти. Но мир не стоит на месте, и в наш век скоростей возрастные рамки для путешествий давно и сильно снижены.

В настоящее время в социальных сетях можно увидеть яркие фотографии из путешествий с почти новорожденными детьми. Большой вопрос, хорошо ли при этом детям.

6 главных опасностей, которые могут подкосить здоровье малыша в путешествии — они же 6 причин, почему дальние поездки стоит отложить

1. Обилие контактов

Один из основных «минусов» — обилие контактов с совсем незнакомыми людьми. Родители вынужденно погружают организм с незрелой иммунной системой в зону повышенного риска.

Даже если мама все несколько часов полета самолета кормит малыша грудью, делясь своим иммунитетом, даже если ребенку сделаны все необходимые профилактические прививки — в закрытом ограниченном пространстве всегда есть угроза встречи с вирусами или бактериями (тем более, если эти вирусы или бактерии «экзотические»), против которых иммунитет «не сработает».

На памяти не один случай, когда прямо из аэропорта приезжают на прием, например, с гриппом или ветряной оспой, не говоря уже о банальном ОРВИ.

2. Внутричерепное давление при взлете

Также стоит учитывать нагрузки, которые испытывает организм при взлете и посадке воздушного судна. Уважающие себя авиаперевозчики попросят у беременной женщины справку от врача о разрешении ей авиаперелета. А вот справку с разрешением для грудничка не спросят, а зря. Даже минимальная внутричерепная гипертензия у ребенка при повышенных атмосферных нагрузках может вызвать резкие сильные головные боли. Не потому ли часто можно услышать в полете детские рыдания?

3. Нет времени на адаптацию

Также с точки зрения педиатра недопустимы так называемые дальние «поездки выходного дня». Родители часто забывают о периоде адаптации при смене обстановки, особенно если идет изменение часового пояса! Если путешествие кратковременное — 5-7 дней — то организм, не успев адаптироваться к новым условиям, уже вынужден вновь «срываться с места».

Никакой пользы в таком путешествии нет, даже если это очень экологически чистое место.

4. Атака нервной системы

Отдельно хочется сказать об обилии звуковых, зрительных и эмоциональных впечатлений. Нельзя забывать, что дети — это те же мы, только маленькие и более уязвимые. Все, что нас впечатляет — радует и огорчает, пугает и веселит (а в поездках этого предостаточно) — у малышей может быть в гипертрофированной степени. Это может привести к нервному срыву, а в дальнейшем и к хроническим нервным расстройствам.

Безусловно, положительные эмоции в поездках — это замечательно. Но некоторые родители продолжают ездить в очень шумные, людные, так называемые «тусовочные» места, где громко играет музыка, где царят суета и хаос. Это опасно для неокрепшей нервной системы.

5. Вред автокресла

Также не стоит забывать, что длительное нахождение в переносках и даже специализированных креслах не полезно для развивающейся костно-мышечной системы детей раннего возраста, особенно в возрасте до 1 года. Эти средства предназначены для кратковременной перевозки и переноски, а не для длительного «проживания» в полусидячем положении. Два, максимум три часа, пока малыш спит, можно позволить такое положение, а затем необходимо брать на руки и позволить кровотоку восстановиться.

6. Планшет в дороге

Недопустимо при движении в транспорте смотреть мультфильмы или видеофильмы, это в дальнейшем может негативно сказаться на остроте зрения, а также может привести к косоглазию.

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