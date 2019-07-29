6 основных ошибок, которых следует избегать при лечении иглами

Мифы иглорефлексотерапии

Миф 1: иглорефлексотерапия – это несерьезно, метод не имеет доказательной базы

Это не так. Более 40 лет назад в Москве создан Центральный научно-исследовательский институт рефлексотерапии, с тех пор идет постоянная подготовка врачей-рефлексотерапевтов в государственных ВУЗах. Методика включена в медицинские стандарты реабилитационного и восстановительного лечения, в том числе для восстановления подвижности и чувствительности после переломов и инсультов. Еще одно доказательство – многовековая история иглорефлексотерапии. Много ли еще методов лечения оправдывает свое существование столетиями?

Миф 2: иглорефлексотерапия не помогает, это эффект плацебо

Эффективность лечения (любого) зависит от нескольких факторов. Первый – индивидуальный подход. Иглорефлексотерапия не исключение. Здесь нельзя применять стандартные «рецепты» точек и методик. Мастерство врача заключается в умении провести правильную диагностику, определить характер заболевания и стадию развития процесса, составить рецепт - сочетание точек воздействия, подобрать грамотную схему по частоте, интенсивности, времени воздействия для конкретного пациента с учетом функционального состояния и ответной реакции организма на иглоукалывание.

Второй – соблюдение рекомендаций доктора. Если назначен курс из 5-10 процедур, а вы закончили лечение раньше по собственной инициативе, то пенять нужно на себя. Эффективность может быть нулевой, если иглорефлексотерапия проводилась на фоне приема пациентом психотропных, анальгезирующих или гормональных (кортикостероидных) препаратов. Во избежание нежелательного эффекта нужно предупредить доктора о приеме лекарств перед началом терапии. А психологический настрой пациента и его желание выздоравливать крайне важен при любом методе лечения.

Миф 3: иглорефлексотерапия может нанести вред

Только в случае, когда процедуру выполняет шарлатан. Если вам предлагают пройти курс рефлексотерапии у человека, не имеющего высшего медицинского образования, то вы серьезно рискуете. Рефлексотерапевт – это, в первую очередь врач, а рефлексотерапия – официальная медицинская специальность, обучение которой проводится на медицинских образовательных кафедрах. Она имеет свои показания и противопоказания. Учитывая их, квалифицированный специалист определит целесообразность процедуры. А применение одноразовых игл полностью исключает возможность занесения инфекции. Упаковку с иглами доктор обязан вскрывать при пациенте и после сеанса утилизировать.

Миф 4: лечиться иглами долго и больно

Время требуется на любое лечение. Один сеанс занимает 40-60 минут. Длительность курса зависит от проблемы, с которой обратились к врачу. Введение игл в некоторые точки бывает болезненно. Ощущения могут быть различные — давление, распирание, укол, и они быстро проходят. А эффект остается надолго, потому что рефлексотерапия «заставляет» организм восстанавливаться самостоятельно, запускает его резервные возможности.