6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа, которые не соответствуют действительности

Миф N° 1

Разовая прививка от гриппа дает пожизненный иммунитет

Это, пожалуй, одно из самых распространенных заблуждений. Длительность иммунитета после прививки от гриппа относительно невелика и составляет лишь 6-12 месяцев со дня введения. Поэтому, если нет противопоказаний к вакцинации, прививку желательно делать ежегодно.

Кроме того, не стоит забывать, что у вируса гриппа существует огромное количество подвидов, которые называются штаммами. Так, ежегодно вирус мутирует и рождается новый штамм, который обладает только ему присущими специфическими свойствами. Эффективный иммунитет сохраняется только к конкретному штамму вируса. Поэтому каждый год вакцины против гриппа меняются и включают в себя штамм вируса, актуальный именно на грядущий сезон. Без прививки он способен вызвать заболевание даже у тех, кто переболел гриппом не более года назад.

Поэтому каждый год иммунологи разрабатывают особую вакцину с учетом грядущей именно в этом сезоне разновидности вируса. Следовательно, каждый год необходимо прививаться заново.

Миф N° 2

Прививаться необходимо в разгар эпидемии

Еще одно широко распространенное заблуждение, что грипп является исключительно зимней болезнью, тогда как сезон этого заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения, как правило, длится с октября по май.

Не многие знают, но наш иммунитет к заболеваниям вырабатывается не сразу, а через 1-2 недели после вакцинации. Именно это время требуется для выработки антител, благодаря которым укрепляется иммунитет и повышается устойчивость к заболеваниям. Поэтому и прививку желательно делать заранее, например в октябре.

Однако, если случится так, что по каким-то причинам вы не успеете сделать этого до пика активности гриппа, никогда не поздно поставить прививку на подъеме заболевания. Прививка, сделанная даже в январе, станет эффективным средством по предотвращению гриппа и поможет вам оградить себя и близких от этого заболевания.