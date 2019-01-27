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5 тревожных симптомов, указывающих на то, что у вас проблемы с кишечником

В системе органов желудочно-кишечного тракта кишечнику отводится одна из самых важных ролей: он отвечает за расщепление и усвоение питательных веществ, проще говоря, является своеобразным био-фильтром для нашего организма. Характерные для кишечных заболеваний симптомы могут сказываться на работе всей пищеварительной системы. А патологические состояния могут быть вызваны различными факторами, например, гормональными нарушениями, врожденным наследственным фоном, воспалительными или инфекционными процессами. Какие симптомы говорят о проблемах с кишечником — в материале Passion.ru и врача-гастроэнтеролога Ханики Абдулаевой.
Ханика Абдулаева,
врач-гастроэнтеролог клиники НИАРМЕДИК в Перово

1. Боль в животе

Самый первый и самый значимый симптом, по которому можно определить, что у вас проблемы с кишечником и обязательно обратиться за консультацией к врачу. Таким образом могут проявиться обострения хронической или острой кишечных патологий.

Яркие, интенсивные, тянущие боли с локализацией в нижней части живота могут говорить о проблемах в тонкой кишке. Приступообразные, отдающие в бок —левый или правый — свидетельствуют о функциональных расстройствах в толстом кишечнике.

Болевой синдром может наблюдаться при дисбактериозе кишечника – состоянии, при котором наличие в нем полезных бактерий и патогенных организмов несбалансированно. Состав кишечной флоры может меняться на фоне качественного изменения питания, антибактериальной терапии, гормональных изменений и провоцировать нарушения в работе других органов желудочно-кишечного тракта.

Боль в животе может ощущаться и при других заболеваниях: при синдроме раздраженного кишечника, а также при колите, энтерите, холецистите.
При выраженной боли требуется вызов бригады скорой помощи. В случае, если будет исключена острая хирургическая патология, требуется визит к гастроэнтерологу для обследования и лечения.

2. Метеоризм

Это повышенное газообразование, которое субъективно выражается коликой, вздутием и обильным выделением газов. В норме у здорового человека в органах ЖКТ содержится не более 200-300 мл газов, которые могут попадать в организм при заглатывании воздуха, например, вместе с приемом пищи или при курении. Гораздо более проблематичной является ситуация, когда образование газов в кишечнике избыточно вследствие синдрома избыточного бактериального роста, при употреблении в пищу некачественного питания или продуктов, вызывающих брожение.

Если вздутие – явление не частое, то в качестве первой помощи достаточно принять ветрогонное средство (например, эспумизан) или любой сорбент, который поможет нейтрализовать токсины и патогенную флору в кишечнике (энтеросгель, смекта), а также препараты, снимающие спазмы (самый известный — это но-шпа). Необходимо отказаться от приема пищи, которая может служить потенциальным провокатором подобных симптомов: кисломолочная продукция, газированные напитки, из овощей и фруктов — капуста, томаты, горох, редис, грибы, виноград.

При этом, помните, что метеоризм может свидетельствовать о серьезных заболеваниях кишечника и органов брюшной полости: гастродуодените, панкреатите, холецистите, кишечной непроходимости, точно диагностировать которые можно только в лечебном учреждении.

3. Запоры

Это нарушение стула, которое характеризуется нерегулярностью (реже, чем 3 раза в неделю), а также плотной консистенцией, требующей чрезмерного натуживания. Очень распространенная проблема, которая может быть вызвана рядом причин: неправильным образом жизни, рационом питания, стрессами и специфической медикаментозной терапией (приемом антибиотиков, например), а также возрастными изменениями (у пожилых людей), гормональным дисбалансом (у беременных), у малышей – с введением прикорма, вследствие слабо развитой системы пищеварения и др.

Единичные случаи нарушения или отсутствия дефекации можно попробовать устранить самостоятельно, если пересмотреть рацион питания, включив в него правильные продукты. При регулярном запоре следует использовать слабительные средства, которые должны назначаться доктором. Самостоятельное и бесконтрольное использование слабительных средств (особенно раздражающего действия) может приводить к нежелательным явлениям и ухудшению самочувствия.

4. Диарея

Нарушение частоты стула может проявляться не только его задержкой, но и, наоборот, частыми позывами к опорожнению и жидкой консистенцией. Такой симптом может быть проявлением нарушения моторики кишечника, как следствия неправильного питания или стрессового фактора, также этот симптом может быть и проявлением серьезных воспалительных заболеваний в кишечнике (как инфекционной, так и неинфекционной природы). Диарея может сопровождать холецистит, панкреатит.

Диарея с примесью крови – очень опасный симптом, требующий немедленного обращения к доктору и обследования. Наряду с сильными болезненными спазмами, возможно с рвотой, метеоризмом, может свидетельствовать о кишечной непроходимости – заболевании, при котором происходит закупорка. Может возникнуть вследствие воспалений, внутренних кровотечений, опухолевых заболеваний, образовании узлов итд.
Диарея любой этиологии — это повод обязательно обратиться к врачу.

5. Кровотечения

Примеси крови или слизи в каловых массах могут говорить о множестве заболеваний кишечника: от геморроя, трещины прямой кишки до полипов, болезни Крона и коллоректального рака. Хотя по характеру и цвету выделений можно предположить, с какими клиническими проявлениями мы имеем дело. Кровотечения могут быть обильным или не обильными, с вкраплениями, гнойными примесями, сгустками, цвет их также может отличаться – яркий, алый или темный. Кроме того, оно может сопровождаться другими симптомами – болью, жжением или зудом.

Такие симптомы крайне опасны, самостоятельному лечению не подлежат и требуют немедленной консультации проктолога и дальнейшего лечения, часто в условиях стационара.

Если вовремя не принять меры, то болезнь может перейти в фазу хронической, когда нарушения процессов пищеварения и всасывания питательных веществ могут иметь постоянный характер и постепенно привести к осложнениям: образованию язв, абсцессов, деформации органов и др.

Текст: Ханика Абдулаева

Фото: Vostock Photo

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