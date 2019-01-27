5 тревожных симптомов, указывающих на то, что у вас проблемы с кишечником

1. Боль в животе

Самый первый и самый значимый симптом, по которому можно определить, что у вас проблемы с кишечником и обязательно обратиться за консультацией к врачу. Таким образом могут проявиться обострения хронической или острой кишечных патологий.

Яркие, интенсивные, тянущие боли с локализацией в нижней части живота могут говорить о проблемах в тонкой кишке. Приступообразные, отдающие в бок —левый или правый — свидетельствуют о функциональных расстройствах в толстом кишечнике.

Болевой синдром может наблюдаться при дисбактериозе кишечника – состоянии, при котором наличие в нем полезных бактерий и патогенных организмов несбалансированно. Состав кишечной флоры может меняться на фоне качественного изменения питания, антибактериальной терапии, гормональных изменений и провоцировать нарушения в работе других органов желудочно-кишечного тракта.

Боль в животе может ощущаться и при других заболеваниях: при синдроме раздраженного кишечника, а также при колите, энтерите, холецистите.

При выраженной боли требуется вызов бригады скорой помощи. В случае, если будет исключена острая хирургическая патология, требуется визит к гастроэнтерологу для обследования и лечения.