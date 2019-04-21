5 самых опасных тренажеров для женщин, которые можно найти в каждом спортзале

Все тренажеры создаются таким образом, чтобы на них можно было заниматься более-менее безопасно. Для опытного спортсмена нет таких упражнений, которые несут большие риски, потому что он всегда знает своей рабочий вес и имеет развитое мышечное чувство. А вот новички часто не умеют обращаться с тренажерами, выполняют упражнения с нарушением техники, а потому травмируются. Чаще всего женщины получают травмы на следующих тренажерах.

Сведение и разведение ног в тренажере.

Часто женщины используют его в надежде уменьшить объем бедер. Спешим вас разочаровать: локального похудения не бывает. Бедра уменьшатся, только если вы похудеете целиком. А вот получить травму на таком тренажере довольно легко – для этого достаточно перекинуть часть нагрузки с мышц на связки, выполняя упражнения рывками.

Приседания в машине Смита.

Это вредно как для спины, так и для коленей. Проблема в том, что гриф движется прямолинейно. Это движение неестественно для человека – обычно при приседаниях со штангой траектория движения грифа более изогнутая.