5 самых опасных тренажеров для женщин, которые можно найти в каждом спортзале

Все тренажеры создаются таким образом, чтобы на них можно было заниматься более-менее безопасно. Для опытного спортсмена нет таких упражнений, которые несут большие риски, потому что он всегда знает своей рабочий вес и имеет развитое мышечное чувство. А вот новички часто не умеют обращаться с тренажерами, выполняют упражнения с нарушением техники, а потому травмируются. Чаще всего женщины получают травмы на следующих тренажерах.
Сведение и разведение ног в тренажере.
Часто женщины используют его в надежде уменьшить объем бедер. Спешим вас разочаровать: локального похудения не бывает. Бедра уменьшатся, только если вы похудеете целиком. А вот получить травму на таком тренажере довольно легко – для этого достаточно перекинуть часть нагрузки с мышц на связки, выполняя упражнения рывками.
Приседания в машине Смита.
Это вредно как для спины, так и для коленей. Проблема в том, что гриф движется прямолинейно. Это движение неестественно для человека – обычно при приседаниях со штангой траектория движения грифа более изогнутая.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Жим ногами лежа.
Он воодушевляет многих женщин, заставляет почувствовать силу в ногах, так как даже новички могут поднимать достаточно большой вес в этом тренажере. Очень важно не отрывать поясницу и не сгибать слишком сильно колени во время выполнения таких упражнений, иначе можно травмироваться.
Ротация корпуса в тренажере.
Вредно для позвоночника, и особенно для поясницы. Тем, у кого поясничный остеохондроз или грыжа, лучше обходить этот тренажер стороной. В нем женщина вынуждена поворачивать корпус отдельно от таза, а это движение не физиологично.
Гиперэкстензия на скамье.
Даже упражнения без отягощений могут быть рискованными. Особенно если ноги закреплены слишком высоко или низко, а повторения выполняются в быстром темпе. Это может привести к повреждению коленей, позвоночника или мышц спины.
Техника безопасности
Чтобы поход в спортзал не превращался в экстрим с высоким риском для здоровья, нужно соблюдать правила безопасности. Они простые и универсальные. Вот что необходимо сделать, чтобы не травмироваться:
- Обязательно делать разминку перед каждой тренировкой, чтобы растянуть связки и разогреть мышцы.
- После тренировки делать заминку.
- Не брать слишком большой вес в погоне за одобрением более опытных спортсменов, а наращивать его постепенно.
- Не переутомляться.
- Не ходить в спортзал, если вы плохо себя чувствуете.
- Не тренироваться слишком часто, иначе может наступить перетренированность – состояние, при котором риск травмы значительно увеличивается.
- Не пытаться сделать упражнение рывками, если для завершения подхода не хватает мышечной силы.
- Просить у партнеров или тренера подстраховки при выполнении опасных упражнений.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Что делать в случае травмы?
Немедленно остановить тренировку. Это нужно сделать, даже если вы полагаете, что серьезной травмы нет. Любая боль или дискомфорт – повод для того, чтобы отправиться домой немедленно, и вернуться в следующий раз в спортзал только после полного восстановления.
Обратиться к врачу. Возможно, вы считаете, что у вас нет вывихов, переломов, разрывов связок и прочих травм, требующих врачебной помощи. Но вы не можете этого знать наверняка. Поэтому нужно показаться врачу обязательно – на это уйдет не так много времени, зато вы будете чувствовать себя спокойно.
Пройти лечение сразу после травмы. Застарелые повреждения лечатся труднее и дольше, чем свежие травмы. Поэтому при необходимости нужно сразу пройти курс терапии. На сегодняшний день существуют достаточно эффективные способы быстрого восстановления поврежденных тканей. Например, при травмах суставов ускорить регенерацию хрящей и связок можно при помощи артротерапии. Эта методика предусматривает внутрисуставное введение богатой тромбоцитами плазмы и гиалуроната. В результате уменьшается боль, ускоряются репаративные процессы, нормализуется трофика в тканях. За счет артротерапии пациент восстанавливается в разы быстрее.
Текст: Юрий Глазков
Фото: Vostock Photo
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