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5 самых опасных тренажеров для женщин, которые можно найти в каждом спортзале

С наступлением весны тысячи женщин отправляются в спортзалы и фитнес-клубы, чтобы привести в порядок свою внешность. Ведь совсем скоро верхнюю одежду придется снять, и тогда все изъяны фигуры будут заметны невооруженным глазом. Очень важно, чтобы каждая тренировка была не только продуктивной, но и безопасной. В стремлении сбросить калории и укрепить мышцы можно легко получить травму, восстанавливаться после которой придется неделями, а то и месяцами. Поговорим о том, какие тренажеры могут стать для женщин травмоопасным, и как правильно заниматься, чтобы избежать повреждений суставов и связок — в материале Passion.ru и Юрия Глазкова.
Юрий Глазков,
травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, действительный член ESSKA, AAOS, АСТАОР, АТОР. Награжден премией «Хрустальный Лотос» в номинации «Лучший спортивный травматолог-2018»

Все тренажеры создаются таким образом, чтобы на них можно было заниматься более-менее безопасно. Для опытного спортсмена нет таких упражнений, которые несут большие риски, потому что он всегда знает своей рабочий вес и имеет развитое мышечное чувство. А вот новички часто не умеют обращаться с тренажерами, выполняют упражнения с нарушением техники, а потому травмируются. Чаще всего женщины получают травмы на следующих тренажерах.

Сведение и разведение ног в тренажере.

Часто женщины используют его в надежде уменьшить объем бедер. Спешим вас разочаровать: локального похудения не бывает. Бедра уменьшатся, только если вы похудеете целиком. А вот получить травму на таком тренажере довольно легко – для этого достаточно перекинуть часть нагрузки с мышц на связки, выполняя упражнения рывками.

Приседания в машине Смита.

Это вредно как для спины, так и для коленей. Проблема в том, что гриф движется прямолинейно. Это движение неестественно для человека – обычно при приседаниях со штангой траектория движения грифа более изогнутая.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Жим ногами лежа.

Он воодушевляет многих женщин, заставляет почувствовать силу в ногах, так как даже новички могут поднимать достаточно большой вес в этом тренажере. Очень важно не отрывать поясницу и не сгибать слишком сильно колени во время выполнения таких упражнений, иначе можно травмироваться.

Ротация корпуса в тренажере.

Вредно для позвоночника, и особенно для поясницы. Тем, у кого поясничный остеохондроз или грыжа, лучше обходить этот тренажер стороной. В нем женщина вынуждена поворачивать корпус отдельно от таза, а это движение не физиологично.

Гиперэкстензия на скамье.

Даже упражнения без отягощений могут быть рискованными. Особенно если ноги закреплены слишком высоко или низко, а повторения выполняются в быстром темпе. Это может привести к повреждению коленей, позвоночника или мышц спины.

Техника безопасности

Чтобы поход в спортзал не превращался в экстрим с высоким риском для здоровья, нужно соблюдать правила безопасности. Они простые и универсальные. Вот что необходимо сделать, чтобы не травмироваться:

  • Обязательно делать разминку перед каждой тренировкой, чтобы растянуть связки и разогреть мышцы.
  • После тренировки делать заминку.
  • Не брать слишком большой вес в погоне за одобрением более опытных спортсменов, а наращивать его постепенно.
  • Не переутомляться.
  • Не ходить в спортзал, если вы плохо себя чувствуете.
  • Не тренироваться слишком часто, иначе может наступить перетренированность – состояние, при котором риск травмы значительно увеличивается.
  • Не пытаться сделать упражнение рывками, если для завершения подхода не хватает мышечной силы.
  • Просить у партнеров или тренера подстраховки при выполнении опасных упражнений.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Что делать в случае травмы?

  1. Немедленно остановить тренировку. Это нужно сделать, даже если вы полагаете, что серьезной травмы нет. Любая боль или дискомфорт – повод для того, чтобы отправиться домой немедленно, и вернуться в следующий раз в спортзал только после полного восстановления.

  2. Обратиться к врачу. Возможно, вы считаете, что у вас нет вывихов, переломов, разрывов связок и прочих травм, требующих врачебной помощи. Но вы не можете этого знать наверняка. Поэтому нужно показаться врачу обязательно – на это уйдет не так много времени, зато вы будете чувствовать себя спокойно.

  3. Пройти лечение сразу после травмы. Застарелые повреждения лечатся труднее и дольше, чем свежие травмы. Поэтому при необходимости нужно сразу пройти курс терапии. На сегодняшний день существуют достаточно эффективные способы быстрого восстановления поврежденных тканей. Например, при травмах суставов ускорить регенерацию хрящей и связок можно при помощи артротерапии. Эта методика предусматривает внутрисуставное введение богатой тромбоцитами плазмы и гиалуроната. В результате уменьшается боль, ускоряются репаративные процессы, нормализуется трофика в тканях. За счет артротерапии пациент восстанавливается в разы быстрее.

Текст: Юрий Глазков

Фото: Vostock Photo

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