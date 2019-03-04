5 распространенных женских проблем, которые можно решить с помощью остеопатии

Остеопатическое лечение – удивительная панацея от целого ряда заболеваний. Причем среди них есть те, которые у обычного человека никак не ассоциируются с мануальной терапией. Многие люди думают, что, если у них отсутствует, к примеру, такое заболевание, как сколиоз, посещение врача-остеопата не имеет к ним никакого отношения. Однако, это далеко не так. Список заболеваний, которые можно устранить с помощью остеопатического лечения, практически бесконечен. И сегодня я бы хотел рассказать о том, какие женские проблемы может решить врач-остеопат.

Это топ-5 проблем, которые волнуют каждую женщину, с которыми они сталкивались хоть раз в жизни.

1. Обильные менструации

Природой так задумано, что ежемесячно женщина должна терять определенное количество крови, но такое количество, которое не повлияет на ее самочувствие. Обильные выделения – это когда женщине приходится менять средства личной гигиены более 4 раз в день. Обильные выделения случаются по ряду причин. Первый – образования в полости матки. Если обследование не выявило каких-либо изменений, причина может заключаться в венозном полнокровии матки, что связано с ее опущением. Обычно объемные процессы в половых органах происходят при общем опущении внутренних органов. Я наблюдал такую картину практически у всех пациенток, которые обращались ко мне с жалобами на обильные менструации. Опущение внутренних органов, прежде всего, имеет отношение к травмам копчика. Остеопатическое лечение способно устранить первопричину: вернуть в правильное положение сдвинутые кости таза и опущенные органы, после чего все процессы в организме налаживаются. После курса остеопатического лечения в результате может значительно уменьшиться количество теряемой крови.