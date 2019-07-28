5 простых шагов, которые помогут вам раскрепоститься в постели

Генетический страх перед сексом плотно сидит в женском теле. Из поколения в поколение он передавался, как нечто фатальное, неизбежное и безрадостное. И это было не удивительно, ведь за несколькими минутами любви могла следовать нежелательная беременность, болезненные испытания и неизвестность.

Первобытный секс-бойкот закончился. Мы живем в эпоху эффективной фармацевтики, профессиональных врачей и открытой информации. Секс-революция широко распахнула двери в свободу выбора партнеров и ощущений. Секс — это не приговор, а партнер — это не монарх, которого невозможно сменить. Никто, кроме нас, более не властен над нашими желаниями. Достаточно осознать этот факт, чтобы сделать первый смелый шаг навстречу безопасному сексу, свободному от табу.

1. Запоминаем три правила здорового секса

Мы буквально сотканы из желания нравиться, соответствовать чужим ожиданиям. За постоянным самоконтролем прячется страх разочаровать кого-либо смелостью и страстью своих желаний. В этих джунглях самообмана мы часто теряем собственное лицо и собственное удовлетворение.

Жертвенность и вежливость — наименее сексуальные проявления нашей жизни. Если вы осознаете, что занимаетесь сексом на чужих условиях, вспомните данные три правила здоровой личности.

Говори о своих желания и удовлетворяй их.

Принимай и по возможности реализуй желания и фантазии партнера.

Бери и делай то, что хочешь.

2. Наслаждайся моментом и будь собой

«Хорошие девочки не берут конфетки, даже если очень хочется. Так ведут себя плохие девочки». В каждой из нас живет дама-ментор с палкой и плеткой, которая обожает все делить по категориям, запрещать и вешать на все замки. Хорошие девочки не кричат в сексе. Хорошие девочки не могут быть инициаторами экспериментов в постели. Хорошие девочки довольно редко становятся сексуальными фантазиями мужчин.

Брачная подмена эротических игр и радостей на бытовые удобства довольно популярна в нашей стране, однако не с этим ли связан процент разводов на почве секс-несовместимости?

Если ваш мужчина закажет в ресторане вкусный борщ — это не разобьет вам сердце. А если секс? Если все это время вы постоянно были «хорошей девочкой» не пора ли отпустить ее в отпуск, познакомившись наконец-то с той самой «плохой»?