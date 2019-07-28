5 простых шагов, которые помогут вам раскрепоститься в постели

Генетический страх перед сексом плотно сидит в женском теле. Из поколения в поколение он передавался, как нечто фатальное, неизбежное и безрадостное. И это было не удивительно, ведь за несколькими минутами любви могла следовать нежелательная беременность, болезненные испытания и неизвестность.
Первобытный секс-бойкот закончился. Мы живем в эпоху эффективной фармацевтики, профессиональных врачей и открытой информации. Секс-революция широко распахнула двери в свободу выбора партнеров и ощущений. Секс — это не приговор, а партнер — это не монарх, которого невозможно сменить. Никто, кроме нас, более не властен над нашими желаниями. Достаточно осознать этот факт, чтобы сделать первый смелый шаг навстречу безопасному сексу, свободному от табу.
1. Запоминаем три правила здорового секса
Мы буквально сотканы из желания нравиться, соответствовать чужим ожиданиям. За постоянным самоконтролем прячется страх разочаровать кого-либо смелостью и страстью своих желаний. В этих джунглях самообмана мы часто теряем собственное лицо и собственное удовлетворение.
Жертвенность и вежливость — наименее сексуальные проявления нашей жизни. Если вы осознаете, что занимаетесь сексом на чужих условиях, вспомните данные три правила здоровой личности.
- Говори о своих желания и удовлетворяй их.
- Принимай и по возможности реализуй желания и фантазии партнера.
Бери и делай то, что хочешь.
2. Наслаждайся моментом и будь собой
«Хорошие девочки не берут конфетки, даже если очень хочется. Так ведут себя плохие девочки». В каждой из нас живет дама-ментор с палкой и плеткой, которая обожает все делить по категориям, запрещать и вешать на все замки. Хорошие девочки не кричат в сексе. Хорошие девочки не могут быть инициаторами экспериментов в постели. Хорошие девочки довольно редко становятся сексуальными фантазиями мужчин.
Брачная подмена эротических игр и радостей на бытовые удобства довольно популярна в нашей стране, однако не с этим ли связан процент разводов на почве секс-несовместимости?
Если ваш мужчина закажет в ресторане вкусный борщ — это не разобьет вам сердце. А если секс? Если все это время вы постоянно были «хорошей девочкой» не пора ли отпустить ее в отпуск, познакомившись наконец-то с той самой «плохой»?
Фото: Vostock Photo
3. Секс — это удовольствие для двоих
В интимных женских диалогах «об этом» иногда можно услышать сакраментальную фразу со словом «дать». Пока мы считаем себя распорядительницами секса, банком кредитов супружеского долга, нам невозможно расслабиться и испытать истинное наслаждение игры.
Обдумайте историю своей семьи. Довольно часто девочек взращивают в четком убеждении, что секс — это средство умелой манипуляции, ресурс или чья-то радость, которую нужно выдавать. Ключ от этой клетки прост и банален. Осознанная свобода и понимание, что секс — это удовольствие для двоих. Ваш партнер испытывает истинное наслаждение от осознания, что может и умеет доставить вам удовольствие. Женский оргазм стимулирует мужчину на подвиги не меньше, чем собственный, поэтому снимите гиперконтроль, позвольте своему телу чувствовать, двигаться, ощущать и кричать.
4. Изучать и играть
Говорить, шептать, познавать, раскрывать — все эти глаголы очень пригодятся вам в познании себя. Когда мы не знаем свое тело, как его может познать другой? В итоге оргазм становится рандомной случайностью, а не естественным завершением каждого акта. Исследования не оставляют вариантов. До 12% женщин никогда не переживали оргазм, а более 85% признаются в том, что далеко не каждый сексуальный контакт приводит их к оргазму.
Чтобы помочь своему партнеру подарить вам яркий страстный секс, вам необходимо знать собственное тело, вкусы, желания и мечты. Слова и прикосновения, ролевые игры, эротическая одежда, масла и возбуждающие ароматы — все это может стать мощным катализатором ярких ощущений и воспламенит вас и вашего мужчину до нужного градуса.
Фото: vostock-photo
5. Двигайся!
Страсть, обладание, полет, эйфория. У секса может быть очень много романтических метафор, однако каждая из них рано или поздно сведется к физическому состоянию и возможностям тела. Одной из самых популярных причин сексуальной неуверенности являются психологические комплексы, связанные с непринятием собственного тела, лишним весом, отсутствием гибкости и тонуса мышц. Ограниченное количество поз превращают секс из свободного танца в нечто скованное и однообразное.
Вывод один — нужно двигаться. Без фанатизма, голодовок, марафонов. Не прыгайте из одной клетки в другую. Подбирайте активность для тела по душе. Самое главное, чтобы вы нравились себе и в жизни, и в постели.
Кстати, здоровье и пластика нашего тела — это закон «счастливого» секса. И наоборот, в случае, если несмотря на все эксперименты, оргазм для вас все так же недостижим, не замалчивайте эту проблему. Аноргазмия вполне может быть устранена коррекцией гормонов, визитом к эндокринологу, гинекологу, психологу, стабилизацией ситуации в семье и на работе, а также регулярной комфортной для вас физической активностью.
Ну и самое главное — забудьте про возраст. И в жизни, и в сексе нет понятия необратимости или ограничений. Правила и запреты мы придумываем себе сами. Часто после встреч с сексологами пары с удивлением осознают, что причиной семейных конфликтов и сексуальных проблем было молчание, перекладывание ответственности на другого и страх отверженности.
Поэтому выход один — фантазируйте, мечтайте и разговаривайте друг с другом. Выбор всегда за нами — покорно принимать то, что нам дают, или озвучить свои желания, взяв ответственность за свою жизнь и свой секс на себя.
Текст: Валерия Елецкая
Фото: Vostock Photo
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