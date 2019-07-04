logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 подводных камней медицинского туризма, о которых вам стоит узнать заранее

В России обеспеченные люди традиционно ездили лечиться в Европу — Германию, Швейцарию — и Израиль. Но из-за кризиса все больше наших соотечественников стали смотреть на Азию как источник качественных и доступных медицинских услуг. Как разобраться с азиатским рынком медицинских услуг? И можно ли совместить приятный отдых с попыткой поправить здоровье? Эксперт Чарльз Райт специально для Passion.ru подготовил список подводных камней, которых стоит избегать при планировании поездки с целью получения медицинских услуг — как в Азии, так и за границей в целом.
Чарльз Райт,
директор по международному развитию клиники Бумрунград (г. Бангкок, Таиланд)

1. Риск получить некачественные медицинские услуги

Топовые европейские и израильские клиники давно известны по всему миру, в то время как азиатский медицинский туризм только набирает обороты. Хотя уже сейчас азиатские клиники существенно обгоняют европейские по числу иностранных пациентов.

В 2015 году, в частности, Таиланд стал мировым лидером по количеству медтуристов — клиники приняли порядка 3 млн пациентов из разных стран. Сингапурские клиники в том же году посетил примерно 1 млн иностранных туристов, в Малайзию приехало 850 тысяч пациентов, в Индию — почти полмиллиона. Для сравнения, в Германии в 2015-м лечилось всего около 200 тысяч иностранцев.

Так что останавливает россиян перед поездкой на лечение в Азию?

Пожалуй, люди не знают, как выбрать хорошую клинику — и боятся, не разобравшись, попасть в руки к низкоквалифицированным врачам или попросту мошенникам.

Основной совет, конечно, изучать публикации о клиники в интернете (на русском и английском), читать отзывы иностранных пациентов. Но главное — проверить, есть ли у клиники международные сертификаты, которые подтверждают, что ее услуги соответствуют всем мировым стандартам.

2. Языковой барьер

Если в западноевропейских клиниках — например, в Германии и Швейцарии — практически все специалисты по умолчанию владеют английским, то в Азии медицинский турист рискует столкнуться с языковым барьером.

Поэтому перед поездкой на лечение в азиатскую страну изучите информацию о клинике и проверьте, есть ли там англоязычные — а может, и русскоговорящие — врачи, медсестры и администраторы.

Также стоит обратить внимание на сайт учреждения — есть ли у него полноценная международная версия. Если сомневаетесь насчет языкового барьера, рекомендую перед поездкой на лечение отправить запрос в клинику. Некоторые из них могут предоставить переводчика — в том числе иногда это бесплатно.

Фото: Vostock Photo

3. Лишние услуги

Некоторые недобросовестные клиники, конечно, могут попробовать «развести» вас на ненужные обследования и даже лечение.

Чтобы избежать этого, желательно ехать с понятной и четкой целью. Например, вы женщина 35 лет, вас ничто конкретно не беспокоит — но вы хотели бы пройти комплексное обследование в хорошей клинике и получить рекомендации по профилактике болезней. Тогда лучше всего сразу присмотреть себе чекап — «пакетную» программу исследований.

Если же вас что-то беспокоит, но вы не знаете, к каким конкретно врачам идти, обязательно возьмите с собой медицинские документы: карту из поликлиники, результаты анализов и обследований, выписки из больницы. Это поможет врачам на месте не назначать вам те самые «лишние» исследования.

4. Испорченный отдых

Допустим, вы решили совместить отдых с лечением. И это понятно: лететь далеко, билеты дорогие… Поэтому две недели вы решили провести в клинике, а еще одну — на курорте.

Как не испортить себе впечатления от отпуска?

Убедитесь, что условия в клинике позволят вам провести время в комфорте. Расположение лечебницы тоже важно: если вы не прикованы к постели, вы сможете выбираться из клиники и гулять по городу. Наконец, посмотрите, какие точки общепита есть в самом госпитале и поблизости: все же больничная еда, даже в хороших частных клиниках — не совсем то, что хотелось бы есть по три раза в день на своем законном отдыхе.

5. Подлечиться и не разориться?

Медицинский туризм — это не всегда запланированная вещь. Иногда вы просто едете отдохнуть — и вдруг случается приступ хронической болезни или, к примеру, аппендицит. Приходится срочно искать госпиталь поблизости.

Конечно, тут главный совет — всегда оформлять международную медицинскую страховку при поездке за границу.

Сохраните номер своей страховой компании, которой нужно звонить в экстренном случае, в телефоне. И дайте инструкцию, как связаться с вашей страховой, тому человеку, вместе с которым путешествуете.

Как только вам стало плохо, звоните по номеру страховой и уточняйте, в какую больницу ехать, чтобы компания потом компенсировала вам расходы. Уточните, какие документы нужно будет собрать для этого.

Но если вы никак не можете дозвониться до страховой, а случай экстренный — поезжайте в крупную клинику, которая занимается медицинским туризмом. Такие клиники обычно имеют налаженные связи со страховыми и помогут вам уладить все вопросы.

Текст: Чарльз Райт

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...