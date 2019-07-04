5 подводных камней медицинского туризма, о которых вам стоит узнать заранее

1. Риск получить некачественные медицинские услуги
Топовые европейские и израильские клиники давно известны по всему миру, в то время как азиатский медицинский туризм только набирает обороты. Хотя уже сейчас азиатские клиники существенно обгоняют европейские по числу иностранных пациентов.
В 2015 году, в частности, Таиланд стал мировым лидером по количеству медтуристов — клиники приняли порядка 3 млн пациентов из разных стран. Сингапурские клиники в том же году посетил примерно 1 млн иностранных туристов, в Малайзию приехало 850 тысяч пациентов, в Индию — почти полмиллиона. Для сравнения, в Германии в 2015-м лечилось всего около 200 тысяч иностранцев.
Так что останавливает россиян перед поездкой на лечение в Азию?
Пожалуй, люди не знают, как выбрать хорошую клинику — и боятся, не разобравшись, попасть в руки к низкоквалифицированным врачам или попросту мошенникам.
Основной совет, конечно, изучать публикации о клиники в интернете (на русском и английском), читать отзывы иностранных пациентов. Но главное — проверить, есть ли у клиники международные сертификаты, которые подтверждают, что ее услуги соответствуют всем мировым стандартам.
2. Языковой барьер
Если в западноевропейских клиниках — например, в Германии и Швейцарии — практически все специалисты по умолчанию владеют английским, то в Азии медицинский турист рискует столкнуться с языковым барьером.
Поэтому перед поездкой на лечение в азиатскую страну изучите информацию о клинике и проверьте, есть ли там англоязычные — а может, и русскоговорящие — врачи, медсестры и администраторы.
Также стоит обратить внимание на сайт учреждения — есть ли у него полноценная международная версия. Если сомневаетесь насчет языкового барьера, рекомендую перед поездкой на лечение отправить запрос в клинику. Некоторые из них могут предоставить переводчика — в том числе иногда это бесплатно.
Фото: Vostock Photo
3. Лишние услуги
Некоторые недобросовестные клиники, конечно, могут попробовать «развести» вас на ненужные обследования и даже лечение.
Чтобы избежать этого, желательно ехать с понятной и четкой целью. Например, вы женщина 35 лет, вас ничто конкретно не беспокоит — но вы хотели бы пройти комплексное обследование в хорошей клинике и получить рекомендации по профилактике болезней. Тогда лучше всего сразу присмотреть себе чекап — «пакетную» программу исследований.
Если же вас что-то беспокоит, но вы не знаете, к каким конкретно врачам идти, обязательно возьмите с собой медицинские документы: карту из поликлиники, результаты анализов и обследований, выписки из больницы. Это поможет врачам на месте не назначать вам те самые «лишние» исследования.
4. Испорченный отдых
Допустим, вы решили совместить отдых с лечением. И это понятно: лететь далеко, билеты дорогие… Поэтому две недели вы решили провести в клинике, а еще одну — на курорте.
Как не испортить себе впечатления от отпуска?
Убедитесь, что условия в клинике позволят вам провести время в комфорте. Расположение лечебницы тоже важно: если вы не прикованы к постели, вы сможете выбираться из клиники и гулять по городу. Наконец, посмотрите, какие точки общепита есть в самом госпитале и поблизости: все же больничная еда, даже в хороших частных клиниках — не совсем то, что хотелось бы есть по три раза в день на своем законном отдыхе.
5. Подлечиться и не разориться?
Медицинский туризм — это не всегда запланированная вещь. Иногда вы просто едете отдохнуть — и вдруг случается приступ хронической болезни или, к примеру, аппендицит. Приходится срочно искать госпиталь поблизости.
Конечно, тут главный совет — всегда оформлять международную медицинскую страховку при поездке за границу.
Сохраните номер своей страховой компании, которой нужно звонить в экстренном случае, в телефоне. И дайте инструкцию, как связаться с вашей страховой, тому человеку, вместе с которым путешествуете.
Как только вам стало плохо, звоните по номеру страховой и уточняйте, в какую больницу ехать, чтобы компания потом компенсировала вам расходы. Уточните, какие документы нужно будет собрать для этого.
Но если вы никак не можете дозвониться до страховой, а случай экстренный — поезжайте в крупную клинику, которая занимается медицинским туризмом. Такие клиники обычно имеют налаженные связи со страховыми и помогут вам уладить все вопросы.
Текст: Чарльз Райт
Фото: Vostock Photo
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