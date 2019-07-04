5 подводных камней медицинского туризма, о которых вам стоит узнать заранее

1. Риск получить некачественные медицинские услуги

Топовые европейские и израильские клиники давно известны по всему миру, в то время как азиатский медицинский туризм только набирает обороты. Хотя уже сейчас азиатские клиники существенно обгоняют европейские по числу иностранных пациентов.

В 2015 году, в частности, Таиланд стал мировым лидером по количеству медтуристов — клиники приняли порядка 3 млн пациентов из разных стран. Сингапурские клиники в том же году посетил примерно 1 млн иностранных туристов, в Малайзию приехало 850 тысяч пациентов, в Индию — почти полмиллиона. Для сравнения, в Германии в 2015-м лечилось всего около 200 тысяч иностранцев.

Так что останавливает россиян перед поездкой на лечение в Азию?

Пожалуй, люди не знают, как выбрать хорошую клинику — и боятся, не разобравшись, попасть в руки к низкоквалифицированным врачам или попросту мошенникам.

Основной совет, конечно, изучать публикации о клиники в интернете (на русском и английском), читать отзывы иностранных пациентов. Но главное — проверить, есть ли у клиники международные сертификаты, которые подтверждают, что ее услуги соответствуют всем мировым стандартам.

2. Языковой барьер

Если в западноевропейских клиниках — например, в Германии и Швейцарии — практически все специалисты по умолчанию владеют английским, то в Азии медицинский турист рискует столкнуться с языковым барьером.

Поэтому перед поездкой на лечение в азиатскую страну изучите информацию о клинике и проверьте, есть ли там англоязычные — а может, и русскоговорящие — врачи, медсестры и администраторы.

Также стоит обратить внимание на сайт учреждения — есть ли у него полноценная международная версия. Если сомневаетесь насчет языкового барьера, рекомендую перед поездкой на лечение отправить запрос в клинику. Некоторые из них могут предоставить переводчика — в том числе иногда это бесплатно.