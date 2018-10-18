5 непростительных ошибок, которые приведут к проблемам со спиной

4. Модная одежда, стесняющая движения

Жертвы модных тенденций, люди, отдающие предпочтение узкой одежде, тоже рискуют получить проблемы со спиной. Юбка-карандаш, зауженное книзу платье, джинсы-скинни, которые носят сейчас и мужчины, заметно ограничивают свободу движений и нарушают кровообращение. Скованные такой одеждой мышцы спины в течение дня могут спровоцировать боли в спине.

Важным вопросом для женщин остается коррекционное белье, которое сильно сжимает мышцы, нарушая кровообращение в них.‎ При выборе повседневного бюстгальтера стоит учитывать комфорт и собственное здоровье, а не только красоту. Лучше выбирать белье, не стесняющее движений.

5. Сон

Жесткость матраса в этой ситуации играет большую роль. Он не должен быть слишком мягким, выбирайте умеренно жесткий.

Неудобная поза для сна вкупе с неправильным матрасом не только мешает нам выспаться, но может вдобавок спровоцировать боли в спине. Чтобы не допустить этого, позаботьтесь заранее о правильной гигиене сна, чтобы хорошо отдохнуть могли не только вы, но и ваша спина.

Текст: Игорь Карягин Фото: Shutterstock