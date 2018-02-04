Это только на первый взгляд все ясно: нос замерз, вот и чешется. Или, наоборот, из-за хорошего отопления кожа сохнет и зудит. В реальности все может оказаться гораздо серьезнее.

Пищевая аллергия Дело в том, что зимой мы, как правило, чаще питаемся полуфабрикатами или консервированными продуктами. А значит, вероятность аллергии на консерванты и пищевые добавки несколько повышается.

Зимний зуд кожи может быть связан в том числе и с причинами, которые к сезонности не имеют прямого отношения. Это могут быть и аллергические проблемы, и инфекции. Поэтому лучше сразу обращаться к дерматологу. Анастасия Шарова врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Холодовая аллергия Это крайне редкое заболевание, которое проявляется гиперреакций кожи на низкие температуры. Холодовая аллергия по своим проявлениям очень похожа на крапивницу. Она дает о себе знать на открытых участках кожи в виде появления красных отечных и зудящих волдырей. Отличить ее от крапивницы несложно: реакция на холод появляется через несколько минут после контакта с ним. Причем не важно, вышли вы на улицу в минусовую температуру или просто засунули руку в морозильник.

В данной ситуации важно принимать антигистаминные препараты, назначенные врачом. В крайних случаях таким людям приходится менять место жительства, хотя бы на зимние месяцы. Анастасия Шарова врач-косметолог

Холестаз Холестаз — это недостаточное поступление желчи в двенадцатиперстную кишку. Особенности «зимней диеты», равно как инфекционные заболевания и препараты, применяемые для их лечения, могут спровоцировать это состояние.

При холестазе раздражение кожных покровов может быть обусловлено нарушением процесса желчеобразования и, как следствие, попаданием желчных кислот в кровоток. Данное состояние сопровождается и другими неприятными симптомами: слабостью, бессонницей, головной болью и проблемами в работе органов пищеварительной системы. Наталья Смоликова врач-гастроэнтеролог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде

В нашем организме печень является фильтром, в случае нарушения работы которого в кровь попадают желчные кислоты и билирубин. При повышении их уровня появляются кожные высыпания и зуд, а также отмечается пожелтение глазных склер. Последний симптом — безусловный повод не откладывать визит к гастроэнтерологу . Контактное раздражение

Может появиться именно зимой из-за частого ношения колючих шерстяных вещей в непосредственном контакте с кожей. Проявляется обычно в виде покраснений, мелких высыпаний и зуда.

Хотелось бы отметить, что чаще это именно контактное раздражение, а не контактный дерматит: аллергия на шерсть возникает редко. Поэтому медикаментозного лечения не требуется. Анастасия Шарова врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»

Единственный способ борьбы с этим зудом — максимально ограничить контакт с колючей одеждой. Возможно, отдать предпочтение более мягким и приятным шерстяным вещам. Еще один вариант — надевать под свитера и кофты хлопковые водолазки или майки. Диабет Согреваетесь медом, малиновым вареньем и глинтвейном? И еще какао с зефирками! Возможно, ваш зуд — выразительный сигнал тела, которое как можно скорее хочет попасть к врачу.

При значительном увеличении в крови уровня глюкозы может наступить внутри- и внеклеточное обезвоживание, нарушиться стабильность клеточных мембран. В результате не успевает нормально восстанавливаться эпидермис и формироваться защитная жировая пленка. При этом может появиться кожный зуд, который иногда является одним из признаков развивающегося сахарного диабета. Диана Нуриева врач-эндокринолог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде