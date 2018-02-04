5 не самых очевидных причин зимнего зуда
Это только на первый взгляд все ясно: нос замерз, вот и чешется. Или, наоборот, из-за хорошего отопления кожа сохнет и зудит. В реальности все может оказаться гораздо серьезнее.
Зимний зуд кожи может быть связан в том числе и с причинами, которые к сезонности не имеют прямого отношения. Это могут быть и аллергические проблемы, и инфекции. Поэтому лучше сразу обращаться к дерматологу.
Анастасия Шарова
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»
В данной ситуации важно принимать антигистаминные препараты, назначенные врачом. В крайних случаях таким людям приходится менять место жительства, хотя бы на зимние месяцы.
Анастасия Шарова
врач-косметолог
При холестазе раздражение кожных покровов может быть обусловлено нарушением процесса желчеобразования и, как следствие, попаданием желчных кислот в кровоток. Данное состояние сопровождается и другими неприятными симптомами: слабостью, бессонницей, головной болью и проблемами в работе органов пищеварительной системы.
Наталья Смоликова
врач-гастроэнтеролог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде
Хотелось бы отметить, что чаще это именно контактное раздражение, а не контактный дерматит: аллергия на шерсть возникает редко. Поэтому медикаментозного лечения не требуется.
Анастасия Шарова
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс»
При значительном увеличении в крови уровня глюкозы может наступить внутри- и внеклеточное обезвоживание, нарушиться стабильность клеточных мембран. В результате не успевает нормально восстанавливаться эпидермис и формироваться защитная жировая пленка. При этом может появиться кожный зуд, который иногда является одним из признаков развивающегося сахарного диабета.
Диана Нуриева
врач-эндокринолог Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде