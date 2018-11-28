5 ответов на популярные вопросы про зубные коронки и импланты, которые вам стоит знать

Что такое коронки и импланты

«Импланты и коронки являются частью одной конструкции в цепочке имплант-абатмент-коронка. Имплант — аналог корня зуба, а коронка — замена коронковой (видимой) части зуба. Абатмент — связующее звено между ними, если речь идет об установке всей конструкции, которая в целом называется зубным имплантом.

Если же корень сохранен, пролечены корневые каналы, сохранена герметичность пломбировки корневых каналов и нет показаний к удалению, то собственный корень зуба можно использовать для протезирования. В этом случае устанавливается только коронка. Также коронки используют, если отсутствует только фрагмент видимой части зуба, а корни при этом на месте», — говорит Павел Приходько, врач-стоматолог Клинико-диагностического центра «МЕДСИ» в Грохольском переулке.

Что выбрать: коронки или импланты?

«Таким вопросом могут задаваться пациенты. Однако на самом деле дилеммы не существует. Это лишь два вида конструкций протезирования. И для каждого из них есть четкие показания.

Если у вас здоровые корни и отсутствует — полностью или частично — коронковая часть зуба, то вам предложат поставить коронку. Или даже полукоронку, а может, и вовсе вкладку — зависит от того, разрушена ли у вас вся видимая часть зуба или только ее фрагмент.

Если зуб отсутствует полностью — то есть удалены даже корни — то врач предложит вам мостовидный протез», — рассказывает Тигран Григорян, стоматолог общей практики, главный врач клиники «ТИГОДЕНТ». «Обтачиваются два соседних зуба — так создается так называемая опорная группа из трех и более коронок, что в целом называется мостовидным протезом».

«Импланты — отличное решение в том случае, когда у вас нет особых проблем с зубами, кроме того, что полностью или частично отсутствует один зуб. При этом у вас правильный прикус и все зубы здоровы. Коронка помогает решить проблемы с прикусом. Если имеется сдвиг — боковые зубы наклонены, верхние опущены, тогда необходимо удаление зуба, чтобы сместить боковые, в этом случае показано обтачивание боковых зубов под коронки», — объясняет разницу Тигран Григорян.