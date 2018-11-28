5 ответов на популярные вопросы про зубные коронки и импланты, которые вам стоит знать

Что такое коронки и импланты
«Импланты и коронки являются частью одной конструкции в цепочке имплант-абатмент-коронка. Имплант — аналог корня зуба, а коронка — замена коронковой (видимой) части зуба. Абатмент — связующее звено между ними, если речь идет об установке всей конструкции, которая в целом называется зубным имплантом.
Если же корень сохранен, пролечены корневые каналы, сохранена герметичность пломбировки корневых каналов и нет показаний к удалению, то собственный корень зуба можно использовать для протезирования. В этом случае устанавливается только коронка. Также коронки используют, если отсутствует только фрагмент видимой части зуба, а корни при этом на месте», — говорит Павел Приходько, врач-стоматолог Клинико-диагностического центра «МЕДСИ» в Грохольском переулке.
Что выбрать: коронки или импланты?
«Таким вопросом могут задаваться пациенты. Однако на самом деле дилеммы не существует. Это лишь два вида конструкций протезирования. И для каждого из них есть четкие показания.
Если у вас здоровые корни и отсутствует — полностью или частично — коронковая часть зуба, то вам предложат поставить коронку. Или даже полукоронку, а может, и вовсе вкладку — зависит от того, разрушена ли у вас вся видимая часть зуба или только ее фрагмент.
Если зуб отсутствует полностью — то есть удалены даже корни — то врач предложит вам мостовидный протез», — рассказывает Тигран Григорян, стоматолог общей практики, главный врач клиники «ТИГОДЕНТ». «Обтачиваются два соседних зуба — так создается так называемая опорная группа из трех и более коронок, что в целом называется мостовидным протезом».
«Импланты — отличное решение в том случае, когда у вас нет особых проблем с зубами, кроме того, что полностью или частично отсутствует один зуб. При этом у вас правильный прикус и все зубы здоровы. Коронка помогает решить проблемы с прикусом. Если имеется сдвиг — боковые зубы наклонены, верхние опущены, тогда необходимо удаление зуба, чтобы сместить боковые, в этом случае показано обтачивание боковых зубов под коронки», — объясняет разницу Тигран Григорян.
А может, проще не лечить зуб, а потом просто вырвать его и заменить имплантом?
«Важно помнить, что установка имплантов — дело не такое простое, как кажется на первый взгляд.
Во-первых, имплантация имеет свои противопоказания: онкология, психические заболевания, болезни крови, заболевания суставов и костной ткани, туберкулез, нарушения иммунной системы, воспалительные заболевания слизистой полости рта, некомпенсированный сахарный диабет, бруксизм, ВИЧ, эндокринные заболевания, аллергические реакции на анестезию.
Во-вторых, установка имплантов — это стрессовая ситуация для организма, которая связана с рисками: врач должен все сделать правильно для того, чтобы имплант прижился. Имплантация — это сложнейший механизм, врач должен быть профессионалом и учитывать множество тонкостей: ведь на нижней челюсти находится мандибулярный нерв, а на верхней челюсти помимо нерва расположена еще и гайморовая пазуха. Основная задача во время проведения имплантации — учитывать высоту и ширину имплантов», — отмечает Григорян.
Павел Приходько предостерегает: тянуть до последнего нельзя не только в стоматологии, но во всем, что касается своего здоровья. Как показывает опыт, чем раньше пациент обращается за медицинской помощью, тем существенно снижаются сроки его реабилитации. Пациенты, которые считают что всегда можно будет удалить разрушенный зуб (или корень зуба) и сразу заместить этот дефект (например, имплантом) не знают одного: время, за которое они не предпринимали попыток заместить этот дефект раньше, приводит к ухудшению условий для протезированию. Если вы будете тянуть до последнего, полагая, что зуб можно будет просто удалить, за это время могут возникнуть деформации, которые просто не позволят врачу быстро помочь такому пациенту. То есть вы сами провоцируете осложнения, которых можете избежать.
Также стоит помнить главную разницу: в зависимости от выбранного материала, коронку могут поставить и на «живой» зуб — то есть тот, у которого не удален нерв. При установке имплантов нерв однозначно удаляется и никакого «живого» зуба у пациента уже не остается — только искусственная конструкция.
«Степень и варианты препарирования зуба с течением времени переместились в так называемую малоинвазивную форму, то есть к максимальному сохранению своих твердых тканей зуба», — резюмирует Павел Приходько.
Может ли зуб портиться под коронкой?
«Давайте не будем путаться в понятиях: портится зуб и болит зуб под коронкой — это разные вещи», — уточняет Тигран Григорян. Обтачивание здоровья зубам не прибавляет: снимается слой эмали, шлифуется сам зуб, естественно, это может стать причиной кариеса, который и ведет к тому самому потемнению и разрушению.
Чтобы этого не произошло, стоматологом выполняются действия, которые помогут избежать данной проблемы. Следовательно, зуб может портиться потому, что установка коронки произошла с нарушением регламента, либо отсутствует полное прилегание коронки к зубу из-за неправильной или недостаточной обточки: под коронку начали попадать бактерии, что и привело к гниению тканей зуба.
Что касается зубной боли под протезом, то ее причина может быть вызвана тем, что предварительно не был удален нерв. При установке коронок из металлокерамики или золота удаление нерва обязательно. Коронки из диоксида циркония, а также безметалловая керамика допускает установку без удаления нерва.
Насколько современные технологии лучше тех, что были во время моды на золотые зубы?
Что касается проблем, которые были раньше, и страхов. Раньше были другие материалы и возможности у стоматологов. Сегодня и того, и другого в разы больше: пациенту можно предложить гораздо больше способов справиться с различными стоматологическими проблемами, касающимися в том числе зубного протезирования. Если раньше пациент приходил к зубному технику с одним отсутствующим зубом, то получал в итоге минус три зуба — два соседних шли под обточку для установки моста. Когда этот мост вываливался, а происходило это довольно часто, материалы были несовершенные, да и не все могли себе позволить протезы из золота 585-й пробы, пациент приходил и получал в результате мост уже на большее количество зубов, если это было возможно, или съемный протез. И в то время пациенты прекрасно понимали, что обточка зубов под протезы портит зубы, это понимали и врачи. Именно поэтому сегодня в арсенале стоматологов есть коронки на один зуб, виниры и импланты, которые помогают не подвергать здоровые зубы риску и не ведут к потере зубов. К тому же импланты позволили отказаться от съемных протезов. Отсутствие у пациента трех и более зубов подряд — это одно из противопоказаний к установке мостовидного протеза, имплант же дает возможность установить мост, выступая в качестве его опоры.
Текст: Александра Кузнецова
Фото: Shutterstock