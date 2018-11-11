5 главных вопросов о предиабете, ответы на которые вам полезно знать

Результаты проведенного первого эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения в России NATION, в котором приняли участие более 26 000 человек в возрасте от 20 до 79 лет из 63 регионов России, только подтвердили тенденцию высокой распространенности сахарного диабета среди населения - 19,3%, что составляет приблизительно 20,7 млн человек взрослого населения в России.

1. Что такое предиабет?

Предиабет характеризуется повышением уровня глюкозы выше нормальных значений, но еще не настолько высоких, чтобы диагностировать сахарный диабет. По этой причине предиабет часто считается «серой зоной» между нормальным уровнем сахара в крови и диабетическими уровнями.

Предиабетические состояния, включающие нарушение гликемии натощак (показатель НГН) или нарушение толерантности к глюкозе (показатель НТГ), связаны не только с риском развития сахарного диабета, но и также с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодняшний день отсутствуют общие диагностические критерии предиабета. Американская диабетическая ассоциация (ADA) определяет предиабет как повышение уровня гликемии натощак - 5,6-6,9 ммоль/л или повышение уровня гликемии через 2 часа после проведения глюкозотолерантного теста - 7,8-11,0 ммоль / л. Также при предиабете уровень гликированного гемоглобина НbA1c составляет 5,7-6,4%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает пороговое значение для предиабета НГН 6,1-6,9 ммоль / л. Нижний порог ADA для НГН основан на данных о том, что уровень гликемии натощак около 6,1 ммоль / л связан с более высоким риском микро- и макрососудистых осложнений.

По сравнению с нынешними критериями ВОЗ, применение критериев ADA приводит к двукратному увеличению числа людей с диагнозом предиабет. Важно помнить: лица с предиабетом подвергаются более высокому риску развития сахарного диабета 2 типа - примерно каждые пять-десять процентов таких случаев в год прогрессируют до сахарного диабета 2 типа. Раннее выявление предиабета дает возможность коррекции для предотвращения или замедления дальнейшего прогрессирования состояния до сахарного диабета 2 типа.