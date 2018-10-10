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11 простых советов, которые помогут вам сохранить зрение при работе за компьютером

Сегодня, 11 октября, Всемирный день зрения. И так как большинство времени мы проводим за компьютером или «в телефоне» — этот материал касается каждого. Мы собрали для вас 11 важных фактов о зрении, после прочтения которых вам захочется что-то изменить в своей жизни.
Эльвира Артемова,
врач-офтальмолог отделения персонифицированной медицины Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне

Три причины «красных глаз»

Если вы достаточно много времени проводите за компьютером, то ваши глаза находятся в «зоне риска». Чувство сухости глаз, ощущение «песка» в глазах, покраснение — наиболее распространенные проблемы практически всех офисных работников. Да и не только у них. На красные глаза жалуются многие заядлые геймеры, профессиональные программисты и другие люди, которым приходиться подолгу работать за монитором. Есть несколько основных причин, почему после работы за ПК появляется «эффект красных глаз»:

1. Однотипная нагрузка. Происходит напряжение одних и тех же глазных мышц. При работе за компьютером фокусное расстояние нацелено только на работу на близком расстоянии, мы не перенаправляем взгляд вблизь или вдаль, не смотрим по сторонам, то есть не задействуем разные группы глазных мышц;

2. Снижение частоты моргания. Моргая в среднем 20-25 раз в минуту, мы не только увлажняем роговицу глаза, стабилизируем состояние слезной пленки, но и производим «перезагрузку мозга», переключаясь с объекта на объект в промежутках между логически завершенными событиями в мозговой деятельности. Так вот, при работе за компьютером мы моргаем в 3-4 раза меньше обычного. Мало того, что пересыхает роговица глаза, так еще и работа мозга существенно замедляется. Рассказывая пациентам, что моргать, работая за ПК очень важно, я обычно привожу пример, сравнивая веки с «дворниками» у машины, которые выполняют функцию очистки, стабилизации и четкости видения;

3. Мерцание монитора. Хотя сейчас и современные мониторы, но экран компьютера — это по сути яркая лампа, свет от которой в течение рабочего времени направлен нам в глаза. Неудивительно, что после 8 часов такой интенсивной работы наши глаза краснеют, болят и слезятся. И выделение слезы в этом случае выступает, как защитная реакция глаза, увлажнение передних структур глазного яблока.

Правила работы за компьютером, о которых вы не знали (или забыли)

Существуют рекомендуемые нормы при работе с ПК:

— Экран ПК должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 60 – 70 см, но не ближе 50 см, с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

— При работе с ПК пользователь должен делать перерыв каждые 60 минут непрерывной работы на 5-10 минут, соответственно. Если зрительная нагрузка более длительна и непрерывна, количество перерыва увеличивается от четверти до трети часа каждые 120 минут.

— Монитор должен быть оснащен антибликовым покрытием.

— Монитор должен стоять так, чтобы на него не падал свет от яркой лампы или солнечные лучи (привет фрилансерам на шезлонгах!).

— Уровень глаз должен проходить через центр экрана или на 2/3 его высоты.

И еще 3 бесценных совета, чтобы сохранить зрение

Несколько актуальных советов для улучшения, поддержания зрения, снятия покраснения с глаз, чувства сухости, «песка в глазах»:

**Гимнастика для глаз.**Делая перерыв в работе за ПК, можно проделать так называемую гимнастику для глаз, где основное действие заключается в переведении взгляда вдаль: таким образом глаз расслабляется. И чем дальше устремлен взгляд, тем лучше. Также можно сильно зажмурить глаза, широко открыть их, повращать по часовой и против часовой стрелки. Можно приложить теплые ладошки к закрытым глазам на несколько секунд. Тем самым вы снимете зрительное напряжение, улучшите кровообращение глаз, стабилизируете слезную пленку.

Защитные очки. Можно использовать специальные очки для ПК — они имеют покрытие, которое делает подачу с экрана монитора комфортнее.

Капли. Во время длительной работы за ПК необходимо использовать увлажняющие капли, ну, а какие именно, необходимо уточнить на приеме у специалиста.

Текст: Эльвира Артемова

_Фото: Shutterstock _

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