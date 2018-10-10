11 простых советов, которые помогут вам сохранить зрение при работе за компьютером

Три причины «красных глаз»

Если вы достаточно много времени проводите за компьютером, то ваши глаза находятся в «зоне риска». Чувство сухости глаз, ощущение «песка» в глазах, покраснение — наиболее распространенные проблемы практически всех офисных работников. Да и не только у них. На красные глаза жалуются многие заядлые геймеры, профессиональные программисты и другие люди, которым приходиться подолгу работать за монитором. Есть несколько основных причин, почему после работы за ПК появляется «эффект красных глаз»:

1. Однотипная нагрузка. Происходит напряжение одних и тех же глазных мышц. При работе за компьютером фокусное расстояние нацелено только на работу на близком расстоянии, мы не перенаправляем взгляд вблизь или вдаль, не смотрим по сторонам, то есть не задействуем разные группы глазных мышц;

2. Снижение частоты моргания. Моргая в среднем 20-25 раз в минуту, мы не только увлажняем роговицу глаза, стабилизируем состояние слезной пленки, но и производим «перезагрузку мозга», переключаясь с объекта на объект в промежутках между логически завершенными событиями в мозговой деятельности. Так вот, при работе за компьютером мы моргаем в 3-4 раза меньше обычного. Мало того, что пересыхает роговица глаза, так еще и работа мозга существенно замедляется. Рассказывая пациентам, что моргать, работая за ПК очень важно, я обычно привожу пример, сравнивая веки с «дворниками» у машины, которые выполняют функцию очистки, стабилизации и четкости видения;

3. Мерцание монитора. Хотя сейчас и современные мониторы, но экран компьютера — это по сути яркая лампа, свет от которой в течение рабочего времени направлен нам в глаза. Неудивительно, что после 8 часов такой интенсивной работы наши глаза краснеют, болят и слезятся. И выделение слезы в этом случае выступает, как защитная реакция глаза, увлажнение передних структур глазного яблока.