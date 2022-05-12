Продукты — враги продуктивности: что стоит исключить из рациона немедленно

От чего зависит эффективность

Нервная система человека обеспечивает его когнитивные способности, умственную выносливость, уровень мотивации и энтузиазма. Все эти качества работают на энергии внимания — конечном ресурсе.

В современном мире мы окружены огромным количеством раздражителей, которые могут забирать наше внимание, расходуя ценный ресурс. Среди них внутренние переживания, эмоциональные реакции на происходящие события, мысли о будущем, наши желания, а также соцсети, фильмы и сериалы, музыка, бытовые и профессиональные обязанности и, конечно же, еда.

Важным навыком современного человека является навык контроля фокуса своего внимания. Один из факторов, который влияет на наше внимание и соответственно на нашу продуктивность — это еда, которую мы потребляем.

Продукты и качество жизни

Очень часто скорость нашей жизни заставляет сместить фокус с питания на другие, более важные, как нам кажется, вещи. В результате появляются вредные перекусы, например, снеками и сладостями. Калорийный фаст фуд и сладкие напитки заменяют полноценные приемы пищи.

С одной стороны, это экономит время, а с другой — начинает влиять на состояние человека через физиологические механизмы. Чаще всего страдает продуктивность. Наиболее значимое влияние на нее оказывают сахаросодержащие продукты: десерты, сладости и сладкие напитки.

Что происходит внутри

Каждый прием сладкого вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови. Через некоторое время, под воздействием инсулина, ее уровень также резко падает и, как правило, еще ниже того, с которого всё началось, вводя человека в состояние близкое к гипогликемии. Простыми словами, если голодный человек съест сладкое, то через некоторое время, буквально через 40 — 50 минут, он становится еще более голодным.

Чувство голода и его резкие колебания делают нас менее стрессоустойчивыми, что также отражается на уровне продуктивности.

Лучший выход — регулярное комплексное питание. Так вы убережете свой организм от колебаний глюкозы и не станете заложником порочного круга: «Голод-сладкое-голод».