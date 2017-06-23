Банка быстро охлаждается и позволяет еще больше насладиться вкусом любимого напитка в жаркие летние дни.

IDS Borjomi Russia представит новую упаковку «Боржоми» в банке sleek CAN объемом 0.33 литра. Неизменными атрибутами остаются логотип, знаменитый олень, символ долины Боржоми, а также оригинальный состав легендарной минеральной воды. Она разливается в банки на том же заводе, что и в бутылки. Новинка будет эксклюзивно представлена на фестивале музыки и технологий Alfa Future People 2017, который пройдет в Нижнем Новгороде 7-9 июля.

«Мы сделали смелый шаг и провели нестандартный для бренда эксперимент. Наша основная задача – привлечь более молодую и энергичную аудиторию. Современная молодежь все чаще выбирает здоровый образ жизни, и мы предлагаем полезное удовольствие в уже привычном ей формате. В формате будущего – для людей будущего. Именно поэтому мы презентуем банку «Боржоми» на Alfa Future People», – отметила директор по маркетингу IDS Borjomi Russia Татьяна Сырцева.