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12 нестандартных советов, которые помогут жить дольше

Думаете, мы опять о том, чтобы бросить курить и начать бегать? Об этом вы и без нас знаете! Passion собрал целый консилиум врачей — и такого вы еще не слышали!
Юрий Потешкин
врач-эндокринолог медицинского центра «Атлас», к.м.н.

Добавьте света

Каждое утро начинайте с яркого света: зимой включайте электрический, летом и весной открывайте шторы, так у вас быстрее будет вырабатываться кортизол, вы будете бодрее и легче переносить все дневные дела. А каждый вечер, наоборот, выключайте свет, избегайте ярких гаджетов и мониторов, чтобы ничто не мешало выработке мелатонина и не возникало проблем со сном.

Анна Пономарева
дерматолог-косметолог, ведущий специалист клиники лазерной эстетической медицины «Асклепион»

Пользуйтесь кремами с SPF-фактором

Отсутствие солнца осенью и зимой не говорит о том, что нет излучения, которое и является главной причиной фотостарения кожи. Днем в холодное время года пользуйтесь кремом с SPF10, летом, даже в городе, — от 20 единиц.

Наносите маски по утрам

Лучшее время для любых косметических процедур — с 8 до 10 часов утра. С полудня до 18 часов особого эффекта от любых процедур для лица ждать не надо: в это время суток вы физически чувствуете себя уставшими, и ваша кожа может просто отказаться поглощать в себя полезные вещества. После 18 часов лучшее время для очистки лица, но маски отложите на утро.

Екатерина Пушкова
врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра «Атлас»

Ходите в баню

Спорт, баня, сауна относятся к управляемым стрессам. Постоянно повторяясь с увеличением нагрузки, продолжительности и интенсивности, они постепенно приучают организм адаптироваться к смене внешних условий, и в ситуации реального стресса он оказывается подготовленным. Есть к тому же расхожее мнение, что с помощью бани можно вылечить или существенно облегчить многие острые и хронические болезни. Механизм оздоровления в этом случае основывается на воздействии высоких температур: организм получает сигнал о сверхсильном тепловом воздействии и запускает программу самодиагностики и самовосстановления.

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