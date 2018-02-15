12 нестандартных советов, которые помогут жить дольше
Добавьте света
Каждое утро начинайте с яркого света: зимой включайте электрический, летом и весной открывайте шторы, так у вас быстрее будет вырабатываться кортизол, вы будете бодрее и легче переносить все дневные дела. А каждый вечер, наоборот, выключайте свет, избегайте ярких гаджетов и мониторов, чтобы ничто не мешало выработке мелатонина и не возникало проблем со сном.
Пользуйтесь кремами с SPF-фактором
Отсутствие солнца осенью и зимой не говорит о том, что нет излучения, которое и является главной причиной фотостарения кожи. Днем в холодное время года пользуйтесь кремом с SPF10, летом, даже в городе, — от 20 единиц.
Наносите маски по утрам
Лучшее время для любых косметических процедур — с 8 до 10 часов утра. С полудня до 18 часов особого эффекта от любых процедур для лица ждать не надо: в это время суток вы физически чувствуете себя уставшими, и ваша кожа может просто отказаться поглощать в себя полезные вещества. После 18 часов лучшее время для очистки лица, но маски отложите на утро.
Ходите в баню
Спорт, баня, сауна относятся к управляемым стрессам. Постоянно повторяясь с увеличением нагрузки, продолжительности и интенсивности, они постепенно приучают организм адаптироваться к смене внешних условий, и в ситуации реального стресса он оказывается подготовленным. Есть к тому же расхожее мнение, что с помощью бани можно вылечить или существенно облегчить многие острые и хронические болезни. Механизм оздоровления в этом случае основывается на воздействии высоких температур: организм получает сигнал о сверхсильном тепловом воздействии и запускает программу самодиагностики и самовосстановления.