Пользуйтесь кремами с SPF-фактором

Отсутствие солнца осенью и зимой не говорит о том, что нет излучения, которое и является главной причиной фотостарения кожи. Днем в холодное время года пользуйтесь кремом с SPF10, летом, даже в городе, — от 20 единиц.

Наносите маски по утрам

Лучшее время для любых косметических процедур — с 8 до 10 часов утра. С полудня до 18 часов особого эффекта от любых процедур для лица ждать не надо: в это время суток вы физически чувствуете себя уставшими, и ваша кожа может просто отказаться поглощать в себя полезные вещества. После 18 часов лучшее время для очистки лица, но маски отложите на утро.