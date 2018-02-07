Как известно, самый надежный способ профилактики варикоза — держать ноги выше головы. Йога вам в помощь! Не бойтесь, на голове стоять не заставим.

Яна Ананьева руководитель студии йоги и практик проекта «Вкус & Цвет», преподаватель направления Vinyasa Flow

Есть пять асан, которые вы сможете выполнять, даже если не практикуете занятия йогой постоянно. Благодаря этим упражнениям можно избавиться от отеков и предотвратить появление сосудистых звездочек на бедрах и голенях. Супта падангуштхасана

Супта падангуштхасана

Лягте на спину, плотно прижмите крестец и поясницу к полу. Согните правую ногу и накиньте ремень на середину стопы. Выпрямите ногу, пальцы ног тяните на себя, а пятку выталкивайте вверх. Если позволяет растяжка, захватите пальцами рук большой палец правой ноги (не отрывая спину от пола и не прогибаясь в пояснице — это очень важно!). С каждым выдохом подтягивайте ногу к животу. Находитесь в этом положении не менее двух минут, затем повторите с другой ногой. Супта падангуштхасана — вариация

Супта падангуштхасана — вариация

Из положения лежа на спине накиньте ремень на обе стопы, выпрямите ноги, тянитесь ими вверх, а крестец и поясницу прижимайте к полу. Дышите ровно и глубоко, не меньше 3-5 минут. Халасана

Халасана

Из положения лежа на спине закиньте ноги за голову. Постарайтесь сохранить прямой угол между ступнями и голенями, пальцами ног коснитесь пола. Руки соедините под спиной в замок и максимально сведите лопатки. Контролируйте, чтобы вес тела располагался на лопатках и плечах, а не на шее. Спокойно дышите 3 минуты. Саравангасана

Саравангасана

Из позы Халасана согните руки в локтях и, опираясь на плечи, поддержите поясницу. Выведите ноги вверх, вытягивая все тело в струнку. Убедитесь в том, что нет опоры на шейный отдел, вес тела на лопатках. Тянитесь пальцами ног к носу, а пятками — к потолку. Эта поза не только избавляет от варикоза, но и благоприятно воздействует на иммунную систему, поэтому находиться в ней следует как можно дольше — от 3 до 15 минут. Випарита карани

Випарита карани