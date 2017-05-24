Если вам однажды станет себя жалко, покажется, что жизнь не удалась и весь мир против вас, посмотрите на канадскую спортсменку Линдси Хилтон!

У нее все хорошо. Во всяком случае, она так считает. Линдси родилась без конечностей — без рук и без ног. Что не помешало ей сделать карьеру в спорте. Она всерьез занимается регби и кроссфитом.

Отсутствие рук и ног научило меня приспосабливаться, рисковать и — это главное! — пробовать. Линдси Хилтон

Слишком много провалов и пробелов в наших биографиях связано лишь с тем, что мы испугались хотя бы попробовать. В большинстве своем мы живем по принципу «Кто не рискует, тот не проигрывает». А ведь изначально пословица звучала иначе — и Хилтон никогда не забывает об этом.

Линдси использует специальные крюки и упоры для ног и рук, которые позволяют ей пользоваться спортивным оборудованием и выполнять упражнения высокой интенсивности. В этом году она принимала участие в фитнес-фестивале в Майами, где и попала в объективы камер. Собственно, в том и заключалась ее основная цель:

Я хочу всем продемонстрировать, что абсолютно любой спорт доступен абсолютно любому человеку. Линдси Хилтон

Вы только посмотрите, на что она способна!

Фото: кадры с видеозаписей

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