ЭКО в 30 лет: почему не стоит больше ждать и как влияет возраст на процедуру
Елена Младова
Акушер-гинеколог, репродуктолог, главный врач клиники REMEDI
Продолжение рода — одна из важных задач, и, если женщина решила реализовать себя в материнстве, нужно делать это осознанно и вовремя. Процедура криоконсервации позволяет заморозить яйцеклетки пациентки, вплоть до 38 лет. И тогда она сама решает, когда ей забеременеть и родить здорового ребенка. Это отлично работает для тех пар, кто не может сейчас родить ребенка вследствие болезни мамы, для женщин, кто не в отношениях. C парами, кто хочет ребенка, но естественным путем не может забеременеть, я предпочитаю действовать решительно.
«Меня как врача удивляет тот факт, что молодые здоровые люди часто решают «подождать еще немного». Диагноз бесплодие может быть поставлен в 30 лет, но пациенты уходят «подумать». И вот ей уже 35, а то и 40 лет, пришло время, когда ребенка хочется настолько, что каждая неудача на этом пути приносит страдание. А ведь если бы супруги приступили к процедуре ЭКО сразу, в плановом режиме, такого стресса можно было бы избежать — ведь впереди еще столько времени»
Фото: freepik.com
Также имеет значение возраст: чем старше репродуктивная система женщины, тем сложнее забеременеть. Наука и медицина изобрела множество anti-age методик, но в деле продления рода на данный момент нет никаких «хороших» новостей для тех, кто хочет обмануть свой фактический возраст. Никакой ЗОЖ, фитнес и диета не помогут продлить репродуктивный возраст, отложить климакс и сохранить яйцеклетки в боевой готовности 30-летней женщины, если вам уже 45.
Современной женщине важно помнить об этом, чтобы ее картина мира сложилась и планы на жизнь состоялись в полной мере. Все важно сделать вовремя, и, если врач советует вам процедуру ЭКО, не стоит относиться к ней как к крайней мере, которую вы готовы применить, «если у самих не получится к 40 годам». Ведь чуда может и не произойти. Стоит ли рисковать самым важным для многих достижением в жизни?
Реальная история
У этой пары получилась долгожданная беременность с первой попытки ЭКО. Супруги обратились ко мне в клинику в феврале 2018 года. Пациентке 32 года, мужу 35 лет. И за их плечами были долгие 8 лет самостоятельных попыток. Расскажу вам их историю, которая закончилась благополучно. Но, если бы эта пара надеялась на чудо и дальше и обратилась бы к нам к 40 годам мамы, все могло бы закончиться не лучшим образом.
В 2017 году мы провели сначала гистероскопию, потом РДВ (раздельное диагностическое выскабливание) из-за полипа эндометрия и гистеросальпингографию. Результаты рентгена маточных труб показали, что они были почти не проходимы. У супруга также обнаружились отклонения в репродуктивном здоровье. По результатам сдачи спермограммы был поставлен диагноз «тератозооспермия». Это означает, что в данном образце эякулята при спермограмме было определено количество сперматозоидов, внешний вид которых отличается от нормальных. В норме у обычного здорового мужчины показатели от 4% и выше всех сперматозоидов имеют нормальное строение или морфологию. Если концентрация сперматозоидов с нормальным внешним видом ниже 4%, такой результат исследования обозначается специальным медицинским термином «тератозооспермия».
Фото: freepik.com
В марте 2018 года пара вступила в протокол ЭКО. Из 32 полученных яйцеклеток зрелыми оказались только 14. В итоге 6 яйцеклеток мы заморозили, а 8 оплодотворили спермой мужа. Из них правильно оплодотворились 6 зигот и было получено 3 эмбриона, годных к переносу. Эти эмбрионы были верифицированы, т. е. заморожены. Перенос эмбриона состоялся 26 мая 2018 года в естественном цикле. На 11-й день будущая мама утром сдала анализ крови, и этот день оказался самым счастливым в ее жизни! Результат ХГЧ показал значение 1155 единиц.
Спустя несколько дней на УЗИ было видно плодное яйцо. Беременность женщина вела по месту жительства, но мы часто виделись в стенах Remedi. Будущая мама приезжала ко мне и делала у нас экспертное УЗИ. 6 февраля у пары на свет появилась долгожданная девочка.
_ Фото: freepik.com_