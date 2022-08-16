ЭКО в 30 лет: почему не стоит больше ждать и как влияет возраст на процедуру

Современной женщине важно помнить об этом, чтобы ее картина мира сложилась и планы на жизнь состоялись в полной мере. Все важно сделать вовремя, и, если врач советует вам процедуру ЭКО, не стоит относиться к ней как к крайней мере, которую вы готовы применить, «если у самих не получится к 40 годам». Ведь чуда может и не произойти. Стоит ли рисковать самым важным для многих достижением в жизни?

Реальная история

У этой пары получилась долгожданная беременность с первой попытки ЭКО. Супруги обратились ко мне в клинику в феврале 2018 года. Пациентке 32 года, мужу 35 лет. И за их плечами были долгие 8 лет самостоятельных попыток. Расскажу вам их историю, которая закончилась благополучно. Но, если бы эта пара надеялась на чудо и дальше и обратилась бы к нам к 40 годам мамы, все могло бы закончиться не лучшим образом.

В 2017 году мы провели сначала гистероскопию, потом РДВ (раздельное диагностическое выскабливание) из-за полипа эндометрия и гистеросальпингографию. Результаты рентгена маточных труб показали, что они были почти не проходимы. У супруга также обнаружились отклонения в репродуктивном здоровье. По результатам сдачи спермограммы был поставлен диагноз «тератозооспермия». Это означает, что в данном образце эякулята при спермограмме было определено количество сперматозоидов, внешний вид которых отличается от нормальных. В норме у обычного здорового мужчины показатели от 4% и выше всех сперматозоидов имеют нормальное строение или морфологию. Если концентрация сперматозоидов с нормальным внешним видом ниже 4%, такой результат исследования обозначается специальным медицинским термином «тератозооспермия».