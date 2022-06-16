5 мифов о процедуре ЭКО, о которых пора забыть раз и навсегда

Это миф. Ученые выяснили: дети, рожденные с использованием ЭКО, болеют не чаще, чем все остальные. Согласно данным масштабных исследований, проведенных в клиниках Швеции, Голландии, Великобритании, США, Китая и Японии, проблемы со здоровьем у детей, рожденных путем ЭКО, связаны либо с их недоношенностью, либо с генетическим и соматическим здоровьем родителей. Это значит, что причиной заболевания часто является основание, которое и привело к бесплодию матери.

Факты. На сегодняшний день есть возможности предупреждать заболевания будущего ребенка. Например, с помощью переноса не более одного эмбриона исключается многоплодная беременность, которая является основной причиной преждевременных родов и недоношенности. А генетическое тестирование эмбрионов значительно снижает процент детей с хромосомными заболеваниями. При этом доношенные дети «из пробирки» немного выше сверстников, что связывается с гормональной насыщенностью организма женщины в период получения яйцеклеток и использованием обогащенных сред для культивирования эмбрионов. Наблюдения показывают, что ЭКО-дети часто опережают ровесников в развитии, поскольку ребенку, доставшемуся таким трудом, родители уделяют больше времени и внимания.

2. После ЭКО повышается риск возникновения рака?

Это миф. И один из главных страхов перед процедурой ЭКО у подавляющего числа женщин. Проведено немало исследований связи гормональной стимуляции и рака, но ни одно из них не показало повышения рисков развития онкологических заболеваний.

Факты. Перед ЭКО женщина проходит обширное обследование, включающее в себя не только изучение органов малого таза, но также легких, молочных желез, щитовидной железы и общего состояние здоровья. Благодаря этому многие заболевания распознаются на ранних стадиях. Может выясниться, что именно предрасположенность к онкозаболеваниям и является причиной бесплодия.