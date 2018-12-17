Предновогодняя депрессия: в чем суть проблемы и как от нее избавиться

3. Одиночество

Новый год, как известно, веселый и шумный праздник, а что делать тем, кто одинок? Заглядывать, как андерсеновская девочка со спичками в окна кафе и магазинов, в надежде хоть чуть-чуть погреться о чужое счастье? Лихорадочно свайпить фотки в Tinder’e, чтобы уж точно не одной встречать праздник? Сбиваться в небольшие стайки таких же одиночек, чтобы хоть на пару дней уехать из города? Или принять уже и осознать проблему экзистенциального одиночества: мы приходим в этот мир одни и уходим одни, и самое страшное одиночество – это одиночество в паре или среди толпы?

Что делать?

1. Остановиться

Самое главное во всеобщем хаосе — остановиться и выдохнуть. Взять паузу. Понять, что хочется именно вам, а не боссу, мужу, детям, родителям, друзьям, коллегам по работе и представителю сотового оператора.

От клиентов накануне Нового года обычно слышу: «Если не можешь отказаться, то нужно возглавить». Инициативу, проект, подбор подарков, поздравление клиентов, проведение корпоратива и/или утренника в детском саду. Если энергии – море, то почему нет. А если батарейки вот-вот сядут? Тогда у меня есть только один ответ – забить! Просто забить. Конечно, уже слышу кучу возражений: «а что, если не получится забить?», «да, но…», «обстоятельства сложились таким образом, что не было никакой возможности…». И тут же отвечаю, что человек всегда свободен в своем выборе. Это не последний Новый год в вашей жизни, а вот сердечная мышца – одна. Кстати, не хочу никого пугать, но ради интереса можете погуглить статистику смертности от инфаркта миокарда и инсульта в разрезе по месяцам.