15 простых правил, которые помогут высыпаться и избежать социального джетлага

У каждого из нас, безусловно, есть свой индивидуальный ритуал подготовки ко сну: кто-то любит почитать книгу, кто-то отлично засыпает под фильм, для кого-то бокал вина является хорошим способом успокоиться, а кто-то расслабляется в теплой ванне. Будут ваши правила полезными или вредными — решать, конечно, вам. Но, чтобы ваш сон был полноценным и здоровым, рекомендуем все же присмотреться к универсальному списку, разработанному сомнологами, и подобрать несколько пунктов, подходящих именно для вас.

Хронотип и «социальный джетлаг» — есть ли взаимосвязь

Основным отличием «жаворонков» от «сов» является время пика активности, это и называется хронотипом. Если говорить более научным языком, хронотип — это индивидуальные особенности суточных ритмов организма человека. Согласно книге психолога Майкла Бреуса Тhe Power of When (в переводе с англ. — «Всегда вовремя»), существует 4 хронотипа:

«Медведи» — большинство из нас, те, кто засыпает после захода солнца и просыпается после восхода.

«Львы» ложатся спать до заката и встают до рассвета.

«Волки» — прототип «сов», пик активности которых приходится на вторую половину дня, и они совершенно недееспособны по утрам.

«Дельфины» — люди с полным отсутствием регулярного графика сна.

Знание своего хронотипа, конечно, поможет составить для себя подходящий график сна и бодрствования, однако это будет идти вразрез с нашей социальной жизнью.

Это и есть «социальный джетлаг» — несоответствие между индивидуальными биологическим часами и общепринятыми социальными нормами. В России данное понятие не получило широкого распространения и этому вопросу не уделяется должного внимания. И очень зря, ведь, если говорить о работе, от этого зависит продуктивность сотрудников.