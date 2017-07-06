10 советов для здоровья интимных зон
Казалось бы, это такие мелочи, по поводу которых даже доктора беспокоить неудобно… Но вам-то они могут причинять беспокойство. Поэтому давайте обсудим!
Специальные моющие средства с лактобактериями не нужны на постоянной основе. Они применяются по рекомендации гинеколога для нормализации микрофлоры.
Нона Овсепян,
главный акушер-гинеколог медицинской компании «Инвитро»
Защитой для нормальной микрофлоры служат половые губы (если их не подрезать) и слизь. Волосы раньше служили для согревания, теперь и для этого не нужны.
Ольга Терехина,
к.м.н., акушер-гинеколог медицинского центра Атлас
Если соблюдать нормы гигиены — не пользоваться чужим бритвенным станком, наносить воск только одноразовыми стеками на чистую кожу, то любые виды депиляции и эпиляции безопасны и не ведут к нарушению микрофлоры.
Нона Овсепян,
главный акушер-гинеколог медицинской компании «Инвитро»
Носить шарики можно не больше 8 часов подряд, при этом каждые полчаса надо делать упражнения.
Валерия Агинская,
программный директор центра сексуального образования Secrets
Если вы не вымоете интим-игрушки сразу после применения, трагедии не случится. Но естественная смазка (особенно у женщин) может быть с примесью выделений, которые бывают очень въедливы и после высыхания плохо смываются. При следующем применение они вреда не нанесут, а вот темные пятна на игрушках могут остаться. Перед очередным применением игрушки повторно мыть не надо, достаточно нанести специальный очищающий спрей и подождать, пока он высохнет.
Алла Деларье,
секс-коуч, инструктор по интим-фитнесу, консультант в Российской ассоциации сексологов