Казалось бы, это такие мелочи, по поводу которых даже доктора беспокоить неудобно… Но вам-то они могут причинять беспокойство. Поэтому давайте обсудим!

Современный мир устроен довольно странно: мы переходим к высшей математике, не успев освоить арифметику. В гинекологии то же самое: очень многие женщины в курсе, как и чем стимулировать овуляцию или отменять менструацию, но при этом не уверены в безопасности интимной эпиляции. Поэтому начнем с азов. Совет №1 Для интимной гигиены достаточно чистой воды. Мыло — вредно. Потому что в норме во влагалище кислая среда, (в которой гибнут патогенные микробы), а у любого мыла — щелочная. Щелочь нейтрализует кислоту, тем самым разрушая защитный барьер. Использование специальных гелей для интимной гигиены тоже перебор, если вас ничего не беспокоит.

Специальные моющие средства с лактобактериями не нужны на постоянной основе. Они применяются по рекомендации гинеколога для нормализации микрофлоры. Нона Овсепян, главный акушер-гинеколог медицинской компании «Инвитро»

Совет №2 Лайфхак: уровень кислотности влагалища (рН влагалища) можно проверить самостоятельно с помощью специальных тест-полосок. Они примерно такие же, как тесты на беременность или на уровень сахара. Введите полоску во влагалище на пару секунд, а потом смотрите, как она изменила цвет. Если кислотность понижена или (что случается гораздо реже) повышена — срочно записывайтесь к гинекологу. Совет №3 Прическа в области гениталий — вопрос эстетических предпочтений, к здоровью отношения не имеет. Волосы никакой дополнительной защиты не создают.

Защитой для нормальной микрофлоры служат половые губы (если их не подрезать) и слизь. Волосы раньше служили для согревания, теперь и для этого не нужны. Ольга Терехина, к.м.н., акушер-гинеколог медицинского центра Атлас

В общем, как борода у мужчин: нравится — носите, не нравится — сбривайте. Совет №4 Бритье или эпиляция? Еще один всех тревожащий вопрос. С точки зрения гинекологии — абсолютно индифферентно!

Если соблюдать нормы гигиены — не пользоваться чужим бритвенным станком, наносить воск только одноразовыми стеками на чистую кожу, то любые виды депиляции и эпиляции безопасны и не ведут к нарушению микрофлоры. Нона Овсепян, главный акушер-гинеколог медицинской компании «Инвитро»

Совет №5 Лайфхак: если всем видам депиляции вы предпочитаете бритье, то вместо пены для бритья (обычно она содержит мыло, а потому создает щелочную среду) можно использовать средства для интимной гигиены.

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Совет №6 Тампоны или прокладки — дело личных предпочтений. Только помните, что правило «заменять каждые 4 часа» распространяется и на прокладки тоже.

Совет №7 Ежедневные прокладки — нужны они или нет? Вам для здоровья не нужны. Но и не вредны (если, конечно, не брать какие-то суперароматизированные и потому аллергенные варианты). Они защищают не гениталии, а белье. Если ежедневные выделения настолько обильны и настолько въедливы, что белье страдает, — это повод, по меньшей мере, сделать тест на pH влагалища. Совет №8 Вагинальные шарики, в отличие от тампонов, делаются из невпитывающих материалов. Да и используются не в самые критические дни — поэтому временные параметры значительно шире, чем для гигиенических средств.

Носить шарики можно не больше 8 часов подряд, при этом каждые полчаса надо делать упражнения. Валерия Агинская, программный директор центра сексуального образования Secrets

Совет №9 Ну и раз уж мы про шарики (и прочие игрушки для введения внутрь, то вопросы дезинфекции не могут не тревожить. Схема вроде бы очевидна: вынул, вымыл, убрал. А что будет, если вынул и сразу не вымыл? И не надо ли мыть повторно после того, как достал из коробки после недельного (хотя бы) хранения?

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Если вы не вымоете интим-игрушки сразу после применения, трагедии не случится. Но естественная смазка (особенно у женщин) может быть с примесью выделений, которые бывают очень въедливы и после высыхания плохо смываются. При следующем применение они вреда не нанесут, а вот темные пятна на игрушках могут остаться. Перед очередным применением игрушки повторно мыть не надо, достаточно нанести специальный очищающий спрей и подождать, пока он высохнет. Алла Деларье, секс-коуч, инструктор по интим-фитнесу, консультант в Российской ассоциации сексологов