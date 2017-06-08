Генетический анализ проводился путем генотипирования на микроматрицах, с помощью которых исследовалось более 560 000 генетических маркеров. У каждого третьего россиянина выявлен вариант rs6265-T — гена BDNF. У носителей такой мутации чаще, чем у других, бывают депрессии и суицидальные настроения. Такие люди, как правило, интроверты, именно у них чаще отмечают синдром дефицита внимания.
Депрессия — это сложное мультифакторное заболевание, но генетические факторы играют значительную роль в его формировании, показатели наследуемости депрессии составляют 37-38%.
Сейчас уже для большинства очевидно, что депрессия — это болезнь, а не следствие слабохарактерности. И, как большинство болезней, она требует медикаментозного лечения, но неэффективность или нежелательное действие антидепрессантов могут быть связаны с неверной тактикой выбора препарата.
Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты, которые не столько поддерживают высокий уровень серотонина, сколько стимулируют работу генов, в том числе BDNF.
Ген BDNF важен для долговременной памяти и нормальной работы нервной системы. Его мутации приводят к повышенной психической чувствительности (сенситивности) — делают нас особенно обидчивыми, легко ранимыми. Подумайте об этом, когда соберетесь ругать ребенка или подчиненного за невнимательность. В целом, эти люди не хуже остальных справляются с умственными нагрузками и способны к быстрому принятию решений, но в общении с ними требуется деликатность. Критика точно не повышает ни их работоспособность, ни любовь к жизни. Аргументы типа «соберись, тряпка» точно не для них.
Фото: Genotek