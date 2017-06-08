Исследователи Genotek выявили, что у 30% россиян есть ген, связанный с предрасположенностью к депрессиям и суицидальному поведению.

Генетический анализ проводился путем генотипирования на микроматрицах, с помощью которых исследовалось более 560 000 генетических маркеров. У каждого третьего россиянина выявлен вариант rs6265-T — гена BDNF. У носителей такой мутации чаще, чем у других, бывают депрессии и суицидальные настроения. Такие люди, как правило, интроверты, именно у них чаще отмечают синдром дефицита внимания.

Депрессия — это сложное мультифакторное заболевание, но генетические факторы играют значительную роль в его формировании, показатели наследуемости депрессии составляют 37-38%. Александр Кибитов, научный консультант Genotek, руководитель Лаборатории молекулярной генетики ФМИЦПН им. В.П. Сербского

Сейчас уже для большинства очевидно, что депрессия — это болезнь, а не следствие слабохарактерности. И, как большинство болезней, она требует медикаментозного лечения, но неэффективность или нежелательное действие антидепрессантов могут быть связаны с неверной тактикой выбора препарата.

Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты, которые не столько поддерживают высокий уровень серотонина, сколько стимулируют работу генов, в том числе BDNF. Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор и сооснователь медико-генетического центра Genotek

Ген BDNF важен для долговременной памяти и нормальной работы нервной системы. Его мутации приводят к повышенной психической чувствительности (сенситивности) — делают нас особенно обидчивыми, легко ранимыми. Подумайте об этом, когда соберетесь ругать ребенка или подчиненного за невнимательность. В целом, эти люди не хуже остальных справляются с умственными нагрузками и способны к быстрому принятию решений, но в общении с ними требуется деликатность. Критика точно не повышает ни их работоспособность, ни любовь к жизни. Аргументы типа «соберись, тряпка» точно не для них.

Фото: Genotek