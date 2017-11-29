Приближается главный праздник года, и Milka спешит облегчить работу Деду Морозу. Любимые продукты в праздничном дизайне в подарок близким уже можно приобрести в магазинах. В новогодней коллекции собрана вся нежная палитра вкусов альпийского шоколада.

Молочный шоколад с арахисом и карамелью, с цельным орехом и карамелью, трехслойный шоколад Milka, набор из трех плиток шоколада Milka и Milka «Snow Balls» с молочным кремом — все что вы любите! Декабрь всегда наполнен особенной атмосферой предвкушения праздника. В этом году Milka решила отсчитывать дни до долгожданного дня вместе с вами и запустила новогодний Insta-календарь (@Milka_NewYear). Каждый день с 1 по 31 декабря в нем будет открываться новая чудесная поздравительная открытка с теплыми словами, которые непременно вызовут ответное чувство нежности у родных и близких. Если упомянуть своего друга в комментариях, можно выиграть коробку новогоднего шоколада и разделить с ним всю нежность, собранную вместе с Milka! На этом чудеса не заканчиваются! В самое сказочное время года Milka не просто дарит наслаждение вкусом нежного молочного шоколада, но и исполняет заветные желания. Кто в детстве не мечтал о самой большой и красивой елке? Теперь у каждого есть шанс получить в подарок нарядно украшенную елку от Milka для своих близких или даже для самого себя. Почему бы и нет?