Сладкоежкам на заметку: 5 невероятно вкусных десертов

Вам понадобится:

Тесто на печенье:

Пралине лесной орех – 100 г

Шоколад 70% - 100 г

Вафельная стружка – 50 г

Приготовление:

Расплавить пралине и шоколад, затем смешать с вафельной стружкой. Поместить получившуюся массу между двумя бумагами размером 1 - 2 мм. Поставить в холодильник на 20 минут, достать и при помощи формы «кольцо» диаметром 25-30 см сделать круг

Ванильная карамель:

Сахар - 150 г

Сливки 33% - 300 г

Ваниль - 3 г

Масло - 50 г

Приготовление:

Сделать карамель из сахара, параллельно довести до кипения сливки с ванилью. Когда карамель станет золотого цвета, добавить масло. Полученные сливки с ванилью добавить к карамели.

Сфера

Одна порция 50 г

Шоколадная сфера

Ингредиенты

Шоколад 70% 200 г

Масло какао 2г

Приготовление:

Растопить 150 г шоколада и добавить масло какао, а затем другие 50 г шоколада. Сформируйте сферу в специальной силиконовой форме.

Кофейный бисквит:

Сахарный порошок – 112 г

Миндальный порошок - 112 г

Яйца – 3 шт

Белок - 100 г

Сахар - 18 г

Белочный порошок - 1 г

Ореховое масло – 4 г

Кофе Nescafe- 20 г

Мука - 30 г

Приготовление:

В одной емкости смешать сахарную пудру, миндальный порошок и яйца. В другой емкости смешать белки, белочный порошок, сахар и все взбить до получения пены. В первую емкость добавить ореховое масло, кофе и муку, а затем понемногу добавлять пену из другой емкости. Все выложить на силиконовую бумагу слоем в 3 мм, и выпекать в духовке от 5 до 6 минут при 220 ° C.

Кофейный крем:

Сливки 33% - 90 г

Молоко - 90г

Желатин - 5 г

Кофейный порошок - 22г

Сахар - 18 г

Шоколад 54% - 72 г

Масло - 57г

Яичные желтки - 42 г

Приготовление:

Гидратировать желатин в холодной воде. Подогреть сливки и молоко, добавить кофейный порошок и накрыть алюминиевой бумагой на 10 минут и отфильтровать. Вскипятить полученную жидкость еще раз в другой емкости, смешать желтки с сахаром и добавить в емкость. Мешать без остановки до 82 ° C. Затем добавить желатин и шоколад. Когда все остынет до 40 ° C, добавить масло и взбить блендером, а затем убрать в холодильник.

Шоколадный крем

Молоко - 114 г

Сливки 33% - 114 г

Яичные желтки - 40г

Сахар - 22 г

Шоколад 70% - 144 г

Приготовление:

Тот же метод приготовления, что и кофейного крема - подогреть сливки и молоко и накрыть алюминиевой бумагой на 10 минут и отфильтровать. Вскипятить еще раз в другой емкости, смешать желтки с сахаром и добавить. Мешать без остановки до 82 ° C. Затем добавить шоколад. Дать остыть, а затем убрать в холодильник.

Соус соленая карамель:

Сахар - 150 г

Сливки 33% - 200 г

Масло - 50 г

Морская соль - 4 г

Приготовление:

Сделать карамель из сахара, параллельно сливки довести до кипения. Когда карамель станет золотого цвета, добавить масло и морскую соль. Смешать сливки с полученной карамелью.

Подача:

В одной половине шоколадной сферы уложить слои кофейного бисквита с кофейным кремом, в другой половине – слои бисквита с шоколадным кремом, в центре сферы должна быть ванильная карамель. Остудить обе половины сферы и соединить. Поставить сферу на печенье, подавать с горячим соусом соленая карамель.

"Чизкек-шар" от шеф-кондитера ресторана "Дружба. Мануфактура еды" Алексея Кондрашкина