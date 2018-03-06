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Вегетарианская пища разнообразна и в большинстве своем диетическая, ее стоит взять на заметку в любое время года, не только в пост. Мы попросили шеф-поваров кулинарного телеканала Food Network поделиться с нами рецептами вкусных и полезных постных блюд. И для тех, кто празднует 8 Марта, и для тех, кто всегда придерживается вегетарианства.

Автор первых трех рецептов — Александр Ковалев, ведущий передачи «Паломник с половником».

Постный борщ с пастернаком на фасолевом отваре

Вам понадобится:

  • вода — 5 л
  • фасоль белая — 800 г
  • капуста — ½ вилка
  • свекла — 1 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • перец болгарский — 2 шт.
  • лук — 2 шт.
  • пастернак — 1-2 шт.
  • помидоры — 5 шт.
  • зелень петрушки — 1 пучок
  • корень петрушки — 100 г
  • специи, растительное масло — 200 г
  • чеснок, лавровый лист, перец горошком — по вкусу

Приготовление:

Фасоль замочить на ночь в воде комнатной температуры. В суповой кастрюле довести воду до кипения, опустить в нее фасоль и варить до готовности. В это время нарезать кубиками картофель и отправить его в фасолевый отвар, когда тот будет готов. Подготовить другие овощи: нарезать соломкой капусту, морковь, красный перец, свеклу и пастернак, лук — полукольцами. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до светло-золотистого цвета. Опустить в кастрюлю с картофелем и фасолью морковь, сладкий перец и пастернак. Помидоры очистить от кожуры (для этого предварительно обдать их кипятком) и измельчить на терке. Поджарить на растительном масле свеклу, добавить к ней протертые помидоры и слегка потушить их. Отправить свеклу с помидорами в кастрюлю, затем положить обжаренный лук и капусту. Кипятить борщ еще 3-4 минуты. Добавить в бульон измельченный чеснок, лавровый лист и душистый перец. Уменьшить огонь до минимума и оставить под крышкой томиться до готовности. Подавать с постной сметаной и зеленью, украсив острым перчиком.

Кабачковая икра

Вам понадобится:

  • кабачки — 5 шт.
  • лук — 3 шт.
  • красный болгарский перец — 3 шт.
  • морковь — 3 шт.
  • помидоры — 10 шт.
  • чеснок — 1 шт.
  • подсолнечное масло для жарки
  • зелень укропа, соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Кабачки очистить от кожуры и семян (молодые плоды можно не чистить), измельчить на терке и обжарить с растительным маслом. На другой сковороде обжарить лук до светло-золотистого цвета. Мелко нарезать помидоры, красный болгарский перец, чеснок, натереть морковь. Обжарить перец и морковь с луком, затем добавить в эту же сковороду свежие помидоры и протушить овощи вместе. Когда они будут готовы, соединить смесь с кабачками, посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать. Подавать икру на поджаренном хлебе, украсив сладким перцем.

Печеные яблоки, фаршированные орехами

Вам понадобится:

  • яблоки твердых сортов — 7 шт.
  • свекла — 1 шт.
  • грецкие орехи — 150 г
  • мед — 200 г

Приготовление:

Помыть и очистить яблоки — достать сердцевину, оставив нижнюю часть нетронутой, чтобы можно было положить начинку. Натереть свеклу на терке и отжать сок в кружку или тарелку. Налить его в подготовленные яблоки, затем распределить по яблокам толченые грецкие орехи и мед. Разогреть духовку до 200 градусов. На противень налить немного воды, разместить на нем яблоки и запекать до готовности примерно 20-25 минут.

Следующие два рецепта — от Валери Бертинелли, шеф-повара шоу «Домашняя еда от Валери».

Классическая панцанелла

Вам понадобится:

  • нарезанный кубиками пшеничный хлеб или батон — 5 чашек
  • среднеспелые томаты (удалить семена и нарезать дольками длиной примерно 2 см) — 6 шт.
  • соль, черный молотый перец — по вкусу
  • оливковое масло холодного отжима — 6 ст. ложек
  • винный уксус — 3 ст. ложки
  • тонко нарезанный красный лук — ¼ чашки
  • базилик — 1 чашка

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки, расположите на нем хлебные кубики в один слой. Запекайте их в духовке 10-15 минут — хлеб должен высохнуть, но не поджариться. Достаньте из духовки и остудите. В дуршлаг поместите томаты и перемешайте их с чайной ложкой соли. Оставьте томаты в дуршлаге на 20 минут для пропитки, образовавшийся сок слейте. В большой глубокой тарелке взбейте оливковое масло с винным уксусом. Добавьте в эту заправку хлеб, томаты, лук, базилик и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.

Огуречный салат с оригинальной заправкой

Вам понадобится:

  • рисовый уксус — ½ чашки + 2 ст. ложки
  • соевый соус — 2 ст. ложки
  • сахар — 4 ч. ложки
  • кунжутное масло — 4 ч. ложки
  • длинные огурцы (нарезать тонкими кольцами) — 2 шт.

Приготовление:

В глубокой тарелке смешайте до однородной массы уксус, соевый соус, сахар, кунжутное масло и столовую ложку воды. Отправьте туда же нарезанные огурцы — заправка должна их полностью покрывать. Поставьте в холодильник мариноваться на час, подавайте в холодном виде.

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