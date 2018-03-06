5 постных рецептов для праздничного обеда
Автор первых трех рецептов — Александр Ковалев, ведущий передачи «Паломник с половником».
Постный борщ с пастернаком на фасолевом отваре
Вам понадобится:
- вода — 5 л
- фасоль белая — 800 г
- капуста — ½ вилка
- свекла — 1 шт.
- морковь — 2 шт.
- перец болгарский — 2 шт.
- лук — 2 шт.
- пастернак — 1-2 шт.
- помидоры — 5 шт.
- зелень петрушки — 1 пучок
- корень петрушки — 100 г
- специи, растительное масло — 200 г
- чеснок, лавровый лист, перец горошком — по вкусу
Приготовление:
Фасоль замочить на ночь в воде комнатной температуры. В суповой кастрюле довести воду до кипения, опустить в нее фасоль и варить до готовности. В это время нарезать кубиками картофель и отправить его в фасолевый отвар, когда тот будет готов. Подготовить другие овощи: нарезать соломкой капусту, морковь, красный перец, свеклу и пастернак, лук — полукольцами. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук до светло-золотистого цвета. Опустить в кастрюлю с картофелем и фасолью морковь, сладкий перец и пастернак. Помидоры очистить от кожуры (для этого предварительно обдать их кипятком) и измельчить на терке. Поджарить на растительном масле свеклу, добавить к ней протертые помидоры и слегка потушить их. Отправить свеклу с помидорами в кастрюлю, затем положить обжаренный лук и капусту. Кипятить борщ еще 3-4 минуты. Добавить в бульон измельченный чеснок, лавровый лист и душистый перец. Уменьшить огонь до минимума и оставить под крышкой томиться до готовности. Подавать с постной сметаной и зеленью, украсив острым перчиком.
Кабачковая икра
Вам понадобится:
- кабачки — 5 шт.
- лук — 3 шт.
- красный болгарский перец — 3 шт.
- морковь — 3 шт.
- помидоры — 10 шт.
- чеснок — 1 шт.
- подсолнечное масло для жарки
- зелень укропа, соль, молотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
Кабачки очистить от кожуры и семян (молодые плоды можно не чистить), измельчить на терке и обжарить с растительным маслом. На другой сковороде обжарить лук до светло-золотистого цвета. Мелко нарезать помидоры, красный болгарский перец, чеснок, натереть морковь. Обжарить перец и морковь с луком, затем добавить в эту же сковороду свежие помидоры и протушить овощи вместе. Когда они будут готовы, соединить смесь с кабачками, посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать. Подавать икру на поджаренном хлебе, украсив сладким перцем.
Печеные яблоки, фаршированные орехами
Вам понадобится:
- яблоки твердых сортов — 7 шт.
- свекла — 1 шт.
- грецкие орехи — 150 г
- мед — 200 г
Приготовление:
Помыть и очистить яблоки — достать сердцевину, оставив нижнюю часть нетронутой, чтобы можно было положить начинку. Натереть свеклу на терке и отжать сок в кружку или тарелку. Налить его в подготовленные яблоки, затем распределить по яблокам толченые грецкие орехи и мед. Разогреть духовку до 200 градусов. На противень налить немного воды, разместить на нем яблоки и запекать до готовности примерно 20-25 минут.
Следующие два рецепта — от Валери Бертинелли, шеф-повара шоу «Домашняя еда от Валери».
Классическая панцанелла
Вам понадобится:
- нарезанный кубиками пшеничный хлеб или батон — 5 чашек
- среднеспелые томаты (удалить семена и нарезать дольками длиной примерно 2 см) — 6 шт.
- соль, черный молотый перец — по вкусу
- оливковое масло холодного отжима — 6 ст. ложек
- винный уксус — 3 ст. ложки
- тонко нарезанный красный лук — ¼ чашки
- базилик — 1 чашка
Приготовление:
Разогрейте духовку до 160 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки, расположите на нем хлебные кубики в один слой. Запекайте их в духовке 10-15 минут — хлеб должен высохнуть, но не поджариться. Достаньте из духовки и остудите. В дуршлаг поместите томаты и перемешайте их с чайной ложкой соли. Оставьте томаты в дуршлаге на 20 минут для пропитки, образовавшийся сок слейте. В большой глубокой тарелке взбейте оливковое масло с винным уксусом. Добавьте в эту заправку хлеб, томаты, лук, базилик и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.
Огуречный салат с оригинальной заправкой
Вам понадобится:
- рисовый уксус — ½ чашки + 2 ст. ложки
- соевый соус — 2 ст. ложки
- сахар — 4 ч. ложки
- кунжутное масло — 4 ч. ложки
- длинные огурцы (нарезать тонкими кольцами) — 2 шт.
Приготовление:
В глубокой тарелке смешайте до однородной массы уксус, соевый соус, сахар, кунжутное масло и столовую ложку воды. Отправьте туда же нарезанные огурцы — заправка должна их полностью покрывать. Поставьте в холодильник мариноваться на час, подавайте в холодном виде.