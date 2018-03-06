Вам понадобится:

яблоки твердых сортов — 7 шт.

свекла — 1 шт.

грецкие орехи — 150 г

мед — 200 г

Приготовление:

Помыть и очистить яблоки — достать сердцевину, оставив нижнюю часть нетронутой, чтобы можно было положить начинку. Натереть свеклу на терке и отжать сок в кружку или тарелку. Налить его в подготовленные яблоки, затем распределить по яблокам толченые грецкие орехи и мед. Разогреть духовку до 200 градусов. На противень налить немного воды, разместить на нем яблоки и запекать до готовности примерно 20-25 минут.

Следующие два рецепта — от Валери Бертинелли, шеф-повара шоу «Домашняя еда от Валери».

Классическая панцанелла