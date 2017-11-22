Осень заканчивается через два дня, и уже сейчас организм требует чего-нибудь погорячее. Специально для своих читательниц Passion.ru собрал самые вкусные и полезные напитки, с которыми зима и холода вам будут нипочем.

Эксклюзивная коллекция чая

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Для тех, кому по утрам мало американо, гранде и уж тем более шота эспрессо, в NESCAFÉ® Dolce Gusto® предлагают черный кофе Preludio для чашки 300 мл. Preludio в переводе с итальянского — «вступление» или «прелюдия», первая чашка кофе с утра. Обычно ее пьют из большой домашней кружки, с каждым глотком наполняясь энергией и вдохновением для нового дня. Preludio и Preludio Intenso отличаются по характеру и подходят для утра в разном темпе. Мягко обжаренный Preludio создан для постепенного пробуждения, а Preludio Intenso темной обжарки быстро будит и мгновенно бодрит. Мягкий или крепкий кофе, поза «собака мордой вниз» или десять отжиманий — выбирайте свое утро и настраивайтесь на новый прекрасный день! Чаепитие по-королевски