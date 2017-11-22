Вкусные новинки ноября
Эксклюзивная коллекция чая
Интернет-магазин freshbroccoli.ru предлагает вам эксклюзивную коллекцию Broccoli из 32 видов чая. Высококачественная основа для чаев — именно так называется чистый чай без добавок — закупается прямо с чайных плантаций Цейлона, Индии, Китая, Шри-Ланки и других стран, а вот уже остальные ингредиенты чайные микологи компании добавляли сами: василек, чабрец, жасмин, цветы апельсина и другие, — на собственном производстве, создавая неповторимые купажи, которые обязательно придутся вам по вкусу! Такой чай оценит настоящий чайный гурман: напиток относится к категории Premium и состоит исключительно из натуральных ингредиентов. Уникальность линейки в том, что она понравится и любителям чайной классики, и приверженцам экспериментальных вкусов, и даже чайным экспертам. Среди многообразия вкусов и сортов есть и такие довольно редкие чаи, как пуэр и те гуань инь.
Кофе для любителей больших чашек
Для тех, кому по утрам мало американо, гранде и уж тем более шота эспрессо, в NESCAFÉ® Dolce Gusto® предлагают черный кофе Preludio для чашки 300 мл. Preludio в переводе с итальянского — «вступление» или «прелюдия», первая чашка кофе с утра. Обычно ее пьют из большой домашней кружки, с каждым глотком наполняясь энергией и вдохновением для нового дня. Preludio и Preludio Intenso отличаются по характеру и подходят для утра в разном темпе. Мягко обжаренный Preludio создан для постепенного пробуждения, а Preludio Intenso темной обжарки быстро будит и мгновенно бодрит. Мягкий или крепкий кофе, поза «собака мордой вниз» или десять отжиманий — выбирайте свое утро и настраивайтесь на новый прекрасный день!
Чаепитие по-королевски
Компания Unilever выпускает специальную коллекцию премиального чая Sir Thomas Lipton, названную в честь легендарного британского предпринимателя и основателя самой известной чайной империи. В коллекцию войдет настоящая палитра вкуса из четырех сортов чая, представленных в шести вариациях.
Главная особенность новой коллекции — купажи. Прежде чем создать палитру нового бренда Sir Thomas Lipton, были тщательно изучены вкусовые предпочтения российских покупателей. Так, Sir Thomas Lipton® Fine Ceylon обладает особо мягким ароматом и освежающим вкусом с нежными цветочными нотами, а Sir Thomas Lipton® Earl Grey Finesse знаменит во всем мире: черный чай, оттененный ароматом бергамота, с освежающим цитрусовым вкусом и сладковатыми цветочными нотками. Оба будут представлены как в листовом виде в жестяной фирменной баночке, так и в индивидуальных конвертиках.
Мягкий зеленый чай с характерной чертой — «дымными» нотами — Sir Thomas Lipton® Delicate Gunpowder (от английского gunpowder — «порох») выйдет только в виде листового чая в жестяной баночке. Ну и четвертая новинка — Sir Thomas Lipton® Kenyan Estate — кенийский черный чай. Он отличается крайне насыщенным вкусом и глубоким янтарным цветом. Этот уникальный сорт будет представлен в коллекции только в пакетированном виде: индивидуальные конвертики оптимально сохраняют и передают вкус великолепного купажа. Наслаждайтесь и не бойтесь зимы!
Фото: архив пресс-агентств