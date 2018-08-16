С кислинкой: 5 невероятно вкусных блюд из лимона

Вам понадобится:

1½ стакана несоленого масла,

1 стакан сахара,

1 ст. л. лимонной цедры,

2 ч. л. измельчённого розмарина,

½ ч. л. соли,

½ ч. л. ванили,

3½ чашки муки.

Для глазировки: 1 ½ сахарной пудры, сок и цедра одного лимона.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Постелите на противень фольгу для запекания, слегка смазанную маслом. Смешайте сахар с розмарином и лимонной цедрой в кухонном комбайне и отложите в сторону две столовые ложки получившейся массы. В чашу комбайна добавьте масло, соль и ваниль. Засыпьте муку и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Переложите тесто на противень, посыпьте сверху двумя столовыми ложками сахара с лимонной цедрой и розмарином и выпекайте, пока края не станут светло-коричневыми, а центр – золотистым (в среднем около 25 минут). Нарежьте на небольшие полоски и охладите. Для глазури смешайте сахарную пудру с соком и цедрой одного лимона. Добавьте воду до нужной консистенции, примерно одну столовую ложку. Нанесите сверху на печенья глазурь и оставьте до тех, пока она не застынет. Также глазурь можно подать вместе с печеньем в отдельной емкости.

Медово-цитрусовый холодный чай