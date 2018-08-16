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С кислинкой: 5 невероятно вкусных блюд из лимона

Даже любимые блюда иногда надоедают. Хочется добавить в меню ярких красок? Начните с желтого – лимона: дерзкая кислинка разнообразит рацион и привнесет в супы, вторые блюда и десерты неожиданные нотки. Рецептами блюд с лимоном с нами поделилась Валери Бертинелли, ведущая шоу «Домашняя еда от Валери», которое выходит на телеканале Food Network.

Лимонное печенье с розмарином

Вам понадобится:

  • 1½ стакана несоленого масла,
  • 1 стакан сахара,
  • 1 ст. л. лимонной цедры,
  • 2 ч. л. измельчённого розмарина,
  • ½ ч. л. соли,
  • ½ ч. л. ванили,
  • 3½ чашки муки.

Для глазировки: 1 ½ сахарной пудры, сок и цедра одного лимона.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Постелите на противень фольгу для запекания, слегка смазанную маслом. Смешайте сахар с розмарином и лимонной цедрой в кухонном комбайне и отложите в сторону две столовые ложки получившейся массы. В чашу комбайна добавьте масло, соль и ваниль. Засыпьте муку и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Переложите тесто на противень, посыпьте сверху двумя столовыми ложками сахара с лимонной цедрой и розмарином и выпекайте, пока края не станут светло-коричневыми, а центр – золотистым (в среднем около 25 минут). Нарежьте на небольшие полоски и охладите. Для глазури смешайте сахарную пудру с соком и цедрой одного лимона. Добавьте воду до нужной консистенции, примерно одну столовую ложку. Нанесите сверху на печенья глазурь и оставьте до тех, пока она не застынет. Также глазурь можно подать вместе с печеньем в отдельной емкости.

Медово-цитрусовый холодный чай

Вам понадобится:

7 пакетиков черного чая, 1 лимон, 2 лайма, ½ чашки меда, свежие листья мяты.

Приготовление:

Залейте чайные пакетики кипятком и оставьте на 8 минут. Растворите мед в теплом чае. Охладите. Нарежьте лимон и лаймы тонкими кругами. Перелейте чай в кувшин, добавьте лед и цитрусовые. Украсьте мятой.

Лимонный тирамису

Вам понадобится:

  • 450 гр. маскарпоне,
  • 1 банка лимонного крема,
  • ½ стакана сахара,
  • 2 ч. л. лимонной цедры,
  • ¾ стакана жирных сливок,
  • ¾ стакана лимончелло,
  • 1 ст. л. лимонного сока,
  • 200 гр. бисквитного печенья для тирамису.

Приготовление:

Маскарпоне, лимонный крем, сахар и цедру выложите в большую миску и взбейте миксером до однородности. В отдельной емкости взбейте сливки до плотных пиков и добавьте к маскарпоне сначала 1/3 сливок, тщательно перемещайте и переложите оставшиеся сливки. Смешайте лимонный сок и ломончелло с ¼ стакана воды. Быстро окуните печенье в разбавленный сок и выложите половину ровным слоем в стеклянную форму для выпечки. Вылейте сверху половину крема с маскарпоне, затем выложите второй ряд печенья и снова покройте кремом. Посыпьте цедрой. Накройте десерт пленкой и оставьте охлаждаться на 6-8 часов.

Сибас в гремолате

Вам понадобится:

  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • 650 гр. филе сибаса,
  • 2 лимона,
  • 2 апельсина,
  • ½ стакана измельченной петрушки,
  • 1 ст. л. оливкового масла холодного отжима,
  • соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте противень оливковым маслом и выложите на него филе в один слой. Полейте рыбу маслом, приправьте солью и перцем. Выпекайте до готовности (в среднем около 12 минут). Натрите цедру 1 лимона и 1 апельсина, смешайте с петрушкой и оливковым маслом, посолите и поперчите Добавьте сок половины лимона и половины апельсина и тщательно перемешайте. Нарежьте оставшиеся лимоны и апельсины кружочками и разложите сверху на рыбе. Подавайте блюдо горячим.

Греческий куриный суп

Вам понадобится:

  • 4 чашки куриного бульона,
  • 1 небольшая морковь,
  • 1 стебель сельдерея,
  • 1 луковица,
  • 1 куриная грудка (без кожи и костей),
  • 2 яйца,
  • 3 ст. л. свежего лимонного сока,
  • треть чашки ризони или другой мелкой лапши,
  • свежего укропа, соль.

Приготовление:

Перелейте куриный бульон в большую кастрюлю и добавьте 4 стакана воды, морковь, сельдерей, лук и укроп. Доведите до кипения на среднем огне. Опустите в бульон куриную грудку и варите до готовности – около 12-15 минут. Достаньте куриную грудку на тарелку, уберите из бульона все овощи и повторно доведите до кипения. Добавьте лапшу и варите 6-8 минут. Измельчите курицу. Взбейте яйца с лимонным соком, налейте к полученной смеси ½ чашку бульона, перемешайте и добавьте смесь в кастрюлю и вновь доведите до кипения. Выключите огонь, добавьте кусочки курицы и приправьте по вкусу. Перед подачей украсьте суп зеленью.

Фото: архив канала, shutterstock.com

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