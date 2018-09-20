20 полезных и оригинальных мелочей для вашей кухни

С этими приборами для салата еда всегда будет самой сочной, здоровой и очень вкусной! А для семей, ведущих активный образ жизни, какой день без салата: эта посуда удивит своей ударопрочностью, компактным хранением и легкостью. А еще у ложек привлекательная гранёная форма с ноткой ретро, они мало весят мало и их приятно держать в руках. Ударопрочные и хранятся компактно.

Масленка из костяного фарфора