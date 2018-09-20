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20 полезных и оригинальных мелочей для вашей кухни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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"Птички в гнезде". Салатница и приборы для накладывания салата в тарелку, перемешиавния

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Именно на кухне женщина, у которой есть семья, проводит большую частьвечернего времени и в выходные. Мы сделали для вас подборку кухонных аксессуаров, чтоббы вам было приятно там находиться, комфртно готовить и удобно есть вкусные блюда.

Пробка-аэратор для вина

Насадка для бутылки – это находка как для профессиональных барменов, так и для любителей домашних вечеринок. Благодаря удобной конструкции использовать изделие можно для разлива вина по бокалам, а забавный дизайн не только приятен визуально, но и выполняет практичную функцию – за счет прорезей в ушках кролика в открытую бутылку с вином попадает воздух, аэрируя напиток.

Приборы для салата

С этими приборами для салата еда всегда будет самой сочной, здоровой и очень вкусной! А для семей, ведущих активный образ жизни, какой день без салата: эта посуда удивит своей ударопрочностью, компактным хранением и легкостью. А еще у ложек привлекательная гранёная форма с ноткой ретро, они мало весят мало и их приятно держать в руках. Ударопрочные и хранятся компактно.

Масленка из костяного фарфора

Стильная емкость для хранения масла и сервировки стола. Классическая форма и яркий дизайн, сделана из костяного фарфора высокого качества. Благодаря этому посуда не только практична, но и красива и ее можно мыть в посудомоечной машине.

Подставка для крышки

Забавный держатель для крышки. Если поставить его возле мойки, то удобно сушить крышки. Компактные размеры позволяют хранить изделие в ящике стола. Подходит для большинства крышек.

Емкость для хранения лимона

Эта красивая емкость поможет сохранить свежесть фруктов и овощей на долгое время. Каждая хозяйка сталкивается с ситуацией, когда после приготовления вкусного обеда или ужина остаются неиспользованные кусочки лука, лимона, яблока или других ингредиентов. Именно для таких случаев и предназначено это изделие. Просто поместите продукт внутрь, накройте крышкой и поставьте в холодильник – на следующий день смело можете использовать его для других своих кулинарных шедевров.

Сахарница двойная

Контейнер имеет два независимых отсека, которые удобно использовать для хранения разных видов сахара (к примеру, белого и коричневого). Он выполнен из акрила, благодаря чему намного легче и прочнее стекла, устойчив к запахам, хорошо поддается чистке и обладает высокой экологичностью. Контейнер имеет элегантную форму, поэтому с его помощью можно красиво сервировать стол. В комплекте прилагаются две небольшие чайные ложки.

Салфетница с зажимом

Практичный держатель для бумажных салфеток создан специально для использования как внутри, так и вне помещений. Основная проблема сервировки на свежем воздухе заключается в том, что салфетки постоянно улетают, а салфетницы падают. Специальный блок в этом держателе фиксирует салфетки сверху, чтобы они не разлетались на ветру или при движении. Для лучшей устойчивости предусмотрено широкое основание. Держатель легко разбирается и подходит для мытья в посудомоечной машине.

Сушилка для салата

Каждая хозяйка знает, что мокрые листья салата неохотно расстаются с влагой и способны испортить даже самое изысканное блюдо. Вместо бумажных салфеток и хлопковых полотенец используйте специальную сушилку для салата, которая гораздо быстрее справится с данной задачей. Во-первых, так вы уменьшите слишком большой расход салфеток, а во-вторых, сохраните форму и "пышность" салата, которая теряется, когда вы промакиваете его.

Бокс для хранения продуктов

Бокс поможет упорядочить любые предметы на столе и компактно хранить их. Он подойдет для хранения фруктов, банных принадлежностей, инструментов, книг и любых других вещей. Решать вам.

Ложка для меда

Ложка для меда, на Руси ее называют "веретено" – практичное решение для кухни. За счет специальной конструкции с прорезями по диаметру даже жидкий мед не растекается и не пачкает поверхности. Ложкой удобно набирать продукт порционно. Материал выдерживает температуру до 120 °C.

Держатель для зубочисток

Держатель для зубочисток – оригинальное и практичное приспособление, которое обязательно придется по вкусу и взрослым, и детям. Изделие выполнено в форме милого голубого кита, который при наполнении зубочистками начинает очаровательно улыбаться. Чтобы достать одну палочку, достаточно всего лишь перевернуть держатель. Зубачистки можно использовать и как канаепе.

Зажимы для пакетов

Мода на ретро захватила мир! Дизайнеры вдохновились ридикюлями наших бабушек и придумали симпатичную вариацию кухонных зажимов для пакетов в виде застежек от сумочки. Любые пакеты, которые будут использоваться несколько раз - чипсы, хлопья, мука, любые крупы - можно превратить в сумочки на застёжке. С одной стороны, стильно, с другой - удобно и практично!

Фото: архив пресс-служб

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