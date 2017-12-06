Тазик оливье, селедка, которая все равно, сколько бы ни было гостей, остается на второй день, мимоза... Все это классические блюда Нового года. Хотите удивить гостей и не наесться майонеза на год вперед? Воспользуйтесь идеями шеф-поваров лучших ресторанов, выберите в подборке от Passion.ru то, что вам понравится, тем более что есть еще время на гастрономические тренировки .

Салат с неркой, креветками и булгуром От шеф-повара ресторана «Шотландская клетка» Юрия Ламонова Вам понадобится: (на одну порцию) Филе нерки с/с — 50 г

Креветки коктейльные — 50 г

Булгур — 50 г

Перепелиное яйцо — 12 г

Яйцо куриное — 25 г

Салат айсберг — 15 г

Огурцы свежие — 20 г

Майонез — 31 г

Соевый соус — 5 г

Икра нерки — 8 г

Салат лола росса — 3 г Приготовление: Отварить булгур и яйца. Рыбу, огурец , куриное яйцо нарезать кубиком. Остальной салат нарезать соломкой, креветки порубить. Все компоненты смешать, заправить майонезом и соевым соусом. Хорошо перемешать и выложить на блюдо через форму (используйте кулинарные кольца, ромбики). При подаче украсить половинками перепелиного яйца, красной икрой и салатом лола росса. Салат с печенью кролика, соусом порто и хурмой

От шеф-повара ресторана Food Embassy Вам понадобится: (на две порции) Печень кролика — 200 г

Хурма — 1 шт.

Микс салатный — ½ упаковки

Красный лук — ¼ луковицы

Вешенки свежие — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Бальзамический крем — 30 мл

Уксус бальзамический — 30 мл

Сахар — 1 ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Портвейн — 200 мл

Корица (палочка) — 1 шт.

Мед — 1 ч. л.

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Перец молотый — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л. Приготовление: Готовим соус из портвейна. В посуду с толстым дном наливаем портвейн и добавляем корицу. Ставим на плиту и выпариваем жидкость, пока не останется примерно две трети. В это время красный лук нарезаем крупными перьями и обжариваем до темно-коричневого колера. После в емкость с луком добавляем портвейн, который остался после выпаривания, и еще недолго тушим. Затем с помощью марли процеживаем наш соус и снова ставим на огонь, чтобы он еще немного подзатянулся. Печень залить ледяной водой и оставить на 30 минут. После чего достать из воды и дать ей обсохнуть. Нарезать крупными и тонкими кусочками. Вешенки нарезаем соломкой и обжариваем на сливочном масле. Откладываем в сторону. Кусочки печени обжариваем по две минуты с каждой стороны на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу. И в конце приготовления добавляем соус из портвейна, перемешиваем, накрываем крышкой и на медленном огне прогреваем еще две минуты. В небольшой миске готовим медово-горчичный соус: смешиваем оливковое масло, мед, горчицу и сок лимона. По вкусу можно добавить давленый чеснок. В отдельном сотейнике готовим еще один соус из бальзамических крема и уксуса, ложки сахара. Смешиваем ингредиенты, пока сахар не растворится. Выкладываем в тарелку смесь листьев салатов. Замешиваем их с получившимися медово-горчичным и бальзамическим соусами. Сверху выкладываем печень кролика с грибами. Поливаем соусом. Хурму моем и очищаем от кожуры, режем на равные дольки и так же кладем в тарелку. Теплый салат с грушей