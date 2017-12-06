Вместо оливье: 10 оригинальных новогодних салатов
Салат с неркой, креветками и булгуром
От шеф-повара ресторана «Шотландская клетка» Юрия Ламонова
Вам понадобится:
(на одну порцию)
- Филе нерки с/с — 50 г
- Креветки коктейльные — 50 г
- Булгур — 50 г
- Перепелиное яйцо — 12 г
- Яйцо куриное — 25 г
- Салат айсберг — 15 г
- Огурцы свежие — 20 г
- Майонез — 31 г
- Соевый соус — 5 г
- Икра нерки — 8 г
- Салат лола росса — 3 г
Приготовление:
Отварить булгур и яйца. Рыбу, огурец , куриное яйцо нарезать кубиком. Остальной салат нарезать соломкой, креветки порубить. Все компоненты смешать, заправить майонезом и соевым соусом. Хорошо перемешать и выложить на блюдо через форму (используйте кулинарные кольца, ромбики). При подаче украсить половинками перепелиного яйца, красной икрой и салатом лола росса.
Салат с печенью кролика, соусом порто и хурмой
От шеф-повара ресторана Food Embassy
Вам понадобится:
(на две порции)
- Печень кролика — 200 г
- Хурма — 1 шт.
- Микс салатный — ½ упаковки
- Красный лук — ¼ луковицы
- Вешенки свежие — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Бальзамический крем — 30 мл
- Уксус бальзамический — 30 мл
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Портвейн — 200 мл
- Корица (палочка) — 1 шт.
- Мед — 1 ч. л.
- Горчица дижонская — 1 ст. л.
- Перец молотый — по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
Приготовление:
Готовим соус из портвейна. В посуду с толстым дном наливаем портвейн и добавляем корицу. Ставим на плиту и выпариваем жидкость, пока не останется примерно две трети. В это время красный лук нарезаем крупными перьями и обжариваем до темно-коричневого колера. После в емкость с луком добавляем портвейн, который остался после выпаривания, и еще недолго тушим. Затем с помощью марли процеживаем наш соус и снова ставим на огонь, чтобы он еще немного подзатянулся. Печень залить ледяной водой и оставить на 30 минут. После чего достать из воды и дать ей обсохнуть. Нарезать крупными и тонкими кусочками. Вешенки нарезаем соломкой и обжариваем на сливочном масле. Откладываем в сторону. Кусочки печени обжариваем по две минуты с каждой стороны на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу. И в конце приготовления добавляем соус из портвейна, перемешиваем, накрываем крышкой и на медленном огне прогреваем еще две минуты. В небольшой миске готовим медово-горчичный соус: смешиваем оливковое масло, мед, горчицу и сок лимона. По вкусу можно добавить давленый чеснок. В отдельном сотейнике готовим еще один соус из бальзамических крема и уксуса, ложки сахара. Смешиваем ингредиенты, пока сахар не растворится. Выкладываем в тарелку смесь листьев салатов. Замешиваем их с получившимися медово-горчичным и бальзамическим соусами. Сверху выкладываем печень кролика с грибами. Поливаем соусом. Хурму моем и очищаем от кожуры, режем на равные дольки и так же кладем в тарелку.
Теплый салат с грушей
От шеф-повара ресторана «ДжонДжоли» Русико Шаматавы
Вам понадобится:
- Груша сорта форель (без сердцевины) — 60 г
- Масло сливочное — 10 г
- Сахар — 5 г
- Виноград красный — 15 г
- Виноград зеленый — 15 г
- Салат руккола — 20 г
- Томаты черри — 20 г
- Фундук — 12 г
- Соус бальзамический темный — 6 г
- Оливковое масло — 3 г
- Сыр буко (или филадельфия) — 30 г
- Зеленая аджика — 7 г
- Мята (листья) — 2 г
Приготовление:
На разогретую сковороду с толстым дном без масла высыпать фундук (без скорлупы, с тонкой шелухой сверху). Непрерывно помешивая, обжаривать в течение 5–10 минут на среднем огне (кожица начнет лопаться и трескаться). Когда орехи будут достаточно прокалены, снять их с плиты и, не охлаждая, выложить на вафельное полотенце и катать по нему орехи, чтобы они терлись друг о друга и шелуха отстала от ядер. Приготовить мусс с сыром и аджикой. Мяту (1 г) нарезать тонкой соломкой поперек листа толщиной 0,1–0,2 см. В миске смешать буко, зеленую аджику и мяту до однородной массы и вкуса. Грушу нарезать вдоль плода дольками шириной 1–1,5 см. Растопить на сковороде сливочное масло, выложить грушу, обжарить без колера. Добавить сахар, перемешать, обжарить до растворения кристаллов сахара и слегка золотистого цвета. Каждую ягоду красного и зеленого винограда разрезать вдоль пополам. Ядра фундука разрезать ножом на четыре равные части каждое. Черри нарезать на четвертинки (по месту крепления плодоножки). Приготовить соус-крем бальзамик, тщательно перемешав венчиком в миске бальзамический соус и оливковое масло. На дне тарелки сделать «подушку» из листьев салата руккола, поверх равномерно выложить черри и виноград. Грушу уложить в центре блюда в один ряд в форме елочки. Сверху равномерно выложить пять кнелей из мусса (по 7–8 г), сформировав их с помощью двух чайных ложек. Посыпать блюдо фундуком и свежей мятой, нарезанной поперек соломкой.