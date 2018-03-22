Страусиное яйцо, пицца в окно и другие странные заказы в сервисах по доставке еды

Но это обычные истории. Иногда эти отважные ребята, которым не страшны дожди и снегопады, оказываются в забавных и даже нелепых ситуациях. Мы пообщались с курьерами Delivery Club, чтобы узнать о самых необычных заказах, с которыми они сталкивались.

Пицца в окно

«Однажды я доставлял пиццу, прибыл по адресу, а когда мне попытались открыть дверь, ничего не получилось: заклинил замок. Вместо того чтобы вызвать МЧС или коммунальные службы (клиент утверждал, что ему интересно самому узнать, как можно открыть дверь), мы долго придумывали, как можно передать пиццу — например, просунуть ее в щель под дверью. В итоге клиент скинул мне из окна веревку (благо, жил он невысоко), я прикрепил к ней коробку — и он все-таки получил свою пиццу. Как он потом выбирался из квартиры? Воспользовался помощью специалистов или так и сидит, маленькими кусочками поедая пиццу? Шучу».

Служебный роман