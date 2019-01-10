Старый Новый год на современный лад: 6 оригинальных праздничных блюд

Превосходный оксюморон "старый Новый год" дает возможность второго дубля лучшего праздника года. Возможность повторить семейную встречу или шумную вечеринку. И если первый Новый год вы встречали на лыжах или на пляже, то Старый Новый год - шанс не остаться без оливье и "Иронии судьбы".
В Старый Новый год хорошо сходить в ресторан или вооружиться советам лучших шеф-поваров и приготовить несколько кулинарных шедевров на своей кухне. Все получится - вы же отрепетировали праздник две недели назад! Не обязательно вновь "строгать" оливье или делать селедку под шубой, Старый Новый год - время собирать друзей и пробовать то, что раньше вы бы не рискнули приготовить самостоятельно.
Теплый салат с рапанами и креветками
от ресторана "Макао"
Вам потребуется: (на 1 порцию):
- Рапаны (подаются замороженные в гипермаркете) – 40 г
- Креветки тигровые очищенные – 30 г
- Яйцо – 1 шт
- Вода – 5 г
- Крахмал – 10 г
- Кимчи-майонез – 30 г
- Микс салатов – 12 г
- Помидоры черри желтые – 32 г
- Авокадо – 60 г
- Перец печеный - 30 г
- Лук карамелизированный – 20 г
- Соль - 2 г
- Кинза - 4 г
- Лаваш тонкий - 15 г
Как приготовить:
Обжарить до готовности очищенные креветки и рапаны. Заправить кимчи-майонезом. Микс салатов смешать с желтыми томатами черри, авокадо, запечным болгарским перцем и карамелизированным луком, заправляется лимонной заправкой. Лаваш нарезать стружкой и подсушить в духовке до хруста. На готовый салат выложить лаваш, затем обжаренные сверху рапаны и креветки.
Тартар из говядины с топинамбуром и трюфелем
от ресторана La Fabrica
Вам потребуется ( на 1 порцию):
- Говядина вырезка – 80 гр.
- Лук шалот – 4 гр.
- Лук сибулет – 2 гр.
- Масло оливковое – 20 гр.
- Масло трюфельное – 5 гр.
- Тосканский трюфель – 2 гр.
- Топинамбур – 15 гр.
- Крем из топинамбура – 20 гр
Как приготовить:
Говядину нарезать мелким кубиком, добавить мелко нарезанный лук шалот, лук сибулет. Заправить оливковым маслом и трюфельным маслом, добавить чипсы из топинамбура. Все ингредиенты смешать и довести до вкуса солью и перцем. На блюдо выложить крем из топинамбура, сверху выложить тартар, украсить слайсами трюфеля и зеленью.
Хумус из эдамаме
от ресторана Molto Buono
Вам потребуется:
- Свежие очищенные бобы эдамаме - 1,5 кг
- Паста тахина - 120 гр
- Лимонный сок - 20 гр
- Вода - 120 гр
- Мирин - 30 гр
- Оливковое масло - 20 гр
Как приготовить:
Пюрировать в блендере все ингредиенты для хумуса. Консистенция получается слегка зернистой. Выложить в порционную посуду. Сверху на хумус, в произвольном порядке, выложить немного прокаленного фундука и микрозелени.
Баранья лопатка в перечном соусе
от ресторана JOY
Вам потребуется:
- Баранья лопатка – 1200 г
- Соль – 5 г
- Перец – 2 г
- Специи гарам масала – 5 г
- Чеснок – 10 г
- Кленовый сироп – 20 г
- Перечный соус Knorr – 70 г
- Микс салат – 15 г
- Черри – 100 г
- Картофель маленький отварной - 150 г
- Приправа барбекю – 5 г
Как приготовить:
Баранью лопатку на кости зачистить от лишних плёнок и жира, мясо пробить шпажкой (чтобы лучше промариновалась). Подготовленную лопатку натереть солью, перцем, специями масала и кленовым сиропом. Плотно завернуть натертую лопатку с давленным чесноком в пергамент и затем в фольгу. Оставить мариноваться в холодильнике часов 5. В глубокий противень налить воду – объем ½ противня. Выложить завёрнутую в фольге лопатку в разогретую духовку до 100 градусов. Запекать 4часа (переворачивать лопатку через 2 часа и добавить воду по мере выпаривания). После 4 часов запекания проверить готовность лопатки. Если лопатка готова равномерно намазать перечным соусом и запекать 10 минут при температуре 200 градусов до готовности. Готовую лопатку выложить на микс салатов, украсить обжаренным картофелем и томатами черри.
Карпаччо из лосося с кунжутно-апельсиновой заправкой
от ресторана Molto Buono
Для карпаччо (на 1 порцию):
- Свежий лосось - 100 гр
- Соус понзу - 20 гр
- Редис - 10 гр
- Огурец - 10 гр
- Водный кресс-салат - 5 гр
- Кунжутное масло - 4 гр
- Зеленое масло петрушки
Для соуса понзу:
- Соевый соус - 420 гр
- Мирин - 620 гр
- Мицукан - 1 л
- Апельсин - 1 шт
- Стружка тунца - 15 гр
Приготовление:
Приготовить соус понзу. Апельсин крупно нарезать вместе с кожурой, соединить все ингредиенты и настоять в течение 3-4 часов. Процедить. Нарезать лосось тонкими слайсами. Хорошо перемешать с соусом понзу, приправить по вкусу и выложить на тарелку. Тонко нарезать огурец и редис и выложить на рыбу. Полить зеленым маслом петрушки, кунжутным маслом и украсить водным кресс-салатом.
Брускетта с курицей
от ресторана Valenok
Для брускетты:
- Хлеб бриошь - 50 г
- Куриное филе - 100 г
- Чеснок - 5 г
- Листья салата Романо - 20 г
- Соленый огурец - 20 г
- Помидор - 20 г
- Красный лук - 10 г
- Пармезан - 20 г
Для соуса «Цезарь» (1 порция 30 г):
- Куриный желток - 1
- Оливковое масло – 10 г
- Анчоусы – 3 г
- Каперсы – 3 г
- Горчица – 4 г
- Пармезан – 4 г
- Соевый соус – 3 г
- Чеснок – 2 г
Приготовление:
Курицу нарезать кубиками и пожарить на оливковом масле с добавлением чеснока. Подсушенную на гриле булочку бриошь смазать соусом "Цезарь". На соус положить листья салата Романо. Сверху положить нарезанные слайсами соленый огурец, помидор и красный лук. Завершить сэндвич курицей. Украсить пармезаном.
Ну и шампанского можно добавить под необычную еду и закуски, а еще лучше - коктейли на основе шампанского или любого игристого вина. С Новым годом!
Текст: Ольга Максимова
Фото: shutterstock, архив ресторанов
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