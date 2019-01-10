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Старый Новый год на современный лад: 6 оригинальных праздничных блюд

Россия - уникальное место, где можно без машины времени вернуться во вчера и прожить еще раз хороший уютный вечер. Например, можно доделать то, что не успел, договорить то, что забыл сказать, отметить то, что осталось за кадром. И обязательно приготовить несколько оригинальных блюд, и собрать родных и близких за праздничным столом.

Превосходный оксюморон "старый Новый год" дает возможность второго дубля лучшего праздника года. Возможность повторить семейную встречу или шумную вечеринку. И если первый Новый год вы встречали на лыжах или на пляже, то Старый Новый год - шанс не остаться без оливье и "Иронии судьбы".

В Старый Новый год хорошо сходить в ресторан или вооружиться советам лучших шеф-поваров и приготовить несколько кулинарных шедевров на своей кухне. Все получится - вы же отрепетировали праздник две недели назад! Не обязательно вновь "строгать" оливье или делать селедку под шубой, Старый Новый год - время собирать друзей и пробовать то, что раньше вы бы не рискнули приготовить самостоятельно.

Теплый салат с рапанами и креветками

от ресторана "Макао"

Вам потребуется: (на 1 порцию):

  • Рапаны (подаются замороженные в гипермаркете) – 40 г
  • Креветки тигровые очищенные – 30 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Вода – 5 г
  • Крахмал – 10 г
  • Кимчи-майонез – 30 г
  • Микс салатов – 12 г
  • Помидоры черри желтые – 32 г
  • Авокадо – 60 г
  • Перец печеный - 30 г
  • Лук карамелизированный – 20 г
  • Соль - 2 г
  • Кинза - 4 г
  • Лаваш тонкий - 15 г

Как приготовить:

Обжарить до готовности очищенные креветки и рапаны. Заправить кимчи-майонезом. Микс салатов смешать с желтыми томатами черри, авокадо, запечным болгарским перцем и карамелизированным луком, заправляется лимонной заправкой. Лаваш нарезать стружкой и подсушить в духовке до хруста. На готовый салат выложить лаваш, затем обжаренные сверху рапаны и креветки.

Тартар из говядины с топинамбуром и трюфелем

от ресторана La Fabrica

Вам потребуется ( на 1 порцию):

  • Говядина вырезка – 80 гр.
  • Лук шалот – 4 гр.
  • Лук сибулет – 2 гр.
  • Масло оливковое – 20 гр.
  • Масло трюфельное – 5 гр.
  • Тосканский трюфель – 2 гр.
  • Топинамбур – 15 гр.
  • Крем из топинамбура – 20 гр

Как приготовить:

Говядину нарезать мелким кубиком, добавить мелко нарезанный лук шалот, лук сибулет. Заправить оливковым маслом и трюфельным маслом, добавить чипсы из топинамбура. Все ингредиенты смешать и довести до вкуса солью и перцем. На блюдо выложить крем из топинамбура, сверху выложить тартар, украсить слайсами трюфеля и зеленью.

Хумус из эдамаме

от ресторана Molto Buono

Вам потребуется:

  • Свежие очищенные бобы эдамаме - 1,5 кг
  • Паста тахина - 120 гр
  • Лимонный сок - 20 гр
  • Вода - 120 гр
  • Мирин - 30 гр
  • Оливковое масло - 20 гр

Как приготовить:

Пюрировать в блендере все ингредиенты для хумуса. Консистенция получается слегка зернистой. Выложить в порционную посуду. Сверху на хумус, в произвольном порядке, выложить немного прокаленного фундука и микрозелени.

Баранья лопатка в перечном соусе

от ресторана JOY

Вам потребуется:

  • Баранья лопатка – 1200 г
  • Соль – 5 г
  • Перец – 2 г
  • Специи гарам масала – 5 г
  • Чеснок – 10 г
  • Кленовый сироп – 20 г
  • Перечный соус Knorr – 70 г
  • Микс салат – 15 г
  • Черри – 100 г
  • Картофель маленький отварной - 150 г
  • Приправа барбекю – 5 г

Как приготовить:

Баранью лопатку на кости зачистить от лишних плёнок и жира, мясо пробить шпажкой (чтобы лучше промариновалась). Подготовленную лопатку натереть солью, перцем, специями масала и кленовым сиропом. Плотно завернуть натертую лопатку с давленным чесноком в пергамент и затем в фольгу. Оставить мариноваться в холодильнике часов 5. В глубокий противень налить воду – объем ½ противня. Выложить завёрнутую в фольге лопатку в разогретую духовку до 100 градусов. Запекать 4часа (переворачивать лопатку через 2 часа и добавить воду по мере выпаривания). После 4 часов запекания проверить готовность лопатки. Если лопатка готова равномерно намазать перечным соусом и запекать 10 минут при температуре 200 градусов до готовности. Готовую лопатку выложить на микс салатов, украсить обжаренным картофелем и томатами черри.

Карпаччо из лосося с кунжутно-апельсиновой заправкой

от ресторана Molto Buono

Для карпаччо (на 1 порцию):

  • Свежий лосось - 100 гр
  • Соус понзу - 20 гр
  • Редис - 10 гр
  • Огурец - 10 гр
  • Водный кресс-салат - 5 гр
  • Кунжутное масло - 4 гр
  • Зеленое масло петрушки

Для соуса понзу:

  • Соевый соус - 420 гр
  • Мирин - 620 гр
  • Мицукан - 1 л
  • Апельсин - 1 шт
  • Стружка тунца - 15 гр

Приготовление:

Приготовить соус понзу. Апельсин крупно нарезать вместе с кожурой, соединить все ингредиенты и настоять в течение 3-4 часов. Процедить. Нарезать лосось тонкими слайсами. Хорошо перемешать с соусом понзу, приправить по вкусу и выложить на тарелку. Тонко нарезать огурец и редис и выложить на рыбу. Полить зеленым маслом петрушки, кунжутным маслом и украсить водным кресс-салатом.

Брускетта с курицей

от ресторана Valenok

Для брускетты:

  • Хлеб бриошь - 50 г
  • Куриное филе - 100 г
  • Чеснок - 5 г
  • Листья салата Романо - 20 г
  • Соленый огурец - 20 г
  • Помидор - 20 г
  • Красный лук - 10 г
  • Пармезан - 20 г

Для соуса «Цезарь» (1 порция 30 г):

  • Куриный желток - 1
  • Оливковое масло – 10 г
  • Анчоусы – 3 г
  • Каперсы – 3 г
  • Горчица – 4 г
  • Пармезан – 4 г
  • Соевый соус – 3 г
  • Чеснок – 2 г

Приготовление:

Курицу нарезать кубиками и пожарить на оливковом масле с добавлением чеснока. Подсушенную на гриле булочку бриошь смазать соусом "Цезарь". На соус положить листья салата Романо. Сверху положить нарезанные слайсами соленый огурец, помидор и красный лук. Завершить сэндвич курицей. Украсить пармезаном.

Ну и шампанского можно добавить под необычную еду и закуски, а еще лучше - коктейли на основе шампанского или любого игристого вина. С Новым годом!

Текст: Ольга Максимова

Фото: shutterstock, архив ресторанов

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