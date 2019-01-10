Старый Новый год на современный лад: 6 оригинальных праздничных блюд

Превосходный оксюморон "старый Новый год" дает возможность второго дубля лучшего праздника года. Возможность повторить семейную встречу или шумную вечеринку. И если первый Новый год вы встречали на лыжах или на пляже, то Старый Новый год - шанс не остаться без оливье и "Иронии судьбы".

В Старый Новый год хорошо сходить в ресторан или вооружиться советам лучших шеф-поваров и приготовить несколько кулинарных шедевров на своей кухне. Все получится - вы же отрепетировали праздник две недели назад! Не обязательно вновь "строгать" оливье или делать селедку под шубой, Старый Новый год - время собирать друзей и пробовать то, что раньше вы бы не рискнули приготовить самостоятельно.

Теплый салат с рапанами и креветками

от ресторана "Макао"