7 оригинальных шоколадных десертов, которые оценят даже гурманы

Время приготовления: 55 минут

Вам понадобится:

½ стакана (примерно 40 г) какао-порошка,

¼ стакана (30 г) муки,

½ чайной ложки соли,

¼ чайной ложки разрыхлителя,

3 яйца,

½ стакана (110 г) светло-коричневого сахара,

2 столовые ложки меда,

1 столовая ложка порошка эспрессо,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

3 чайные ложки несоленого сливочного масла,

280 г мелко нарезанного горького шоколада,

1 стакан (170 г) горького шоколада (кусочками).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов, противень застелите бумагой для выпечки. В маленькой миске смешайте какао-порошок, муку, соль и разрыхлитель. В другой таре соедините яйца, коричневый сахар, мед, порошок эспрессо и ваниль, взбейте миксером на высокой скорости. Масло и нарезанный шоколад положите в жаростойкую миску и поставьте на водяную баню. Помешивайте, пока шоколад и масло не растают. Прочной деревянной ложкой добавьте мучную смесь в шоколадную и перемешивайте до консистенции густой пасты. После добавьте одну треть яичной массы в получившееся тесто и переложите его в оставшуюся яичную смесь. Взбивайте миксером на средней скорости – масса должна стать гладкой и блестящей. Осторожно вмешайте в нее кусочки шоколада. Если тесто вышло недостаточно плотным, накройте чашку и уберите в холодильник примерно на час. Средних размеров лопатку окуните в горячую воду, сразу же зачерпните тесто и выложите на подготовленный заранее противень. Печенье выкладывайте на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга. После смочите руки водой и аккуратно надавите на каждое, чуть расплющив. Поставьте десерт в духовку на 10-12 минут. Когда у печенья исчезнет блеск, оно готово.

Брауни на сковороде