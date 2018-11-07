7 оригинальных шоколадных десертов, которые оценят даже гурманы

«Большой Уинуски»
Время приготовления: 55 минут
Вам понадобится:
- ½ стакана (примерно 40 г) какао-порошка,
- ¼ стакана (30 г) муки,
- ½ чайной ложки соли,
- ¼ чайной ложки разрыхлителя,
- 3 яйца,
- ½ стакана (110 г) светло-коричневого сахара,
- 2 столовые ложки меда,
- 1 столовая ложка порошка эспрессо,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 3 чайные ложки несоленого сливочного масла,
- 280 г мелко нарезанного горького шоколада,
- 1 стакан (170 г) горького шоколада (кусочками).
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов, противень застелите бумагой для выпечки. В маленькой миске смешайте какао-порошок, муку, соль и разрыхлитель. В другой таре соедините яйца, коричневый сахар, мед, порошок эспрессо и ваниль, взбейте миксером на высокой скорости. Масло и нарезанный шоколад положите в жаростойкую миску и поставьте на водяную баню. Помешивайте, пока шоколад и масло не растают. Прочной деревянной ложкой добавьте мучную смесь в шоколадную и перемешивайте до консистенции густой пасты. После добавьте одну треть яичной массы в получившееся тесто и переложите его в оставшуюся яичную смесь. Взбивайте миксером на средней скорости – масса должна стать гладкой и блестящей. Осторожно вмешайте в нее кусочки шоколада. Если тесто вышло недостаточно плотным, накройте чашку и уберите в холодильник примерно на час. Средних размеров лопатку окуните в горячую воду, сразу же зачерпните тесто и выложите на подготовленный заранее противень. Печенье выкладывайте на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга. После смочите руки водой и аккуратно надавите на каждое, чуть расплющив. Поставьте десерт в духовку на 10-12 минут. Когда у печенья исчезнет блеск, оно готово.
Брауни на сковороде
Время приготовления: 55 минут
Вам понадобится:
- 1 ½ стакана сахара,
- 1 стакан муки,
- 1 стакан горького шоколада (кусочками),
- ¼ стакана какао-порошка,
- 1 чайная ложка порошка эспрессо,
- 1 чайная ложка мелкой морской соли,
- ½ стакана рапсового масла,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 3 яйца.
- Дополнительно: антипригарный спрей или растительное масло.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов, обработайте чугунную сковородку антипригарным спреем или смажьте растительным маслом. В большой миске смешайте сахар, муку, кусочки шоколада, какао, порошок эспрессо и соль. Отдельно взбейте масло, ваниль и яйцо, добавьте получившуюся массу в сухую смесь, перемешайте. Тесто вылейте в сковородку и разровняйте. Выпекайте в духовке в течение 25-30 минут.
Крем-торт с шоколадом
Время приготовления: 2 часа 30 минут
Вам понадобится:
- 2 стакана жирных сливок,
- 2 столовые ложки сахара,
- 1 столовая ложка экстракта ванили,
- 2 столовые ложки порошкообразного желатина,
- 1 стакан молока,
- 450 г мелко нарезанного горького шоколада,
- кулинарный спрей (либо растительное масло),
- 45 штук шоколадных печенья-сэндвичей,
- 8 столовых ложек мягкого несоленого масла,
- взбитые сливки для украшения.
- Дополнительно: форма для выпечки со съемными бортами.
Приготовление:
В большой кастрюле смешайте сливки, сахар и ванильный экстракт, поставьте на слабый огонь и доведите почти до кипения. Молоко вылейте в небольшую миску и высыпьте в него желатин. Подождите пока порошок не набухнет. Когда сливки начнут закипать, снимите кастрюлю с плиты и добавьте шоколад. Помешивайте, пока он не растворится. Форму сбрызните спреем или смажьте маслом. Печенье измельчите в мелкую крошку в блендере или комбайне. После – переложите в большую миску и смешайте со сливочным маслом. Получившуюся смесь распределите по дну и сторонам формы, отставьте в сторону. Горячие сливки взбейте с растаявшим шоколадом. Добавьте туда желатиновую смесь, хорошо перемешайте и дайте слегка остыть, а после через сито залейте в форму. Поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше – на всю ночь. Перед подачей украсьте десерт взбитыми сливками.
Шоколадный пирог
Время приготовления: 45 минут
Вам понадобится:
Для основы:
- 2 стакана муки,
- 2 стакана сахара,
- ¼ чайной ложки соли,
- ½ стакана обезжиренных сливок (пахта),
- 1 чайная ложка пищевой соды,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 2 яйца,
- 2 пачки сливочного масла,
- 4 столовых ложек (с горкой) какао-порошка. Глазурь: 150 г сливочного масла, 4 столовых ложки (с горкой) какао-порошка, 6 столовых ложек молока, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 450 г сахарной пудры, ½ стакана мелко нарубленного ореха пекана (по желанию).
Приготовление:
Духовку разогрейте до 175 градусов. В первой миске смешайте муку, сахар и соль. Во второй – соедините обезжиренные сливки, соду, ванильный экстракт и яйца, перемешайте. В средней по размеру кастрюле растопите масло и добавьте к нему какао. Смешайте. Попутно доведите до кипения 1 стакан воды. Когда масло растопится, вылейте к нему воду. Дайте немного покипеть, а после – выключите огонь. Шоколадную смесь перелейте в мучную, хорошо перемешайте, а после – добавьте вторую смесь (яйца, сливки, ваниль и сода). Помешивайте до получения однородной массы, а затем вылейте на противень и запекайте в течение 20 минут. Пока пирог готовится, сделайте глазурь: растопите масло в кастрюле на слабом огне. Добавьте какао-порошок, молоко, ваниль, сахарную пудру. По желанию можно добавить орех пекан. Хорошо размешайте. Как только достанете пирог из духовки, вылейте сверху теплую глазурь. Постарайтесь равномерно распределить ее по всему десерту.
Торт с малиной и шоколадом
Время приготовления: 2 часа 45 минут
Ингредиенты:
- 25 штук шоколадных печенья-сэндвичей и еще несколько для сервировки,
- 4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
- 1 стакан малины (+ еще горсть для сервировки),
- 3 столовые ложки сахара,
- 170 г малинового йогурта,
- 96 г ванильного пудинга (порошок),
- 1 стакан жирных сливок, а также взбитые сливки (для сервировки).
Приготовление:
Духовку разогрейте до 175 градусов. Печенье измельчите в блендере или кухонном комбайне (можно положить в пакет и раскрошить скалкой), смешайте с растопленным сливочным маслом. Переложите получившуюся массу на противень и равномерно распределите, а после – выпекайте 3-4 минуты. Дайте полностью остыть. Малину положите в чашку, раздавите вилкой и посыпьте сахаром. Перемешайте и дайте отстояться в течение 15 минут. В миске соедините малиновый йогурт и порошок для пудинга, на низкой скорости перемешивайте миксером в течение примерно минуты. Добавьте жирные сливки и взбивайте еще около 30 секунд, после – увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 2 минуты. Выключите миксер, добавьте в получившуюся смесь малиновое пюре и перемешайте. Вылейте на противень на остывшую основу и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей украсьте целыми ягодами малины, оставшимся печеньем и взбитыми сливками. Шеф-повара шоу «Кухня» (12+) (выходит по будням в 15:10 (МСК)) уверены: мало что поднимает настроение так, как необычный вариант брауни и сладкий шоколадно-миндальный торт.
«Жевательные» брауни
Время приготовления: 1 час 30 минут
Вам понадобится:
- 1 стакан сахара,
- 1 стакан коричневого сахара,
- 2 чайных ложки ванильного экстракта,
- ½ чайной ложки соли,
- 2 яйца и отдельно 2 желтка,
- 8 столовых ложек растопленного несоленого сливочного масла,
- 220 г кусочков шоколада,
- ½ стакана растительного масла,
- 1 ¼ стакана муки,
- ¼ стакана какао-порошка.
- Дополнительно: антипригарный спрей или растительное масло.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки и сбрызните его антипригарным спреем или смажьте растительным маслом. В миске смешайте обычный и коричневый сахар, ваниль, соль, яйца и желтки, отставьте в сторону. Растопите масло и шоколад на водяной бане, перемешайте и добавьте растительное масло. Шоколадную массу вылейте в сухую смесь, перемешайте до полного соединения. Добавьте муку и какао. Получившееся тесто вылейте на противень и выпекайте в течение 30-35 минут. Охладите, нарежьте и подавайте гостям.
Шоколадно-миндальный торт (без муки)
Время приготовления: 1 час 50 минут
Вампонадобится:
Основа:
- 200 г шоколада,
- ¾ стакана кокосового масла,
- 1 и
- 1⁄3 стакана миндаля,
- 2 стакана готового киноа,
- 1 стакан кокосового сахара (можно заменить на тростниковый, но тогда блюдо будет более калорийным),
- 2 чайные ложки разрыхлителя,
- 2 чайные ложки корицы,
- ½ чайной ложки пищевой соды,
- ½ стакана кокосового молока,
- 1 чайная ложка экстракта ванили,
- 4 яйца.
- Ганаш: 200 г шоколада, 1 стакан кокосового молока, 1 стакан малины.
- Дополнительно: антипригарный спрей или растительное масло, форма для выпечки со съемными бортами.
Приготовление:
Духовку разогрейте до 175 градусов. Форму для выпечки сбрызните антипригарным спреем или смажьте растительным маслом. На медленный огонь поставьте кастрюлю с 2 ½ стаканами воды, доведите до кипения. Поставьте в нее жаропрочную миску и сделайте водяную баню, на которой растопите шоколад и кокосовое масло. Деревянной лопаткой перемешайте массу и снимите с плиты. Миндаль поместите в кухонный комбайн или блендер, перемалывайте до порошкообразной консистенции. Переложите миндаль в большую миску, добавьте киноа, кокосовый сахар, разрыхлитель, корицу и пищевую соду. Влейте туда растопленный шоколад, кокосовое молоко, ванильный экстракт и яйца, хорошо перемешайте все ингредиенты. Получившееся тесто вылейте в форму и поставьте в духовку на 50-55 минут. Пока основа остывает, приготовьте ганаш: доведите воду в кастрюле до кипения и поместите в нее миску с шоколадом, добавьте кокосовое молоко. Дождитесь пока ингредиенты растают и хорошо перемешайте. Полейте шоколадной смесью получившийся пирог и украсьте его ягодами малины.
Фото: Shutterstock, архив телеканала