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7 оригинальных шоколадных десертов, которые оценят даже гурманы

Тающий, ароматный и такой разный – не даром шоколад является любимым лакомством детей и взрослых по всему миру. Десерты с ним получаются не только вкусными, они отлично поднимают настроение – как раз то, что так необходимо пасмурными осенними днями. Это знают шеф-повара телеканала Food Network, а потому делятся несколькими интересными рецептами, которые добавят красок в ваши осенние будни.

«Большой Уинуски»

Время приготовления: 55 минут

Вам понадобится:

  • ½ стакана (примерно 40 г) какао-порошка,
  • ¼ стакана (30 г) муки,
  • ½ чайной ложки соли,
  • ¼ чайной ложки разрыхлителя,
  • 3 яйца,
  • ½ стакана (110 г) светло-коричневого сахара,
  • 2 столовые ложки меда,
  • 1 столовая ложка порошка эспрессо,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 3 чайные ложки несоленого сливочного масла,
  • 280 г мелко нарезанного горького шоколада,
  • 1 стакан (170 г) горького шоколада (кусочками).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов, противень застелите бумагой для выпечки. В маленькой миске смешайте какао-порошок, муку, соль и разрыхлитель. В другой таре соедините яйца, коричневый сахар, мед, порошок эспрессо и ваниль, взбейте миксером на высокой скорости. Масло и нарезанный шоколад положите в жаростойкую миску и поставьте на водяную баню. Помешивайте, пока шоколад и масло не растают. Прочной деревянной ложкой добавьте мучную смесь в шоколадную и перемешивайте до консистенции густой пасты. После добавьте одну треть яичной массы в получившееся тесто и переложите его в оставшуюся яичную смесь. Взбивайте миксером на средней скорости – масса должна стать гладкой и блестящей. Осторожно вмешайте в нее кусочки шоколада. Если тесто вышло недостаточно плотным, накройте чашку и уберите в холодильник примерно на час. Средних размеров лопатку окуните в горячую воду, сразу же зачерпните тесто и выложите на подготовленный заранее противень. Печенье выкладывайте на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга. После смочите руки водой и аккуратно надавите на каждое, чуть расплющив. Поставьте десерт в духовку на 10-12 минут. Когда у печенья исчезнет блеск, оно готово.

Брауни на сковороде

Время приготовления: 55 минут

Вам понадобится:

  • 1 ½ стакана сахара,
  • 1 стакан муки,
  • 1 стакан горького шоколада (кусочками),
  • ¼ стакана какао-порошка,
  • 1 чайная ложка порошка эспрессо,
  • 1 чайная ложка мелкой морской соли,
  • ½ стакана рапсового масла,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 3 яйца.
  • Дополнительно: антипригарный спрей или растительное масло.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов, обработайте чугунную сковородку антипригарным спреем или смажьте растительным маслом. В большой миске смешайте сахар, муку, кусочки шоколада, какао, порошок эспрессо и соль. Отдельно взбейте масло, ваниль и яйцо, добавьте получившуюся массу в сухую смесь, перемешайте. Тесто вылейте в сковородку и разровняйте. Выпекайте в духовке в течение 25-30 минут.

Крем-торт с шоколадом

Время приготовления: 2 часа 30 минут

Вам понадобится:

  • 2 стакана жирных сливок,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 1 столовая ложка экстракта ванили,
  • 2 столовые ложки порошкообразного желатина,
  • 1 стакан молока,
  • 450 г мелко нарезанного горького шоколада,
  • кулинарный спрей (либо растительное масло),
  • 45 штук шоколадных печенья-сэндвичей,
  • 8 столовых ложек мягкого несоленого масла,
  • взбитые сливки для украшения.
  • Дополнительно: форма для выпечки со съемными бортами.

Приготовление:

В большой кастрюле смешайте сливки, сахар и ванильный экстракт, поставьте на слабый огонь и доведите почти до кипения. Молоко вылейте в небольшую миску и высыпьте в него желатин. Подождите пока порошок не набухнет. Когда сливки начнут закипать, снимите кастрюлю с плиты и добавьте шоколад. Помешивайте, пока он не растворится. Форму сбрызните спреем или смажьте маслом. Печенье измельчите в мелкую крошку в блендере или комбайне. После – переложите в большую миску и смешайте со сливочным маслом. Получившуюся смесь распределите по дну и сторонам формы, отставьте в сторону. Горячие сливки взбейте с растаявшим шоколадом. Добавьте туда желатиновую смесь, хорошо перемешайте и дайте слегка остыть, а после через сито залейте в форму. Поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше – на всю ночь. Перед подачей украсьте десерт взбитыми сливками.

Шоколадный пирог

Время приготовления: 45 минут

Вам понадобится:

Для основы:

  • 2 стакана муки,
  • 2 стакана сахара,
  • ¼ чайной ложки соли,
  • ½ стакана обезжиренных сливок (пахта),
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 2 яйца,
  • 2 пачки сливочного масла,
  • 4 столовых ложек (с горкой) какао-порошка. Глазурь: 150 г сливочного масла, 4 столовых ложки (с горкой) какао-порошка, 6 столовых ложек молока, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 450 г сахарной пудры, ½ стакана мелко нарубленного ореха пекана (по желанию).

Приготовление:

Духовку разогрейте до 175 градусов. В первой миске смешайте муку, сахар и соль. Во второй – соедините обезжиренные сливки, соду, ванильный экстракт и яйца, перемешайте. В средней по размеру кастрюле растопите масло и добавьте к нему какао. Смешайте. Попутно доведите до кипения 1 стакан воды. Когда масло растопится, вылейте к нему воду. Дайте немного покипеть, а после – выключите огонь. Шоколадную смесь перелейте в мучную, хорошо перемешайте, а после – добавьте вторую смесь (яйца, сливки, ваниль и сода). Помешивайте до получения однородной массы, а затем вылейте на противень и запекайте в течение 20 минут. Пока пирог готовится, сделайте глазурь: растопите масло в кастрюле на слабом огне. Добавьте какао-порошок, молоко, ваниль, сахарную пудру. По желанию можно добавить орех пекан. Хорошо размешайте. Как только достанете пирог из духовки, вылейте сверху теплую глазурь. Постарайтесь равномерно распределить ее по всему десерту.

Торт с малиной и шоколадом

Время приготовления: 2 часа 45 минут

Ингредиенты:

  • 25 штук шоколадных печенья-сэндвичей и еще несколько для сервировки,
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
  • 1 стакан малины (+ еще горсть для сервировки),
  • 3 столовые ложки сахара,
  • 170 г малинового йогурта,
  • 96 г ванильного пудинга (порошок),
  • 1 стакан жирных сливок, а также взбитые сливки (для сервировки).

Приготовление:

Духовку разогрейте до 175 градусов. Печенье измельчите в блендере или кухонном комбайне (можно положить в пакет и раскрошить скалкой), смешайте с растопленным сливочным маслом. Переложите получившуюся массу на противень и равномерно распределите, а после – выпекайте 3-4 минуты. Дайте полностью остыть. Малину положите в чашку, раздавите вилкой и посыпьте сахаром. Перемешайте и дайте отстояться в течение 15 минут. В миске соедините малиновый йогурт и порошок для пудинга, на низкой скорости перемешивайте миксером в течение примерно минуты. Добавьте жирные сливки и взбивайте еще около 30 секунд, после – увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 2 минуты. Выключите миксер, добавьте в получившуюся смесь малиновое пюре и перемешайте. Вылейте на противень на остывшую основу и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей украсьте целыми ягодами малины, оставшимся печеньем и взбитыми сливками. Шеф-повара шоу «Кухня» (12+) (выходит по будням в 15:10 (МСК)) уверены: мало что поднимает настроение так, как необычный вариант брауни и сладкий шоколадно-миндальный торт.

«Жевательные» брауни

Время приготовления: 1 час 30 минут

Вам понадобится:

  • 1 стакан сахара,
  • 1 стакан коричневого сахара,
  • 2 чайных ложки ванильного экстракта,
  • ½ чайной ложки соли,
  • 2 яйца и отдельно 2 желтка,
  • 8 столовых ложек растопленного несоленого сливочного масла,
  • 220 г кусочков шоколада,
  • ½ стакана растительного масла,
  • 1 ¼ стакана муки,
  • ¼ стакана какао-порошка.
  • Дополнительно: антипригарный спрей или растительное масло.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки и сбрызните его антипригарным спреем или смажьте растительным маслом. В миске смешайте обычный и коричневый сахар, ваниль, соль, яйца и желтки, отставьте в сторону. Растопите масло и шоколад на водяной бане, перемешайте и добавьте растительное масло. Шоколадную массу вылейте в сухую смесь, перемешайте до полного соединения. Добавьте муку и какао. Получившееся тесто вылейте на противень и выпекайте в течение 30-35 минут. Охладите, нарежьте и подавайте гостям.

Шоколадно-миндальный торт (без муки)

Время приготовления: 1 час 50 минут

Вампонадобится:

Основа:

  • 200 г шоколада,
  • ¾ стакана кокосового масла,
  • 1 и
  • 1⁄3 стакана миндаля,
  • 2 стакана готового киноа,
  • 1 стакан кокосового сахара (можно заменить на тростниковый, но тогда блюдо будет более калорийным),
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 2 чайные ложки корицы,
  • ½ чайной ложки пищевой соды,
  • ½ стакана кокосового молока,
  • 1 чайная ложка экстракта ванили,
  • 4 яйца.
  • Ганаш: 200 г шоколада, 1 стакан кокосового молока, 1 стакан малины.
  • Дополнительно: антипригарный спрей или растительное масло, форма для выпечки со съемными бортами.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 175 градусов. Форму для выпечки сбрызните антипригарным спреем или смажьте растительным маслом. На медленный огонь поставьте кастрюлю с 2 ½ стаканами воды, доведите до кипения. Поставьте в нее жаропрочную миску и сделайте водяную баню, на которой растопите шоколад и кокосовое масло. Деревянной лопаткой перемешайте массу и снимите с плиты. Миндаль поместите в кухонный комбайн или блендер, перемалывайте до порошкообразной консистенции. Переложите миндаль в большую миску, добавьте киноа, кокосовый сахар, разрыхлитель, корицу и пищевую соду. Влейте туда растопленный шоколад, кокосовое молоко, ванильный экстракт и яйца, хорошо перемешайте все ингредиенты. Получившееся тесто вылейте в форму и поставьте в духовку на 50-55 минут. Пока основа остывает, приготовьте ганаш: доведите воду в кастрюле до кипения и поместите в нее миску с шоколадом, добавьте кокосовое молоко. Дождитесь пока ингредиенты растают и хорошо перемешайте. Полейте шоколадной смесью получившийся пирог и украсьте его ягодами малины.

Фото: Shutterstock, архив телеканала

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