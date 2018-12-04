Звездочки с корицей, мандариновый браслет и другие съедобные украшения на елку

Вариант 1. «Гензель и Гретель»
Печенья и пряники — традиционное елочное украшение во многих странах.
Как сделать:
Растопите на водяной бане 4 столовые ложки меда, добавьте немного корицы, молотого имбиря, мускатного ореха, пару цветков гвоздики и немного сливочного масла. Приготовим тесто: в 2 стакана муки надо разбить 3 желтка и добавить медовую смесь. Тесто надо завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 2 часа. Когда тесто достаточно охладится, вырезаем из него пряники при помощи фигурных формочек и запекаем в духовке 15–20 минут при температуре 180°C. Важно предусмотреть отверстия для ленточек, чтобы игрушки можно было подвесить. Можно на пряники положить немного раздробленных карамелек — карамель расплавится, выпечка получится с разноцветными оконцами. Для белой глазури смешайте один белок и 100–120 г сахарной пудры. Взбивать не надо, чтобы не образовались пузырьки воздуха. Добавьте 2–3 капли пищевого эфирного масла (мятного, апельсинового, анисового), чтобы глазурь стала более эластичной и не потрескалась при высыхании. С помощью ложечки нанесите глазурь на готовые фигурки и разложите глазированные игрушки на просушку. Когда глазурь высохнет, можно раскрашивать. Для получения «красок» разведите 1 белок и 70–80 г сахарной пудры, разлейте по стаканчикам и добавьте пищевые красители. Рисовать можно кисточкой с невыпадающим ворсом. Если рисовать лень, можно украсить игрушки кондитерскими присыпками, пока глазурь еще сырая. К готовым пряничкам прикрепляем петельки из ленточек.
Вариант 2. «Слепила из того, что было»
Прекрасные съедобные украшения для елки можно сделать из марципана — пластичной массы из миндаля и сахара.
Как сделать:
Для приготовления марципана смешиваем смолотый в муку миндаль и сахарную пудру в равных пропорциях. Отдельно взбиваем два яичных белка в крепкую пену и добавляем к ним чайную ложку лимонного сока. Полученную смесь надо постепенно ввести в муку из миндаля и пудры и тщательно перемешать. Массу разделить на несколько частей, в каждую добавить краситель. Все — материал готов! Из него можно создать любые фигурки, украсить кондитерской присыпкой или орешками. Подсушить, прикрепить ленточки, и на елку!
Вариант 3. «Рыжая елка»
Мандарины и апельсины хороши и сами по себе как атрибут новогоднего праздника. А еще из них можно приготовить нарядные цукаты-украшения. Вам потребуется: 2 мандарина, 1 апельсин, 1 лимон, 2 лайма, 1 кг сахара, 400 мл воды.
Как сделать:
Для начала приготовьте сироп — сварите до загустения и немного остудите. Все цитрусовые нарежьте кружочками толщиной 5 мм, опустите в теплый сироп на два часа. Затем достаньте и разложите на бумагу или решетку, чтобы стек сироп. Выложите кружочки фруктов на противень, застеленный пергаментом, поместите в разогретую до 60°С духовку и подсушите в течение часа. Оставьте на пергаменте на пять-шесть часов, пока цукаты полностью не высохнут. Теперь можно привязать к оранжевым кружкам веревочки и украшать елку!
Вариант 4. Кумквато-мандариновый браслет
Превосходно украсят елку гирлянды или браслеты из ягод и фруктов. Возьмите засахаренные кумкваты, вишни, лимоны. Также вам понадобится шило, тонкая веревочка и атласные ленты.
Как сделать:
Сразу проткните шилом насквозь каждый плод, нанижите на веревочки. Завяжите концы бечевки, плотно стянув каждую гирлянду в браслет, украсьте узел бантом из атласной ленты.
Вариант 5. «Сладкий снег»
Вкусные снежинки — мечта любого ребенка. Чтобы ее воплотить, достаточно сделать смесь из одного белка, 250 г сахарной пудры и чайной ложки лимонного сока.
Как сделать:
Взбейте белок, постепенно подсыпая туда сахарную пудру, пока не получится плотная масса. В конце добавьте сок и переложите смесь в кондитерский мешок. Наносите смесь на шаблоны-снежинки или рисуйте на любой гибкой поверхности. Полученную красоту надо просушить при комнатной температуре в течение пяти дней, снять и осторожно привязать ленточки. Еще вариант — украсить елку гирляндой из разноцветного попкорна.
Вариант 6. Звездочки с корицей
Самые ароматные украшения получаются с корицей.
Вам потребуется:
- 4 яичных белка
- 250 г сахарной пудры
- 2 ч. ложки ванильного сахара
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 400 г молотого миндаля
- сахарная пудра
Как сделать:
С помощью миксера надо взбить белки в крепкую пену, добавить сахарную пудру. Отложить немного яичного белка для украшения. Затем добавить в оставшуюся смесь ваниль, корицу и половину молотого миндаля, снова взбить миксером. На поверхности, посыпанной сахарной пудрой, раскатать тесто, формочкой вырезать звезды, Разбавить белок несколькими ложками холодной воды и и смазать смесью звезды. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку, запекать 25–30 минут, затем переложить на решетку и дать остыть. Обвязать ленточками и развесить на елку.
Даже если у вас нет времени возиться с выпечкой, можно сотворить вкусную красоту за полчаса. Грецкие орехи заверните в фольгу, маленькие мандарины декорируйте пряными гвоздичками, из блестящих конфет соберите гирлянды. Развесьте полосатые леденцы. Дополнят съедобную елку формочки для печенья на ярких лентах (что же, не в этот раз) и связки палочек корицы. Включайте фантазию и зовите семью на корпоративный штурм!
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