Звездочки с корицей, мандариновый браслет и другие съедобные украшения на елку

Мандарины и апельсины хороши и сами по себе как атрибут новогоднего праздника. А еще из них можно приготовить нарядные цукаты-украшения. Вам потребуется: 2 мандарина, 1 апельсин, 1 лимон, 2 лайма, 1 кг сахара, 400 мл воды.

Как сделать:

Для начала приготовьте сироп — сварите до загустения и немного остудите. Все цитрусовые нарежьте кружочками толщиной 5 мм, опустите в теплый сироп на два часа. Затем достаньте и разложите на бумагу или решетку, чтобы стек сироп. Выложите кружочки фруктов на противень, застеленный пергаментом, поместите в разогретую до 60°С духовку и подсушите в течение часа. Оставьте на пергаменте на пять-шесть часов, пока цукаты полностью не высохнут. Теперь можно привязать к оранжевым кружкам веревочки и украшать елку!

Вариант 4. Кумквато-мандариновый браслет