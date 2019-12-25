Салат с неркой, десерт «Павлова» и еще 11 оригинальных блюд, которые станут украшением вашего новогоднего стола
Салаты и закуски
Оливье
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г свежих огурцов
- 60 г соленых огурцов
- 70 г отварной моркови
- 100 г отварного картофеля
- 40 г отварных яиц
- 50 г горошка зеленого консервированного
- 40 г отварного языка
- 40 г запеченной курицы
- 50 г домашнего майонеза
- 5 г укропа
Как приготовить:
Шаг 1. Все ингредиенты нарежьте кубиком.Затем перемешайте и заправьте домашним майонезом и рубленным укропом.
Шаг 2. Посолите, поперчите по вкусу. Готовый салат украсьте слайсами отварного языка, дольками вареного яйца, свежим огурцом.
Салат с неркой, креветками и булгуром
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 50 г филе слабосоленой нерки
- 50 г коктейльных креветок
- 50 г булгура
- 12 г перепелиных яиц
- 25 г куриных яиц
- 15 г салата Айсберг
- 20 г свежих огурцов
- 31 г майонеза
- 5 г соевого соуса
- 8 г икры нерки
- 3 г салата Лола росса
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите булгур. Отварите яйца.
Шаг 2. Рыбу, огурец, куриное яйцо нарежьте кубиком.
Шаг 3. Салат нарежьте соломкой, креветки порубите. Все компоненты смешайте, заправьте майонезом и соевым соусом. Хорошо перемешайте и выложите на блюдо через форму. При подаче украсьте половинками перепелиного яйца, красной икрой и салатом Лола росса.
Селедка под шубой
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 450 г свеклы
- 450 г моркови
- 580 г картошки
- 50 г красного лука
- 460 г майонеза
- 370 г сельди
- 5 г соли
- 5 г лука-сибулет
Как приготовить:
Шаг 1. Овощи запеките с солью и маслом в духовке 180С до готовности. Остудите и натрите свеклу, картошку и морковь на мелкой терке.
Шаг 2. Селедку нарежьте мелким кубиком.
Шаг 3. Соберите блюдо. Выложите соями овощи и рыбу, добавляя между слоями майонез. При подаче посыпьте блюдо мелко нарезанным луком-сибулет.
Оливье с раковыми шейками
рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто море»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 70 г куриного филе
- 10 мл растительного масла
- 20 г раковых шеек консервированных
- 50 мл майонеза
- 25 г свежих огурцов
- 25 г маринованных огурцов
- 70 г отварного картофеля (очищенного)
- 20 г маленьких креветок (очищенных)
- 15 г микса салатных листьев
Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе обжарьте на растительном масле. Остудите. Раковые шейки заправьте майонезом.
Шаг 2. Овощи нарежьте кубиком и смешайте, добавьте креветки. Выложите на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху уложите заправленные раковые шейки, следом – куриное филе. Украсьте миксом салатных листьев.
Болгарский перец с грецкими орехами
рецепт от шеф-повара Мамия Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- красный сладкий болгарский перец
- 30 г грецких орехов
- 1 г уцхо сунели (сухой голубой пажитник)
- 1 г имеретинского шафрана
- 0,5 г молотого перца чили
- 1 г молотого кориандра
- 1 г соли
- 3 г кинзы
- 5 г чеснока
- винный уксус – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Через мелкую мясорубку несколько раз прокрутите грецкий орех и чеснок. В смесь ореха и чеснока добавьте специи и зелень, перемешайте. Добавьте уксус и еще раз перемешайте.
Шаг 2. Болгарский сладкий перец вымойте, очистите и разрежьте на две-три части, в зависимости от размера перца.
Шаг 3. Вскипятите воду в глубокой сковороде, добавьте соль и половину столовой ложки белого винного уксуса. Затем добавьте сладкий перец. Отварите перцы, пока они не станут мягкими и гибкими, приблизительно 7-12 минут, в зависимости от их толщины.
Шаг 4. При помощи шумовки аккуратно достаньте перец, положите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут.
Шаг 5. Далее фаршируйте: на каждую дольку перца положите ореховый соус и заверните в рулет.
Салат с морепродуктами и печеными овощами
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г запеченного перца
- 40 г запеченных цукини
- 40 г запеченного баклажана
- 25 г гребешка
- 35 г осьминога
- 35 г кальмара
- 35 г креветок
- 5 г зелени
Как приготовить:
Шаг 1. Все овощи запеките на гриле до готовности, минут 15-20. Морепродукты обжарьте с добавлением сливочного масла 2 минуты.
Шаг 2. Печеные овощи нарежьте крупным кубиком и выложите на блюдо. Добавьте морепродукты и украсьте зеленью.
Салат по-гальски
рецепт шеф-повара Русико Шаматава, ресторан «Джонджоли»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 66 г отварного картофеля
- 25 г отварного филе куриной грудки
- 5 крупных отварных куриных яиц
- 25 г свежих огурцов
- 15 г маринованных огурцов
- 30 г розовых помидоров
- 33 г салатных помидоров
- 1 г листьев тимьяна
- 18 мл майонеза
- 1 г укропа
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Яйца отварите вкрутую. Отделите белки от желтков (для салата используются только белки).
Шаг 2. Отварную куриную грудку, белки, картофель, оба вида огурцов и салатные помидоры нарежьте кубиками 0,7 х 0,7 см. Укроп мелко нашинкуйте ножом.
Шаг 3. Все компоненты смешайте в миске до однородного вкуса и массы, посолите, заправьте майонезом.
Шаг 4. Розовые помидоры нарежте кубиками 0,7 х 0,7 см. В центр тарелки с помощью кулинарного кольца (d=8 см) выложите салат, разровняйте поверхность. Сверху выложите слой розовых помидоров и снимите кольцо. Посыпьте блюдо листьями свежего тимьяна.
Горячие блюда
Утиная ножка с красной капустой
рецепт от бренд-шефа Тимофея Кузнецова и шеф-повара Ильи Седова, ресторан Apres Ski (ITALY GROUP)
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 250 г утиной ножки
- по 2 г розмарина и тимьяна
- 5 г чеснока
- 50 мл растительного масла
- по 2 г морской соли и черного перца горошком
- 2 лавровых листа
- 0,5 л куриного бульона
- 30 г свежемороженой брусники
- 5 мл красного винного уксуса
- 5 г сахара
- 50 мл соуса Демигляс
- 2 г микрогрина
- 150 г краснокочанной капусты
Как приготовить:
Шаг 1. Утиную ножку зачистите от лишнего жира, посолите, поперчите, натрите рубленным чесноком, тимьяном и розмарином.
Шаг 2. Налейте в сотейник растительное масло и бульон, добавьте черный перец горошком и лавровый лист, нагрейте, опустите в сотейник маринованную утиную ножку и поставьте на маленький огонь на 4 часа.
Шаг 3. Замочите размороженную бруснику в маринаде (вода, винный уксус, сахар).
Шаг 4. Краснокочанную капусту разберите на листья, отварите в подсоленной воде, затем обжарьте на сковороде.
Шаг 5. На тарелку выложите жареную капусту, сверху – утку конфи, посыпьте моченой брусникой, полейте соусом демигляс и украсьте микрогрином.
Лопатка ягненка
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, Кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 лопатки ягненка
- 6 зубчиков чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- щепотка шафрана
- по 5 г тимьяна, розмарина, эстрагона
Как приготовить:
Шаг 1. Лопатки ягненка слегка посолите, поперчите и посыпьте с двух сторон шинкованным чесноком и специями. Затем обжарьте на сковороде до золотистого цвета и поставьте в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов.
Шаг 2. Подавайте со свежей зеленью, идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.