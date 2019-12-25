Салат с неркой, десерт «Павлова» и еще 11 оригинальных блюд, которые станут украшением вашего новогоднего стола

Что нужно:

красный сладкий болгарский перец

30 г грецких орехов

1 г уцхо сунели (сухой голубой пажитник)

1 г имеретинского шафрана

0,5 г молотого перца чили

1 г молотого кориандра

1 г соли

3 г кинзы

5 г чеснока

винный уксус – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Через мелкую мясорубку несколько раз прокрутите грецкий орех и чеснок. В смесь ореха и чеснока добавьте специи и зелень, перемешайте. Добавьте уксус и еще раз перемешайте.

Шаг 2. Болгарский сладкий перец вымойте, очистите и разрежьте на две-три части, в зависимости от размера перца.

Шаг 3. Вскипятите воду в глубокой сковороде, добавьте соль и половину столовой ложки белого винного уксуса. Затем добавьте сладкий перец. Отварите перцы, пока они не станут мягкими и гибкими, приблизительно 7-12 минут, в зависимости от их толщины.

Шаг 4. При помощи шумовки аккуратно достаньте перец, положите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут.

Шаг 5. Далее фаршируйте: на каждую дольку перца положите ореховый соус и заверните в рулет.

Салат с морепродуктами и печеными овощами

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»