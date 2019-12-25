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Салат с неркой, десерт «Павлова» и еще 11 оригинальных блюд, которые станут украшением вашего новогоднего стола

Новый год к нам мчится на всех парах, времени продумать праздничное меню все меньше. И если у вас совсем нет времени искать новые рецепты, не переживайте – редакция Passion.ru собрала для вас 13 блюд ресторанного уровня, от закусок до десертов, которые придутся по вкусу и вам, и вашим близким. Не волнуйтесь, рецепты салата Оливье и Селедки под шубой тоже присутствуют.

Салаты и закуски

Оливье

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 60 г свежих огурцов
  • 60 г соленых огурцов
  • 70 г отварной моркови
  • 100 г отварного картофеля
  • 40 г отварных яиц
  • 50 г горошка зеленого консервированного
  • 40 г отварного языка
  • 40 г запеченной курицы
  • 50 г домашнего майонеза
  • 5 г укропа

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты нарежьте кубиком.Затем перемешайте и заправьте домашним майонезом и рубленным укропом.

Шаг 2. Посолите, поперчите по вкусу. Готовый салат украсьте слайсами отварного языка, дольками вареного яйца, свежим огурцом.

Салат с неркой, креветками и булгуром

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 50 г филе слабосоленой нерки
  • 50 г коктейльных креветок
  • 50 г булгура
  • 12 г перепелиных яиц
  • 25 г куриных яиц
  • 15 г салата Айсберг
  • 20 г свежих огурцов
  • 31 г майонеза
  • 5 г соевого соуса
  • 8 г икры нерки
  • 3 г салата Лола росса

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите булгур. Отварите яйца.

Шаг 2. Рыбу, огурец, куриное яйцо нарежьте кубиком.

Шаг 3. Салат нарежьте соломкой, креветки порубите. Все компоненты смешайте, заправьте майонезом и соевым соусом. Хорошо перемешайте и выложите на блюдо через форму. При подаче украсьте половинками перепелиного яйца, красной икрой и салатом Лола росса.

Селедка под шубой

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya Cafe

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 450 г свеклы
  • 450 г моркови
  • 580 г картошки
  • 50 г красного лука
  • 460 г майонеза
  • 370 г сельди
  • 5 г соли
  • 5 г лука-сибулет

Как приготовить:

Шаг 1. Овощи запеките с солью и маслом в духовке 180С до готовности. Остудите и натрите свеклу, картошку и морковь на мелкой терке.

Шаг 2. Селедку нарежьте мелким кубиком.

Шаг 3. Соберите блюдо. Выложите соями овощи и рыбу, добавляя между слоями майонез. При подаче посыпьте блюдо мелко нарезанным луком-сибулет.

Оливье с раковыми шейками

рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто море»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 70 г куриного филе
  • 10 мл растительного масла
  • 20 г раковых шеек консервированных
  • 50 мл майонеза
  • 25 г свежих огурцов
  • 25 г маринованных огурцов
  • 70 г отварного картофеля (очищенного)
  • 20 г маленьких креветок (очищенных)
  • 15 г микса салатных листьев

Как приготовить:

Шаг 1. Куриное филе обжарьте на растительном масле. Остудите. Раковые шейки заправьте майонезом.

Шаг 2. Овощи нарежьте кубиком и смешайте, добавьте креветки. Выложите на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху уложите заправленные раковые шейки, следом – куриное филе. Украсьте миксом салатных листьев.

Болгарский перец с грецкими орехами

рецепт от шеф-повара Мамия Джоджуа, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • красный сладкий болгарский перец
  • 30 г грецких орехов
  • 1 г уцхо сунели (сухой голубой пажитник)
  • 1 г имеретинского шафрана
  • 0,5 г молотого перца чили
  • 1 г молотого кориандра
  • 1 г соли
  • 3 г кинзы
  • 5 г чеснока
  • винный уксус – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Через мелкую мясорубку несколько раз прокрутите грецкий орех и чеснок. В смесь ореха и чеснока добавьте специи и зелень, перемешайте. Добавьте уксус и еще раз перемешайте.

Шаг 2. Болгарский сладкий перец вымойте, очистите и разрежьте на две-три части, в зависимости от размера перца.

Шаг 3. Вскипятите воду в глубокой сковороде, добавьте соль и половину столовой ложки белого винного уксуса. Затем добавьте сладкий перец. Отварите перцы, пока они не станут мягкими и гибкими, приблизительно 7-12 минут, в зависимости от их толщины.

Шаг 4. При помощи шумовки аккуратно достаньте перец, положите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут.

Шаг 5. Далее фаршируйте: на каждую дольку перца положите ореховый соус и заверните в рулет.

Салат с морепродуктами и печеными овощами

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г запеченного перца
  • 40 г запеченных цукини
  • 40 г запеченного баклажана
  • 25 г гребешка
  • 35 г осьминога
  • 35 г кальмара
  • 35 г креветок
  • 5 г зелени

Как приготовить:

Шаг 1. Все овощи запеките на гриле до готовности, минут 15-20. Морепродукты обжарьте с добавлением сливочного масла 2 минуты.

Шаг 2. Печеные овощи нарежьте крупным кубиком и выложите на блюдо. Добавьте морепродукты и украсьте зеленью.

Салат по-гальски

рецепт шеф-повара Русико Шаматава, ресторан «Джонджоли»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 66 г отварного картофеля
  • 25 г отварного филе куриной грудки
  • 5 крупных отварных куриных яиц
  • 25 г свежих огурцов
  • 15 г маринованных огурцов
  • 30 г розовых помидоров
  • 33 г салатных помидоров
  • 1 г листьев тимьяна
  • 18 мл майонеза
  • 1 г укропа
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Яйца отварите вкрутую. Отделите белки от желтков (для салата используются только белки).

Шаг 2. Отварную куриную грудку, белки, картофель, оба вида огурцов и салатные помидоры нарежьте кубиками 0,7 х 0,7 см. Укроп мелко нашинкуйте ножом.

Шаг 3. Все компоненты смешайте в миске до однородного вкуса и массы, посолите, заправьте майонезом.

Шаг 4. Розовые помидоры нарежте кубиками 0,7 х 0,7 см. В центр тарелки с помощью кулинарного кольца (d=8 см) выложите салат, разровняйте поверхность. Сверху выложите слой розовых помидоров и снимите кольцо. Посыпьте блюдо листьями свежего тимьяна.

Горячие блюда

Утиная ножка с красной капустой

рецепт от бренд-шефа Тимофея Кузнецова и шеф-повара Ильи Седова, ресторан Apres Ski (ITALY GROUP)

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 250 г утиной ножки
  • по 2 г розмарина и тимьяна
  • 5 г чеснока
  • 50 мл растительного масла
  • по 2 г морской соли и черного перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • 0,5 л куриного бульона
  • 30 г свежемороженой брусники
  • 5 мл красного винного уксуса
  • 5 г сахара
  • 50 мл соуса Демигляс
  • 2 г микрогрина
  • 150 г краснокочанной капусты

Как приготовить:

Шаг 1. Утиную ножку зачистите от лишнего жира, посолите, поперчите, натрите рубленным чесноком, тимьяном и розмарином.

Шаг 2. Налейте в сотейник растительное масло и бульон, добавьте черный перец горошком и лавровый лист, нагрейте, опустите в сотейник маринованную утиную ножку и поставьте на маленький огонь на 4 часа.

Шаг 3. Замочите размороженную бруснику в маринаде (вода, винный уксус, сахар).

Шаг 4. Краснокочанную капусту разберите на листья, отварите в подсоленной воде, затем обжарьте на сковороде.

Шаг 5. На тарелку выложите жареную капусту, сверху – утку конфи, посыпьте моченой брусникой, полейте соусом демигляс и украсьте микрогрином.

Лопатка ягненка

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, Кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 2 лопатки ягненка
  • 6 зубчиков чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • щепотка шафрана
  • по 5 г тимьяна, розмарина, эстрагона

Как приготовить:

Шаг 1. Лопатки ягненка слегка посолите, поперчите и посыпьте с двух сторон шинкованным чесноком и специями. Затем обжарьте на сковороде до золотистого цвета и поставьте в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов.

Шаг 2. Подавайте со свежей зеленью, идеально подойдет базилик, петрушка и укроп.

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